دبي-الإمارات العربية المتحدة، كشفت شركة "إنوفيت ليفينج" عن بيع فيلا "أليجرا" التي حطمت رقماً قياسياً، وهي فيلا بمساحة 28,154 قدماً مربعاً تقع في "جي فروند، بالم جميرا". وقد عزّزت الفيلا، التي تم إدراجها بسعر 230 مليون درهم إماراتي، سمعة الشركة كشركة رائدة في تقديم البساطة المعاصرة والفاخمة الراقية غير المبالغ فيها في دبي.

وتُعدّ عملية البيع الاستثنائية للفيلا، التي تم تسهيلها من قِبل شركة "سوذبيز انترناشيونال ريالتي" للعقارات، وهي من أبرز معاملات العقارات في دبي، مما يُسلط الضوء على الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الأناقة الراقية والمتطوّرة في السوق.

إن "أليجرا" هي ملاذٌ حضريٌّ مستوحى من سحر جنوب كاليفورنيا الهادئ وإطلالات المحيط الخلابة التي تتمتّع بها "بالم جميرا"، كما تمزج بين جماليات منزل الشاطئ المريحة في لوس أنجلوس ورقيّ وأناقة شقة "بنتهاوس" في منهاتن. تم بناء الفيلا الشاسعة في يوليو 2022، وتجسّد فلسفة شركة "إنوفيت ليفينج" في التصميم الهادف ذو المعنى، وتعتمد لوحة ألوان محايدة وأثاثاً فاخراً، كما أن الاتصال السلس بين المساحات الداخلية والخارجية يجعلها منزلاً عائلياً استثنائياً.

وأكّدت هوني ديلايمي، الشريك التنفيذي في شركة "سوذبيز" ووسيطة العقارات الحائزة على جوائز والتي قادت عملية البيع، أن المنازل الجاهزة للسكن في المناطق الراقية مثل "بالم جميرا" تظل مطلوبة بشدة من قبل العملاء المميزين ذوي المعايير العالية والدقيقة، مما يوفّر ظروفاً يُمكن للمستثمرين الاستفادة منها.

وقالت ديلايمي: "عندما أتعامل مع العميل، فإن مهمتي هي ضمان أن تتجاوز جودة المنزل التوقعات، و’أليجرا‘ هي شهادة حقيقية على هذه الفلسفة"، وهي التي أشرفت شخصياً على العديد من المعاملات البارزة في المواقع السكنية الفاخرة في دبي.

وأضافت قائلة: "كل تفصيل في هذا المنزل يعكس حرفيةً دقيقةً وتفانياً لا يُضاهى للجودة، من رخام ’أوروبيكو‘ الفاخر المستورد من إيطاليا إلى الطابق السفلي الرائع الذي يضم مساحة مذهلة وواسعة. إن العقارات من هذا العيار نادرة بشكل لا يُصدّق، وأعتقد أن ’أليجرا‘ تضع معياراً جديداً لما يُمكن تحقيقه في ’بالم جميرا‘."

تتميّز الفيلا بتصميم مفتوح يضم مواداً متنوّعة تشمل الرخام عالي التباين وكسوة خشبية دافئة وأرضيات من الخشب الفاتح، مما يمنح جواً دافئاً وجذّاباً وأنيقاً. علاوةً على ذلك، يتدفق الضوء الطبيعي الوفير من خلال النوافذ الواسعة المُطلّة على المناظر الطبيعية الجميلة، بينما يُضيف استخدام تدفق الماء الهادئ بطريقة جميلة في عناصر التصميم لمسة من الانسيابية تجعل المساحات الداخلية والخارجية تتناغم بسلاسة.

تتمتّع فيلا "أليجرا" بمجموعة واسعة من المميزات الاستثنائية، مثل مسبح رائع على طراز "إنفينيتي" بطول 23 متراً مطلّ على الخليج العربي وقبو بمساحة 9,000 قدم مربع مع سينما خاصة وغرفة ترفيه استثنائية. كما يوجد مطبخ متصل بغرفة العائلة مزوّد بمعدّات عالية الجودة ومساحة عمل للطاهي، مما يجعله عمليّاً وجميلاً ومريحاً في آن معاً، ويُعزّز التصميم العام للمنزل. يوفّر هذا التصميم المفتوح رؤية واضحة لعملية الطهي، مما يمنح تجربة غامرة وجذابة تعكس الانتباه للتفاصيل وفلسفة التصميم المعاصر للفيلا.

تحتوي الفيلا أيضاً على مركز لياقة بدنية بتقنية "تكنوجيم" مع إطلالة كاملة على البحر ووصول مباشر إلى الشاطئ ومكتب تنفيذي خاص وأثاث داخلي مفروش بتصاميم من "مينوتي" و"بولي فورم" و"باولا لينتي". تضمن تقنية "كريسترون" للمنزل الذكي تجربة معيشية سلسة، حيث يتم تنسيق كل تفصيل بعناية فائقة لأسلوب حياة راقٍ.

تواصل شركة "إنوفيت ليفينج" رفع المعايير في سوق العقارات الفاخرة في المنطقة، من خلال تقديم منازل مميزة تمزج بين التصميم الراقي والوظائف الحديثة.

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