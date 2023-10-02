مجموعة رائدة من الخدمات والحلول والمنتجات في مجالات النفط والغاز والطاقة والخدمات الفنية والصناعات لتوفير حلول تركز على الابتكار والاستدامة والكفاءة عبر قطاع الطاقة في الإمارات

أبوظبي: أعلنت مجموعة المسعود، إحدى الشركات التجارية الرائدة في أبوظبي، عن مشاركتها للعام الـ24 على التوالي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك). ومن المتوقع أن يشهد الحدث المرتقب مشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات الرائدة وأصحاب المصلحة والقادة الرئيسين في قطاع الطاقة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 وحتى 5 أكتوبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وتتطلع "المسعود" إلى المشاركة في هذا المعرض الاستثنائي والرائد على مستوى المنطقة، بهدف استعراض الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة لقطاع النفط والغاز والمرافق والكهرباء والتصنيع والطاقة النووية، والمساهمة في تعزيزها وضمان تطورها بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتستعرض "المسعود"، خلال مشاركتها في معرض "أديبك"، مجموعة من المنتجات المبتكرة والحلول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا مع التركيز على مبادئ الاستدامة في العديد من القطاعات. ويشهد القطاع الصناعي التابع للمجموعة مشاركة أربعة من أقسامه الرئيسية، وهي قسم المشاريع والخدمات الهندسية، قسم الطاقة، قسم المسعود للخدمات التقنية، وقسم المسعود لتأجير المعدات. وتستضيف المنصتين 3430 و3530 الواقعتين في القاعة رقم 3 في مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك"، الأقسام التابعة لمجموعة المسعود، إلى جانب العلامات التجارية العالمية الرائدة التي تمثلها المجموعة وشركائها في قطاع التكنولوجيا، بما فيهم KSB وChart and Howden وQuartzelec وSchroedahl وPACT وTubeFit Engineers وLeroy-Somer وBertin Technologies وJohn Cockerill وLamtec – كمنصة لتعزيز الشراكات والتعاون والتواصل مع منظومة الشركات العاملة على مستوى القطاع والعملاء المهتمين بهذه الفئات من الحلول والمنتجات في الدولة والمنطقة.

وتعليقاً على المشاركة، قال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في "مجموعة المسعود": "يسعدنا بصفتنا الريادية في قطاع الطاقة، التأكيد على التزامنا بتوفير أحدث التقنيات والحلول التي تدعم استراتيجية أعمالنا، وتساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مستويات الاستدامة عبر القطاع. وها نحن اليوم نشارك للمرة الـ24 على التوالي في معرض "أديبك"، كتأكيد على التزامنا بدفع عجلة الابتكار، وذلك في إطار فرصة استثنائية لاستعراض قدراتنا، والتعاون مع المؤسسات التي تؤمن بذات القيم، وتتطلع للمستقبل برؤية تحاكي تطلعاتنا ورؤانا، بالإضافة إلى إمكانية إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة على مستوى القطاع. وتنتشر حلولنا عبر مجموعة من المشاريع البارزة والحيوية، لضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرفنا المساهمة في تسريع مسار النمو المستدام وتعزيز الابتكار الذي يستشرف المشهد المستقبلي لقطاع الطاقة."

الابتكارات الثورية تحتل مركز الصدارة في معرض "أديبك 2023"

تعتبر عناصر الابتكار والاستدامة والكفاءة سمات رئيسية لكافة منتجات المسعود التي سيتم استعراضها في "أديبك 2023". وسيتولى قسم المشاريع والخدمات الهندسية في "المسعود"، مسؤولية تزويد قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول المعدات الهندسية عبر مراحل مختلفة، بدءاً من التوريد مروراً بالتركيب والتشغيل وصولاً إلى الصيانة. وسيحرص القسم في إطار استراتيجيته الخاصة بالنمو، على تأسيس شراكات استراتيجية مع مجموعة من العلامات التجارية العالمية، لتعزيز محفظة عروضه في الدولة.

ومن جهته، قال الدكتور خورشيد علم، المدير العام لقسم المشاريع والخدمات الهندسية في "المسعود": "يتجلى الابتكار في صميم حلولنا التي نقدمها في معرض أبوظبي الدولي للبترول 2023، وتتيح لنا هذه المنصة العالمية الفرصة لتسليط الضوء على مدى اتساع وعمق محفظتنا المتكاملة من المنتجات ذات الصلة بقطاع الطاقة. وتمتلك ابتكاراتنا المميزة القدرة على إحداث تغيير جذري عبر القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة وضمان الصيانة القائمة على البيانات والتركيز على تحسين الأداء. من ناحية أخرى، تؤكد عروضنا المخصصة للسلامة والأمن وحماية البيئة، مدى أهمية الجهود التي نبذلها لضمان رفاهية موظفينا والمحافظة على منظومتنا كأولوية استثنائية. ويعد أديبك منصة مثالية لتسليط الضوء على التزامنا المستمر بإرساء آفاق جديدة عبر قطاع الطاقة."

ويستعرض قسم المشاريع والخدمات الهندسية عدد من الحلول المبتكرة والتقنيات الجديدة الرامية لتعزيز مبادئ الاستدامة والتشجيع على تبني التقنيات الحديثة، بما في ذلك الماسحات الضوئية ذات الهندسة العكسية وأنظمة المراقبة الذكية التي تحد من استهلاك الطاقة والنفقات التشغيلية ووقت التوقف عن العمل. وتستعرض CIRCOR Schroedahl صمام إعادة التدوير الأوتوماتيكيSchroedahl Automatic Recirculation Valve من نوع TDM، وهو حل مبتكر لأعمال الضخ، مصمم للأسواق المتخصصة. وسيقدم مهندسو TubeFit نظرة عامة على الحلول الرائدة لنقاط التسرب وتسلل الانبعاثات، والتي تشمل تركيبات الضغط العالي لخدمات الهيدروجين. والجدير بالذكر، أن هذه الحلول المتقدمة من الجيل التالي، تركز على الموثوقية والاستدامة والأسعار التنافسية باعتبارها أولويات أساسية.

ومن المتوقع أن تجذب أنظمة الإشعال المتقدمة وماسحات اللهب وأنظمة القياس من Lamtec اهتمام الحاضرين في معرض أديبك. وذلك بفضل التركيز على تحسين عمليات الاحتراق وكفاءة الطاقة، والحد من الآثار البيئية، كما تقدم الشركة تقنية المراقبة عن بعد، بالإضافة إلى تحليل البيانات في الوقت الفعلي – الأمر الذي سيبدل المعايير على نحو جذري عبر قطاع الطاقة. بينما تستعرض PACT مجموعة من الحلول المخصصة للعملاء والمتميزة بفعاليتها من حيث التكلفة، بما في ذلك أنظمة تحلية المياه بالتناضح العكسي، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة الترشيح، والتي ستعالج التحديات ذات الصلة بمعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي، مع تسليط الضوء على الفرص والإمكانات التي يشهدها القطاع.

واختتم علم حديثه قائلاً: "سنطرح هذا العام مجموعة من أحدث التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وذلك بالتعاون مع بعض شركائنا، والتي ستشمل مجالات النفط والغاز والمرافق والكهرباء والطاقة النووية والتصنيع. وتولي هذه العروض أولوية استثنائية لعناصر السلامة وحماية البيئة، مع الحرص على ضمان أعلى معايير السلامة، ما يعزز سمعة قسم المشاريع والخدمات الهندسية لدى المسعود، كمؤسسة رائدة في تحويل قطاع الطاقة على نحو جذري مع تعزيز الممارسات المستدامة والفعالة."

ويدعو القطاع الصناعي في مجموعة المسعود المهتمين لاستكشاف أحدث التقنيات، ومناقشة أوجه التعاون، والاطلاع على مستقبل قطاع الطاقة في معرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.masaood.com/en/our-business/industrial/. للتسجيل وزيارتنا في الأجنحة 3430 و 3530 بالقاعة 3، يرجى النقر هنا: https://rb.gy/kr163

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نبذة عن "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي"

تعتبر "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" مؤسسة تجارية متنوعة تقدم حزمة واسعة من الحلول الصناعية المتكاملة للقطاعات الرئيسية. وباعتبارها شركة رائدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبي المجموعة متطلبات القطاعات الصناعية الرئيسية مثل النفط والغاز، المرافق، الشحن البحري، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الأبنية مسبقة الصنع، السيارات وملحقاتها، وغيرها الكثير. وتعمل تحت مظلة "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" الكيانات التالية: قسم المسعود للطاقة؛ والمسعود للمركبات والمعدات التجارية؛ وقسم المشاريع والخدمات الهندسية؛ والمسعود برغوم؛ وقسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات؛ وإيه آر بي الإمارات.

وتوفر المجموعة محفظة واسعة من المنتجات والخدمات بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية العالمية والحلول التصنيعية المحلية. وتتمتع "مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" بشراكات مع كبرى العلامات التجارية العالمية، مثل شركة "فولفو بنتا"، و"إم. تي. يو"، وشاحنات "يو. دي"، وشاحنات "رينو"، "كيه اس بي"، شركة "بي. بي. في"، شركة "مان إينيرجي"، شركة "بريجستون"، "توتال"، "إيه آر بي"، "ليروي سومر" و"تي سي إم". ومن خلال أقسامها في الطاقة والهندسة والصناعة، قامت المجموعة ببناء بعض أكبر مرافق التصليح والصيانة وإعادة التصنيع والتشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب جهود المجموعة في توسيع نطاق تعاونها بين القطاع العام والخاص لتعزيز الهوية الصناعية للدولة، تركز "مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" على توفير مجموعة واسعة من الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة، مثل إنشاء المباني مسبقة الصنع الصديقة للبيئة، ووحدات الطاقة الشمسية المتنقلة، والوحدات العاملة بالطاقة الشمسية لشحن المركبات الكهربائية، وتطوير منظومة الهيدروجين، والصناعات الفولاذية، إلى جانب شبكةٍ من مراكز خدمات السيارات.

للمزيد من المعلومات، التفضل بزيارة الموقع على الرابط: https://www.masaood.com/en/our-business/industrial/.