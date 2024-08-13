

المجموعة تسجّل صافي ربح بقيمة 27.17 مليون درهم، وارتفاع الأصول بنسبة 17% ليصل إلى 351 مليون درهم

أبوظبي، الإمارات العربيّة المتّحدة: أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ (ADX: RPM)، أكبر مزوّد لخدمات الرعاية ما قبل دخول المستشفى والخدمات الطبيّة الطارئة في الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعودية، عن نتائجها لنصف العام للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 209.88 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 168.77 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023، مسجّلة نمواً بنسبة 24٪ على أساس سنوي. خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ صافي ربح ريسبونس بلس ميديكال 27.17 مليون درهم إماراتي بعد الضريبة.

وارتفعت ربحيّة السهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 0.14، مقارنة بـ 0.13 في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الأصول إلى 351 مليون درهم إماراتي مقارنة ب 298.18 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 30 يونيو 2024 مبلغ 235.98 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 230 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الإدارة أيضاً عن توزيع أرباح نقديّة مرحليّة بقيمة 15 مليون درهم على المساهمين. ويأتي هذا النمو في كلّ من الإيرادات والأرباح الصافيّة في النصف الأول من عام 2024، نتيجة لالتزام ريسبونس بلس ميديكال بتحسين التكلفة وزيادة الكفاءة والإنتاجيّة في جميع أنحاء المؤسسة.

وتعقيباً على النتائج المذهلة، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: "يعكس الأداء القوي للمجموعة خلال النصف الأول من عام 2024 التزامها بالتميّز والنمو المستمر في المنطقة وخارجها. وتتطلع شركة ريسبونس بلس إلى توسيع خدماتها عبر مختلف القطاعات التجاريّة في مجال الرعاية قبل دخول المستشفى والرعاية الطارئة، مما يضمن الكفاءة التشغيليّة. كما تتطلع المجموعة إلى شراكات استراتيجيّة في أسواقها الحاليّة والجديدة لمواصلة مسار نموها".

ويضيف د. روهيل: "نحن على ثقة بأننا قادرين على تحقيق نمو قوي في النصف الثاني من عام 2024، مدفوعين برؤية قيادتنا ومجلس إدارتنا، وبدعم من خبرة فريقنا وثقة مساهمينا."

في أبريل 2024، أكملت ريسبونس بلس ميديكال عملية استحواذ ناجحة لشركة بروميثيوس الطبيّة والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، مما يمثل إنجازاً مهماً في استراتيجيتها للتوسع العالمي. يتماشى الاستحواذ مع رؤية ريسبونس بلس ميديكال لتعزيز عروض خدماتها ونطاقها الجغرافي في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومنطقة الشمال من خلال الاستفادة من خبرة بروميثيوس في التدريب الطبي العسكري والاستشارات المتخصّصة والتدريب.

تشمل مجموعة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، شركة ريسبونس بلس ميديكال، التي تدير أكثر من 320 عيادة في قطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعيّة الأخرى، وتتمتع بقائمة عملاء من الدرجة الأولى مع تواجدها في الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعودية والهند. بالإضافة لشركة بروميثيوس الطبيّة، تشمل الشركات التابعة الأخرى للمجموعة وهي أوكيو ميد كلينك، ريسبونس بلس للخدمات الطبيّة، ومركز هيلث تيك للتدريب.

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