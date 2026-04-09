القاهرة، مصر: أعلنت شركة لاكي، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط، عن إغلاق جولة تمويلية من الفئة الثانية (Series B) بقيمة 23 مليون دولار والتي شملت التمويل بالملكية و الدين. وقاد الجولة مستثمرين حاليين وجدد، من بينهم Disruptech Ventures وDPI Venture Capital via Nclude fund، إلى جانب مشاركة استراتيجية من بنك قناة السويس وشركة OneStop، برئاسة المستثمر التكنولوجي محمد فاروق، الذي سيتولى رئاسة مجلس الإدارة.

تأتي هذه الجولة في أعقاب فترة من النمو القوي للشركة، إذ حققت لاكي نموا سنويا بمعدل ٪٢٠٠ خلال عام 2025، كما تمكنت من تحقيق الربحية بنهاية العام ذاته، وأسهم هذا الأداء في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز اللاعبين في سوق الائتمان الاستهلاكي، مع سعيها للمساهمة في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا ماليا في مصر، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري.

سيُسهم التمويل الجديد في دعم المرحلة التالية من نمو الشركة، مع التركيز على توسيع خدمات الائتمان التي تقدمها، والتوسع في أسواق شمال أفريقيا، إلى جانب تعزيز البنية التحتية والترخيص والاستعدادات التنظيمية، في إطار توجهها نحو بناء منصة مصرفية رقمية متكاملة تتيح للمستخدمين إدارة مواردهم المالية بسهولة.

وأكد محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة لاكي، قوة نمو الشركة ورؤيتها المستقبلية، قائلا: "نجحت لاكي في تحقيق نمو متوازن يستند على فهم عميق لاحتياجات السوق، إلى جانب امتلاكها رؤية طموحة لتعزيز الشمول المالي الرقمي، ويعكس هذا الاستثمار ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على أن تصبح من بين اللاعبين الرئيسيين في المرحلة المقبلة من سوق الائتمان الاستهلاكي والخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة".

من جانبه، قال أيمن عيسوي، الرئيس التنفيذي لشركة لاكي: "مع رؤية محمد فاروق، تمثل لاكي قوة فاعلة في الدفع بعجلة التمويل الرقمي الشامل، حيث أن إتاحة الخدمات المالية تمثل أساس التقدم الاقتصادي، وتمنحنا هذه الجولة التمويلية القدرة على التوسع بخطوات مدروسة، والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز أثرنا في السوق، بالتزامن مع التطورات التنظيمية التي تشهدها مصر والمنطقة، لا سيما في مجالات التسجيل الرقمي وأطر المدفوعات الحديثة".

وأضاف أيمن عيسوي: "تسعى لاكي إلى تبسيط الوصول إلى الائتمان وإتاحته لشريحة أوسع من الأفراد، بالاعتماد على تقنياتها المتقدمة وقدراتها في الذكاء الاصطناعي، مع تقديم بطاقة يمكن استخدامها في أي وقت ومن أي مكان، بما يساعد المستخدمين على إدارة احتياجاتهم المالية بثقة".

ويتزامن هذا الاستثمار أيضا مع التطورات التنظيمية المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تشهد منظومة المدفوعات والبنية التحتية الرقمية تقدما ملحوظا، إلى جانب طرح تراخيص مزودي خدمات الدفع، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة لشركات التكنولوجيا المالية القادرة على التوسع والامتثال، وقد بدأت لاكي بالفعل إجراءات الحصول على ترخيص PSP، في خطوة من شأنها دعم توسع خدماتها الرقمية مستقبلا.

ومنذ تأسيسها نجحت لاكي في بناء شراكات واسعة مع التجار والمؤسسات المالية ما مكنها من خدمة قاعدة مستخدمين متنامية بسرعة في جميع أنحاء مصر، وتعتزم الشركة الاستفادة من هذه الجولة التمويلية لدخول عدد من أسواق شمال أفريقيا المختارة، إلى جانب مواصلة تطوير تقنياتها وبنيتها الخاصة بإدارة المخاطر وقدراتها التنظيمية.

عن لاكي:

تُعد لاكي إحدى أبرز منصات التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تمكّن ملايين المستخدمين من إدارة حياتهم المالية بمرونة وثقة، حيث تأسست الشركة عام 2019 بهدف تقديم حلول مالية ذكية وسهلة الوصول للجميع.

يعتمد حاليا ملايين المستخدمين على تطبيق لاكي لتوفير الأموال وإدارة إنفاقهم والاستفادة من خيارات ائتمانية مرنة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، من خلال الجمع بين القبول الواسع وسهولة الحصول على الخدمة وإمكانية استخدامها في الحياة اليومية،

وانطلاقا من بدايتها في تقديم خدمات الكاش باك وبرامج المكافآت، تطورت لاكي لتصبح شبكة رائدة للائتمان الاستهلاكي، حيث تقدم بطاقة لاكي وخطوط ائتمان فورية، إلى جانب أكبر شبكة خصومات في السوق.

