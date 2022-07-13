خلال النصف الأول من 2022

تقليص غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 5000 طن

تحقيق وفورات بقيمة 2.4 مليون درهم

الحفاظ على أكثر من 4 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة

أبوظبي: أعلنت "بروفيس"، إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال خدمات العقارات على مستوى المنطقة، عن تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق العامة بلغت قيمتها الإجمالية 2.4 مليون درهم في 13 مجمعاً سكنياً و3 وجهات تسوق تحت إدارتها خلال النصف الأول من عام 2022. ومن خلال مبادرات تحسين كفاءة استهلاك المياه المبردة والطاقة، نجحت الشركة في تقليص الانبعاثات الكربونية بما يزيد عن 5 آلاف طن والحفاظ على أكثر من 4 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة، وهي نسبة تكفي لتشغيل ما يقرب من 600 منزل ريفي لمدة ستة أشهر.

ونفذت الشركة تدابيرها المعنية بالاستدامة في مجمعات "أبراج البوابة وبرج القوس" و"بُرجا صن آند سكاي" و" المنيرة" و"الزينة" و"الغدير" و"حدائق الراحة" و"حدائق الجولف" و "حدائق البطين " و"القرم" و"ذا بردجز"، و"القرم الشرقي"، و"مساكن شاطئ السعديات"، و"فلل شاطئ السعديات"، ووجهات التسوق في "ياس مول"، و"الجيمي مول"، و"المركز التجاري العالمي أبوظبي". وشكل استبدال الغلايات العاملة بالغاز الطبيعي لأنظمة التدفئة المركزية للمياه المنزلية بمضخات حرارية موفرة للطاقة أبرز العوامل التي مكنت الشركة من توفير استهلاك الطاقة خلال النصف الأول من عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال إتش بي إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس": "تُبرهن الوفورات الكبيرة في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق العامة التي حققناها منذ البداية التزامنا الراسخ بكفاءة استخدام الطاقة، حيث نفذنا على مر السنوات العديد من مشاريع وبرامج الاستدامة التي أدت إلى تحقيق هذه الوفورات، مما ساهم في تعزيز صداقة البيئة. نحن نعتمد اليوم على عدد من برامج إدارة الطاقة والمرافق عبر محفظتنا الواسعة لزيادة الكفاءة وتقليل تأثير الانبعاثات الكربونية للمجمعات من خلال برامج التحديث والتحول الرقمي لإدارة البنية التحتية للأصول. يتيح لنا هذا الجهد خفض استهلاكنا الإجمالي للطاقة بنسبة 5٪ خلال العامين المقبلين تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ".

وتشمل التدابير الأخرى التي اعتمدتها الشركة لتوفير الطاقة دمج نظام إدارة المباني القائم على الحوسبة السحابية (BMS)، والذي يجمع البيانات بشكل فوري ويكشف عن الأعطال بطريقة تلقائية، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف التشغيل وفواتير الطاقة. كما طبقت "بروفيس" العديد من ممارسات الاستدامة مثل مبادرات تحسين نقاط ضبط درجة الحرارة أثناء الطقس البارد لتقليل استهلاك المياه المبردة، وتركيب أنظمة مرشات صنابير المياه وأجهزة التهوية في خلاطات مياه حوض الغسيل، وتعديل نقاط ضبط درجة الحرارة أثناء الطقس البارد لتقليل استهلاك المياه المبردة، وتحسين إمداد درجة حرارة الهواء في وحدات مناولة الهواء النقي، واعتماد مصابيح LED الموفرة للطاقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، احتفلت "بروفيس" بساعة الأرض 2022 من خلال إطفاء جميع الأنوار غير الأساسية في 70 مجمعاً سكنياً ووجهة تسوق تحت إدارتها في الإمارات العربية المتحدة لمدة ساعة، مما حقق وفورات قدرها 8800 كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية تعادل 4000 كيلوجراماً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

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