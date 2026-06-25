القاهرة، أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة لشركة بريميوم بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الحادي عشر لشركة بريميوم، والأول ضمن برنامج التوريق الرابع عشر الخاص بشركة إي اف چي هيرميس للتوريق.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لهذا الإصدار. وتم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 36 شهراً، على شريحتين بعائد ثابت على النحو التالي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 66.9 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وتصنيفها الائتماني .(P1)

مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وتصنيفها الائتماني تبلغ قيمة الشريحة (B) 172.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وتصنيفها الائتماني .(A-)

تساهم هذه الصفقة في تعزيز نشاط إي اف چي هيرميس المستمر في أسواق الدين في مصر، حيث تظل عملية التوريق وسيلة تمويل هامة للشركات التي تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها وتحرير السيولة من محفظة المستحقات. ومن خلال خبراتها في مجال الاستشارات والهيكلة والتنفيذ، تواصل إي اف چي هيرميس دعم الشركات في إيجاد حلول تمويل تتماشى مع احتياجات المستثمرين وتطورات السوق.

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بمواصلة الشراكة مع شركة بريميوم من خلال النجاح في إتمام إصدارها الحادي عشر، والأول ضمن برنامج التوريق الرابع عشر لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق. وأكدت حمدي أن هذا الإصدار يعكس الطلب المستمر على أدوات الدين ذات الهيكلة الجيدة والمضمونة بمحافظ أوراق قبض عالية الجودة، وأضافت حمدي أن تركيز الشركة يظل منصباً على تقديم حلول تمويلية عملية تدعم احتياجات العملاء، مع المساهمة في تطوير وتعميق أسواق الدين في مصر.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقام البنك المصري الخليجي (EG Bank) بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ. علاوة على ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب كي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efgholding.com

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efgholding.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efgholding.com

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