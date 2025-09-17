دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت أمانة، الشركة الرائدة في مجال الوساطة المالية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدمة التداول على الأسهم الأمريكية ومشتقات صناديق المؤشرات المتداولة على مدار الساعة، خمسة أيام في الأسبوع، ما يعزز من باقتها الشاملة ويمنح المتداولين النشطين في المنطقة مرونة غير مسبوقة.

لسنوات عديدة، واجه المتداولون النشطون في المنطقة تحديًا مألوفًا، إذ كانوا غالبًا ما يضطرون إلى انتظار افتتاح السوق الأمريكية للتفاعل مع الأخبار أو نتائج الأرباح أو تقلبات الأسعار. ومع ميزة التداول الجديدة من أمانة، أصبح بإمكانهم الدخول إلى أهم الأسهم وصناديق المؤشرات في أي وقت، ابتداءً من الساعة 4:00 صباحًا يوم الاثنين وحتى 1:00 صباحًا يوم السبت (بتوقيت دبي). وبهذا تُمكّن هذه الخدمة مستخدمي أمانة من الاستفادة من الفرص الواعدة في أصول مثل تسلا، انفيديا، وجي بي مورجان، في التوقيت الذي يتناسب معهم.

وقال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "المتداولون النشطون يستحقون منصة تعمل وفق احتياجاتهم، وليس العكس." وأضاف: "من خلال إتاحة التداول على مشتقات الأسهم الأمريكية 24/5، تُسهم أمانة في جعل الأسواق العالمية أكثر مرونة وشمولية وسهولة من أي وقت مضى."

وقد لاقت الخدمة إقبالًا قويًا منذ إطلاقها، حيث نُفذت 60% من تداولات هذه الأصول خلال الجلسة الممتدة 5/24 فقط في الأسابيع الأربعة الأولى.

ووفقا لما أفاد به فرانسيس فريم، أحد عملاء أمانة: "التداول بعقود الفروقات 5/24 يتيح لي التفاعل مع الأخبار العالمية المؤثرة على الأسعار حتى في أوقات إغلاق الأسواق. أستطيع متابعة حركة الأسعار والتداول في الوقت الذي يناسبني، وكذلك حماية مراكزي الحالية وإدارة مخاطري بمرونة، بما في ذلك القيام بعمليات البيع عند الحاجة."

إلى جانب المرونة، يُبرز طرح هذه الميزة التزام أمانة بتزويد المتداولين بالأدوات التي تساعدهم لاتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وبفضل توفر الرافعة المالية على جميع الأسهم الأمريكية، يستطيع المتداولون النشطون الاستجابة الفورية لإعلانات الأرباح، والأحداث العالمية، وتقلبات السوق في أي وقت.

تقدّم أمانة تجربة تداول شاملة ومتكاملة عبر تطبيق واحد سهل الاستخدام، يتيح الوصول إلى أكثر من 6,800 أصل، بما في ذلك الأسهم العالمية والمحلية، وصناديق الاستثمار المتداولة، وعقود الفروقات، والسلع، والمؤشرات، وأكثر من 375 عملة مشفرة، وأكثر من 70 زوجًا من العملات. ومع ميزة التداول 5/24 على المشتقات الأمريكية وصناديق المؤشرات، تضيف أمانة بعدًا جديدًا من المرونة إلى باقتها التنافسية، كل ذلك عبر منصة واحدة.

عن أمانة:

تعد شركة أمانة الشركة الرائدة في مجال الوساطة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم تجربة تداول عصرية تُركز على العميل. مع إمكانية الوصول إلى آلاف الأصول العالمية والإقليمية من خلال تطبيق واحد سهل الاستخدام، تعمل أمانة على إعادة تعريف الطريقة التي يتعامل بها المستثمرون مع أسواق رأس المال، مما يمكنهم من بناء ثرواتهم بشروطهم الخاصة.

#بياناتشركات

- انتهى -