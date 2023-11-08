أبوظبي: أعلنت "أبوظبي لبناء السفن"، الشركة الرائدة في تصميم السفن البحرية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، عن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، حيث ستعرض أحدث ابتكاراتها- قارب البيت العائم 24-A. وبالاعتماد على خبرتها المتنوعة في القطاع، يمكن لشركة أبوظبي لبناء السفن تخصيص القارب للاستعمالات السكنية أو التجارية أو العسكرية.

من جهته قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "يعد إطلاق قارب البيت العائم 24-A في معرض أبوظبي الدولي للقوارب إنجازاً استراتيجيًا. إذ يمثّل هذا الحدث الهام فرصة مثالية لإبراز التقدّم الملحوظ الذي أحرزناه في تصميم السفن العالمية المستوى. وتُؤكد إضافة القارب 24-A إلى محفظة أبوظبي لبناء السفن التزامنا المتجدد بتلبية احتياجات القطاعين الأمني والبحري، بالإضافة إلى متطلبات القطاعين الملاحي المدني والفاخر على حد سواء".

وتم تصميم قارب البيت العائم 24-A باستخدام أحدث التجهيزات عالية الجودة، حيث يقدّم تجربة معيشية فريدة. كما أن التصميم الداخلي المزوّد بنظام المنزل الذكي يتميز كونه أنيق وعملي، ويُوفر مساحة كبيرة للترفيه والاسترخاء. ويحتوي القارب على غرفتي نوم رئيسيتين، وإطلالات بانورامية على البحر، وسطح علوي مكشوف مُزوّد بمحطّة حديثة للتحكم عن بعد، إلى جانب مستوى سفلي للقارب يتضمن شامل المرافق والخدمات.

ويُمكن للحاضرين والزائرين لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب زيارة شركة أبوظبي لبناء السفن في الجناح I-B75 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وذلك في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2023.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.