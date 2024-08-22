دبي: أعلنت شركة بينانس “Binance” ، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية بلوك تشين والعملات المشفرة، والتي تدير أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، أنها ساهمت في تفادي وقوع خسائر مالية تزيد عن 2.4 مليار دولار أمريكي من عمليات الاحتيال المحتملة والأنشطة المشبوهة التي كان من الممكن أن تؤثر على أكثر من 1.2 مليون مستخدم وذلك خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024. ويُعزى هذا الإنجاز إلى إجراءات إدارة المخاطر الشاملة التي تتبعها بينانس، والتي تساعد على اكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فعّال عبر المنصة.

وتعتمد شركة بينانس في عمليات إدارة المخاطر على نظام داخلي متطور مصمم لمراقبة الأنشطة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يجمع هذا النظام بين تقنيتي الذكاء الاصطناعي والتدخل البشري ويتيح لفريق بينانس اكتشاف المعاملات المشبوهة بشكل ديناميكي ودقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستخدمين بسرعة. ويشرف نظام إدارة المخاطر على جميع الأنشطة والعمليات التجارية، مما يوفر للمستخدمين الحماية في مختلف المجالات، بما في ذلك التداول بين شخص وآخر، والمدفوعات، وسحوبات الشبكة المشفرة، وغيرها. ويتضمن النظام عدة مستويات من الضوابط لضمان تخفيف التعرض للمخاطر والحفاظ عليها بشكل عام ضمن نطاق مقبول.

ويتم اكتشاف المعاملات المشبوهة، في معظم الأحيان، عند مرحلة سحب العملات المشفرة. وتشكل عمليات السحب المرتبطة بالاحتيالات المشبوهة في العملات المشفرة أكثر من 1.1 مليار دولار، أي ما يقارب 45٪ من الخسائر التي تم منعها وتسجيلها حتى الآن في هذا العام والتي بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار.

وقال روهيت واد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة بينانس: "يأتي الاهتمام بتحسين تجربة مستخدمينا على رأس أولوياتنا، حيث نعمل على تطوير أدوات وتقنيات رائدة في هذه الصناعة تمكننا من حماية مستخدمينا وأصولهم على مدار الساعة. لقد نجحنا في تفادي ما يزيد عن 2.4 مليار دولار من الخسائر المحتملة على مدار سبعة أشهر فقط، وهذا دليل على عملنا الجاد وتفانينا على مر السنين. نحن سعداء بأن جهودنا تسهم في إنشاء منظومة أكثر أماناً للمستخدمين، وسنواصل تحمل مسؤوليتنا كشركة رائدة في هذه الصناعة من خلال تحسين أنظمتنا وقدراتنا بانتظام للبقاء في صدارة التهديدات المحتملة".

وإلى جانب المراقبة والكشف، تستخدم شركة بينانس مجموعة واسعة من الأدوات والتدابير لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. وتنقسم إجراءات التحكم بالمخاطر في الشركة إلى ثمانية مستويات وفقاً لدرجة المخاطر، مما يضمن تحقيق توازن بين تجربة المستخدم والأمان. وتشمل هذه التدابير الإشعارات وميزة الانتظار والتنبيهات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، توفر بينانس قنوات متعددة للتعامل مع طلبات الاستئناف، تتراوح بين العمليات الآلية بالكامل والعمليات اليدوية، لمساعدة المستخدمين الذين تم تقييدهم ضمن العملاء المعرضين للخطر ويتطلعون إلى حل مشكلاتهم.

ورغم الجهود التي تبذلها بينانس لحماية المستخدمين وتأمين أصولهم، فإن الشركة تؤكد على ضرورة توخي الحذر من قبل المستخدمين عند إدارة حساباتهم وأموالهم.

وأضاف روهيت: "يعمل فريقنا على تنفيذ إجراءات واسعة النطاق لحماية أموال المستخدمين، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المستخدمين. لذا، فإننا نحث مستخدمينا على توخي الحذر دائماً، وعلى ضرورة مواكبة أحدث التطورات واتخاذ كل إجراءات الأمان اللازمة كي لا يقعوا ضحيةً للعمليات المشبوهة".

ويأتي إعلان اليوم بعد صدور تقرير آخر يفيد بأن شركة بينانس قد أمّنت أكثر من 73 مليون دولار من الأموال الضائعة أو المفقودة لأطراف خارجية ابتداءً من 31 يوليو من هذا العام. وستواصل الشركة ابتكار وتعزيز إجراءاتها الأمنية لضمان بيئة آمنة وموثوقة لجميع مستخدمي العملات المشفرة، سواء داخل منصتها أو خارجها.

نبذة عن Binance (بينانس)

Binance (بينانس) منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوكشين ومزوّد للبنية التحتية للعملات المشفرة عبر مجموعة منتجات مالية تشمل أكبر منصة تداول للأصول الرقمية من حيث حجم التداول. وتحظى منصة بينانس بثقة أكثر من 200 مليون شخص في أكثر من 100 دولة بفضل تدابير وإجراءات الأمان الأكثر تطوراً، والشفافية في سياساتها وعملياتها، وكفاءة نظامها، وحمايتها للمستثمرين، وتتميز بحافظة مميزة من منتجات الأصول الرقمية وعروض التشفير، من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والأبحاث والمبادرات الاجتماعية والمدفوعات والخدمات المؤسسية وميزات ويب 3، وغيرها. وتكرس بينانس جهودها لبناء نظام شامل للعملات المشفرة لزيادة الحرية المالية والوصول المالي للأفراد حول العالم، مع اعتبار العملات المشفرة وسيلة أساسية لتحقيق ذلك.

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