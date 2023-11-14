دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ديار للتطوير، الشركة الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، تحقيق زيادة كبيرة في الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. و يرجع هذا النمو الملحوظ إلى الأداء القوي للمبيعات العقارية والنموّ في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة.

ملخص النتائج المالية:

بلغت أرباح الفترة المذكورة 237.5 مليون درهم إماراتي (103.3 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2022).

بلغت إيرادات الفترة المذكورة 939.8 مليون درهم إماراتي (577.2 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2022).

ارتفعت أرباح ديار للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 227% لتصل إلى 119.02 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. كما حققت الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 نمواً بنسبة 50% لتصل إلى 310.9 مليون درهم إماراتي، بعد أن سجلت 207.7 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: " حققت ديار نتائج مالية إيجابية في النصف الأول من العام الحالي، وها نحن نواصل أداءنا المتميّز في الربع الثالث، وذلك بفضل نجاح مشاريعنا الأخيرة والزخم الكبير في إطلاق كافة المشاريع بشكل عام. وتشكل النتائج المالية التي نكشف عنها اليوم دليلاً على رؤيتنا الاستراتيجية. ويُعزى الارتفاع الملحوظ في إيراداتنا بالدرجة الأولى إلى النمو الكبير في إيرادات التطوير العقاري، التي وصلت إلى 334.6 مليون درهم إماراتي. كما شكلت الإيرادات التي حققتها ديار من مشروعَي تريا ومسك، إلى جانب التقدم المتسارع في عمليات بناء مشروع ريغاليا، حافزاً لهذه الإنجازات. و أَسهَم بيع كامل محفظة مشروعي نور ومسك في تعزيز الوضع المالي للشركة إلى حد كبير. ومع وصولنا إلى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، نؤكد على التزامنا بدعم الابتكار وتوفير قيمة لا تُضاهى لمستثمرينا وشركائنا وعملائنا على حد سواء. سنواصل رحلتنا نحو الربع الرابع من عام 2023 لتحقيق التميّز مدفوعين بمشاريعنا المستقبلية وتصميماتنا المميزة، حيث سيتم الإعلان عن إطلاق العديد من المشاريع خلال الأشهر القادمة".

أبرز الإنجازات

تواصل ديار التزامها بتوفير حلول عقارية مميّزة ترسم ملامح أفق دبي وتفوق تطلعات عملائها. وتجري الأعمال الرئيسية في تريا، البرج السكني الفاخر من ديار في واحة السيليكون بدبي، بخطىً ثابتة حسب المخطط، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بتقديم جودة استثنائية ضمن الجدول الزمني المحدد.

ووصلت نسبة الطوابق المصبوبة في برج ريغاليا، أحد المشروعات الرئيسية في ديار، إلى حوالي 50%، ما يمثل خطوة كبيرة نحو انتهاء أعمال البناء في المشروع. ويؤكد هذا الإنجاز حرص ديار على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفي الوقت المحدد.

وتحظى ديار بسجل حافل في تسليم مشروعات عالية الجودة وإقامة شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين والشركاء والعملاء، مما يسهم في دعم آفاقها المتنامية. وتأتي هذه النتائج المالية القوية بعد حصولها على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية، والتي رسخت مكانة ديار بصفتها علامةً مميّزةً في القطاع العقاري. بما فيها جائزة "لكجري لايف ستايل 2023" عن مشروع مار كاسا، أول الأبراج السكنية الفاخرة من ديار على واجهة بحرية، بالإضافة إلى جائزتين من فئة خمسة نجوم وجوائز ضمن أربع فئات رئيسية في حفل توزيع جوائز العقارات العربية 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية. وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقدمت ديار على مدار العقدين الماضيين محفظة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تلتزم جميعها بأعلى معايير الخدمة والجودة.

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