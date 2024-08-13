المنامة: أعلنت شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. ("استيراد" أو "الشركة") رمز التداول: (ESTERAD) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024 ("الربع") والنصف الأول من العام ("الفترة") المنتهية في 30 يونيو 2024.

حيث بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 885,853 دينار بحريني للربع الثاني مقارنة بـ 712,169 دينار بحريني للربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 24%. وجاءت الأرباح المحسنة نتيجة للرسوم الناتجة عن أنشطة الشركة الاستثمارية ونمو العائدات من محافظ العقارات والأسهم الخاصة. بلغ الربح الأساسي للسهم للربع 5.8 فلس مقارنة بـ 5.1 فلس في الربع الثاني من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 290,269 دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 501,446 دينار بحريني في الربع الثاني من العام الماضي، بانخفاض قدره 42٪. بلغ إجمالي الدخل للربع الثاني 2,716,940 دينار بحريني مقارنة بـ 1,059,078 دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 157٪. نتجت الزيادة الكبيرة عن الدخل الناتج عن الأصول الرئيسية ضمن محفظة الأسهم الخاصة والعقارات العالمية المتنوعة التي استحوذت عليها الشركة مؤخرًا، والرسوم الناتجة عن استيراد بنك.

كما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين عن فترة الستة أشهر 1,321,646 دينار بحريني مقارنة بـ 1,074,357 دينار بحريني في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 23٪. بلغ الربح الأساسي للسهم للنصف الأول من عام 2024 نحو 8.6 فلس مقارنة بـ 7.7 فلس في النصف الأول من عام 2023. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 855,310 دينار بحريني للفترة، بزيادة قدرها 78% مقارنة بـ 479,362 دينار بحريني للفترة المقابلة من عام 2023. بلغ إجمالي الدخل لفترة الستة أشهر 4,694,745 دينار بحريني مقارنة بـ 1,808,111 دينار بحريني في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 160%.

بينما بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في 30 يونيو 2024 مبلغ 38,856,170 دينار بحريني مقابل 40,198,706 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 3% يتعلق بتوزيعات الأرباح الكبيرة بنسبة 20% التي وزعتها الشركة لعام 2023. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2% إلى 121,987,967 دينار بحريني في 30 يونيو 2024 مقارنة بـ 119,858,511 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2023.

وفي تعليقه على النتائج، قال السيد أحمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد: "يسعدنا أن نعلن عن فترة أخرى من الأداء القوي والنمو في الربحية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024. وخلال فترة الستة أشهر، نما الدخل بنسبة كبيرة بلغت 160%، مما يعكس المزيد من المكاسب والمساهمات الإيجابية من جميع أنشطتنا الاستثمارية الأساسية وعلى وجه الخصوص، تحسنت النتائج خلال الفترة بفضل الفوائد المستمرة من عمليات إعادة الهيكلة الأخيرة لدينا والإدارة الفعالة المستمرة لمحفظتنا المتنوعة من الأصول العقارية والأسهم الخاصة المحلية والعالمية.

"خلال الربع الثاني، تم تحقيق المزيد من التقدم أيضًا في استيراد بنك. وفي إنجاز آخر، حصل البنك على الموافقات التنظيمية لإطلاق صفقة استحواذ على مجمع سكني متعدد الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة إجمالية تزيد عن 27 مليون دولار أمريكي والتي يتم طرحها حاليًا على المستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه، واصلنا العمل على إبرام صفقات جذابة أخرى في خط أعمالنا عبر القطاعات والمناطق الجغرافية ذات الأداء الجيد."

وأضاف السيد عبد الرحمن، "واصل مشروع أمواج بيتشفرونت، وهو مشروع تطويري آخر بارز يجذب المستثمرين المحليين والإقليميين إلى سوق العقارات في المملكة، تحقيق تقدم قوي خلال الربع الثاني. "لقد حققنا تقدمًا إضافيًا في تسليم 52 منزلًا فاخرًا في المشروع وأطلقنا رسميًا مبيعات 245 شقة إضافية على أحدث طراز تقع في البرج الغربي للمشروع بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة التنظيم العقاري في البحرين. وقد لاقت المرحلة التالية من المشروع طلبًا وإقبالًا مثيرًا للإعجاب مع التزامات قوية حتى الآن لشقق فاخرة بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم مطلة على البحر."

"في النصف الثاني من العام، سنواصل تركيزنا على زيادة أداء وربحية أصولنا الحالية بالإضافة إلى زيادة وتنويع محافظنا من خلال الاستثمارات في أصول سليمة ومدرة للدخل في أسواقنا المحلية والعالمية الأساسية حيث حددنا فرصًا للبناء على خبرتنا وسجلنا الحافل. بعد أن أنهينا الأشهر الستة الأولى من العام بزخم قوي، نحن في وضع جيد لتسريع تقدمنا ​​ودفع المزيد من خلق القيمة لمساهمينا طوال بقية عام 2024."

نبذة عن شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. (استيراد)

شركة استيراد الإستثمارية ش.م.ب. ("استيراد") هي واحدة من أقدم الشركات الإستثمارية الرائدة في مملكة البحرين. تأسست في عام 1973 وأدرجت في بورصة البحرين، وقد كانت استيراد رائدة في وضع المشاريع والصناعات الوطنية الرئيسية ولديها سجل حافل وثابت من الإستثمارات الآمنة في مجموعة متنوعة من الأصول، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشمل أقسام الاستثمار في استيراد، العقارات والأسهم الخاصة واستثمارات السوق العامة. تستثمر الشركة رأس المال المملوك عبر مجموعة واسعة من الأصول العقارية في المواقع المربحة والوجهات المرغوبة. كما تستفيد الشركة أيضاً من الخبرة الواسعة في الأسهم الخاصة، والاستثمار في قطاعات متنوعة بما في ذلك البنية التحتية، التكنولوجيا، الأغذية والمشروبات، الخدمات، والعقارات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثمر قسم التداول في استيراد رأس المال في كل من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت في البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مع طموح متجذر في الاستثمارات القابلة للتغيير في البحرين وخارجها، يختار فريق الإدارة العالمي في استيراد الاستثمارات بناءً على معايير المخاطر الصارمة، والقيمة التي بامكانها اضافتها للمساهمين، والاقتصادات والمجتمعات التي تعمل وتخدم فيها.

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