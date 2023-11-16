دبي: أعلنت "أداسي"، التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليمياً في مجال الأنظمة الذاتية، اليوم توقيع عقد بقيمة 239 مليون درهم إماراتي لتزويد وزارة الدفاع بأنظمة جويّة مُسيّرة من طراز" قرموشة".

من جهته أكد جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: "من دواعي فخرنا وسرورنا بتزويد طائرات من طراز "قرموشة"، الطائرة المسيّرة والتي تعد الأفضل من فئتها إلى وزارة الدفاع. ويندرج ذلك على الثقة العالية بمنتجاتنا كما يبرهن خبرتنا الواسعة التي تنافس الاسواق العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأنظمة الذاتية."

وتهدف "قرموشة" إلى تعزيز العمليات الجوية وهي مصممة لنقل حمولات تبلغ حوالي 120 كيلوغرام بمدة طيران تصل إلى 8 ساعات تشغيلية وبمدى يصل إلى 150 كيلومتراً. كما تتميز بمُحرك وقود منخفض الاستهلاك مع تزويدها بمستشعرات متعددة الاستخدامات، مما يتيح استخدام النظام في عمليات تشغيلية مختلفة.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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