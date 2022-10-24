مسقط : سعيا منها لتحقيق متطلبات عملائها، حرصت شركة شل العُمانية للتسويق على تعزيز أواصر الشراكة الممتدة لـ23 عام مع شركة بريسشن تيون للعناية بالسيارات، بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق في قطاع الطاقة في سلطنة عمان. وذلك من خلال استقطاب حلول جديدة في مجال خدمة العملاء.

بصفتها شركة محلية ذات علامة تجارية عالمية، تمكنت شركة شل العُمانية للتسويق على مدى الشراكة الممتدة لمدة 23 عام مع شركة بريسشن تيون للعناية بالسيارات على توفير خدمات صيانة للمركبات بجودة عالية وبسعر مناسب، وتشمل هذه الخدمات خدمة الصيانة الدورية وتبديل زيوت التشحيم والخدمات التشخيصية وغيرها العديد من خدمات العناية بالسيارات التي تقدمها لعملائها، منها سهولة الوصول إلى مراكز خدمة بريسشن تيون المتواجدة في مختلف محطات خدمة.

حول هذه الشراكة الممتدة لأكثر من عقدين علق الفاضل/ محمود بن عبد الله العبري – مديرعام الزيوت التجارية في شركة شل العُمانية للتسويق بقوله: "في الواقع هذه الشراكة هي انعكاس لالتزمنا بإحداث فارق في تجارب العملاء اليومية، والذين يدركون بمدى أهمية الصيانة الدورية وتبديل زيوت التشحيم بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب. ومن خلال هذه الشراكة مع الشريك الموثوق برزيشن تيون، نحن ملتزمون بتقديم خدمات يسهل الوصول إليها وبتكلفة ميسرة وبكفاءة عالية تناسب شراكتنا الممتدة لأكثر من 23 عام مع برسيشن تيون مع رؤيتنا للحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع الزيوت التجارية والحرص على تقديم القيمة المضافة لعملائنا من خلال الخدمات والمنتجات التي نقدمها".

ومن جانبه، علق الفاضل عيسى الحارثي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريسشن تيون للعناية بالسيارات قائلا: "بصفتنا متجرًا شاملاً لصيانة السيارات والعناية بها، فإننا نُعرف في السوق بخدماتنا السريعة والأسعار المعقولة. وكذلك نحن نختص في خدمات الصيانة الوقائية، وقد أثبتت مرافقنا الحديثة، المتواجدة في معظم محطات شل عُمان الرئيسية، الغاية التي نهدف لها وهي بأن نكون النقطة المرجعية الأولى لمالكي السيارات أثناء حاجتهم للتغيير الدوري لزيوت السيارات وصيانتها، وتتمثل إستراتيجيتنا للنمو في أن نكون موجودين في نطاق 50 كيلومترًا من كل عميل في السلطنة، وبالتالي تلبية متطلبات العملاء سواء في المدن أو المناطق النائية".

الجدير بالذكر أن مصنع مزج الزيوت التابع لشل عُمان هو المصنع الوحيد الذي يقدم منتجات زيوت شل تحمل شعار "صنع في عُمان".وتحرص شل على توفيرخدماتها و منتجاتها في قطاع الطاقة بطريقة مسؤولة، بهدف الحد من أي تأثير سلبي على البيئة ودعم الانتقال نحو مستقبل بإنبعاثات كربونية أقل. كما أصبح المصنع أول مصنع في السلطنة يحصل على شهادة الجودة العالمية “أيزو 9001” وأيزو 14001"و "أيزو 45001" لضمان الجودة في مزج وتخزين ومناولة وتوزيع الزيوت ، ويعني هذا تقديم منتجات عالية الجودة وزيادة الكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ويجدر الإشارة الى أن شل حازت على جائزة المورد الأول للزيوت التجارية في العالم على مدى 15 عام على التوالي.

وفي إطار سعيها نحو تحقيق متطلبات عملائها من خلال الشراكات التي تعقدها، تواصل شركة شل العُمانية للتسويق استقدام الخدمات والعروض التي تتناسب مع احتياجات عملائها في المقام الأول، فقد أثبتت منتجات شل العمانية جدارتها في السوق وذلك من خلال المنتجات المبنية على الابتكارات التكنولوجية الرائدة والمبادرات التسويقية التي تنتهجها، وسجلها الحافل في إحداث الفارق في كل شراكة تجارية تعقدها - مع التركيز الثابت على إرضاء العملاء دائما.

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نبذة عن شركة شل العُمانية للتسويق

تعد شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع أحد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وتعمل شل عُمان في قطاعات التجزئة والوقود التجاري والوقود البحري ووقود الطيران والقار (البيتومين) والزيوت حيث تمتلك وتشغل مصنع مزج الزيوت الوحيد من نوعه في السلطنة والحاصل على شهادة ايسو، والذي يتم فيه إنتاج زيوت شل المصنوعة في عُمان لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وتتميز شل عُمان بالتزامها نحو تطوير المواهب المحلية بنسبة تعمين تصل إلى 97% بما في ذلك الإدارة العليا. وتعمل الشركة من أجل تلبية احتياجات السلطنة المتزايدة للطاقة، والمساهمة في ازدهارها بطريقة مسؤولة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، من خلال العمل بشكل آمن ومشاركة الفوائد المستدامة مع المجتمع المحلي.