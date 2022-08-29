قدمت الشركة سندات خضراء مدعومة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تمتلك شركة لامدا للتطوير العقاري مشروع إالينيكون (Ellinikon)، وهو أكبر مشروع تجديد حضاري في اليونان وواحد من أكبر المشاريع المستدامة في أوروبا. إذ من المقرر بعد الإنتهاء من أعمال التجديد والإعمار لهذا المشروع سيتحول موقع المطار السابق إلى مدينة تجارية وسكنية مستدامة ومتكاملة تماماً مفتوحة أمام الجمهور. هذا وستمول السندات الجديدة عناصر رئيسية في هذا المشروع مثل المباني الخضراء المستدامة والبنية التحتية، والطاقة الخضراء من أجل التنمية، وتقنيات المدن الذكية.

تمَ إدراج السندات الخضراء في بورصة أثينا (ΑΤΗΕΧ) وتتماشى مع مبادئ السندات الخضراء التابعة للجمعية الدولية لسوق رأس المال. وقد تم دعم إصدارها باستثمار بقيمة 20 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وأوضح هذا الإصدار مدى نجاحهُ حتى وسط الصدمات العالمية الأخيرة، لا تزال الأصول المالية الخضراء قوية.

وبهذا الصدد قال فلاهو كوياكوفيتش، رئيس قسم العقارات والسياحة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا المساهمة في مشروع لامدا المستدام نحو مسار منخفض الكربون وتحقيق خطة استثمارية تركز على الاستدامة والمرونة المناخية من خلال أداة مصممة خصيصا لإدارة رأس المال. ويعد مشروع مدينة "إلينيكون" رائداً لانتقال القطاع إلى مشهد بناء وبنية تحتية عالية المواصفات وذكية ومستدامة، حيث يوفر خليطاً متعدد من الأراضي له آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة على المنطقة بشكل أوسع".

واما أوديسياس أثاناسيوس، الرئيس التنفيذي لشركة لامدا للتطوير العقاري أضافَ قائلاً : "تعزز هذه الصفقة علاقتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي نعتبره شريكاً قوياً في رحلتنا لجعل مدينة إلينيكون مشروعاً مرجعياً للاستدامة والحياة الذكية. إن الاستقبال الكبير لهذه السندات من قبل مستثمرينا هو شهادة على الثقة في مدى التزامنا بتزويد المجتمع بأسره بأعلى مستويات المعيشة في بيئة حضارية و بطريقة مسؤولة ".

وستستثمر لامدا العائدات في تمويل الأصول الخضراء المعتمدة، وتحقيق شهادة "الذهب" أو "جيد جداً" على الأقل من "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي" أو "جيد جداً".

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نبذة عن لامادا للتطوير العقاري

شركة لامادا للتطوير العقاري مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة أثينا، وهي شركة قابضة متخصصة في تطوير واستثمار وإدارة العقارات. تشمل مشاريع تطوير لامادا للتطوير العقاري ثلاثة مراكز للتسوق والترفيه (مول أثينا والقاعة الذهبية في أثينا ، وكوزموس البحر الأبيض المتوسط في سالونيك) ، ومباني المكاتب، والمجمعات السكنية، والمراسي في فليسفوس وإلينيكون. كما ستقوم شركة لامادا بالتجديد الحضاري الكامل لمنطقة مطار إلينيكون السابق، وستكون مدينة إلينيكون أكبر استثمار خاص في اليونان وأكبر مشروع تجديد حضاري في أوروبا. حيث يقدر المبلغ الكلي للاستثمار لهذا المشروع بقيمة 8 مليارات يورو. وتمتلك مجموعة لاتسيس حصة الأغلبية في الشركة. للمزيد من المعلومات عن شركة لامادا للتطوير www.lamdadev.com

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