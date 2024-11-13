أول مشروع مستقل لطاقة الرياح يعتمد على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، والأكبر في منطقة القوقاز

باكو، جمهورية أذربيجان: أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن تحقيق الإغلاق المالي لتسهيلات دين أساسي بقيمة 238 مليون دولار أمريكي من أجل تمويل مشروع رئيس للطاقة المتجددة في آسيا الوسطى.

وتنصّ اتفاقية التمويل على هيكلة 238 مليون دولار أمريكي على شكل تسهيلات دين أساسي لمحطة مشروع خيزي-أبشرون لطاقة الرياح في أذربيجان بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 ميجاواط، من قبل اتحاد يضمّ "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، و"صندوق اوبك للتنمية الدولية". الجدير بالذكر أنّه في شهر ديسمبر من عام 2023، تمّ تأمين خيار تمويل أولي لأسهم المشروع بقيمة 120 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول، وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وصرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يظهر هذا المشروع الانجازات التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الخاص والعام لتأمين تمويل من شأنه تسريع وتيرة العمل المناخي. نحن فخورون بدعم تحوّل أذربيجان من الغاز الطبيعي إلى الطاقة المتجددة بما يتماشى مع طموحات الدولة في مجال الطاقة النظيفة. نأمل أن يكون هذا المشروع هو الأول في سلسلة من المشاريع المماثلة التي نطمح لتطويرها في هذه البلاد مستقبلًا".

وتُعد محطة خيزي-أبشرون أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في جمهورية أذربيجان، والأكبر في منطقة القوقاز. ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في النصف الأول من عام 2026. وتعد شركة الطاقة الكهربائية الوطنية "أزيرينرجي"، المتعهد الوحيد للمشروع باتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً. من المتوقع أن يزود، عند الانتهاء من تطويره ما يقرب من 300 ألف منزل بالطاقة، بالإضافة إلى خفض حدة انبعاثات الكربون بأكثر من 400 ألف طن سنويًا.

نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 12 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 89 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ 347.9 مليار ريال سعودي (92.8 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 62.2 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.1 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

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