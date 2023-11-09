دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت مجموعة قرقاش، إحدى أبرز المجموعات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتخريج 23 متدرباً جديداً ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة من برنامج “iStar”، والذي يهدف لتطوير الكفاءات الوطنية التي تتطلع إلى بدء أو تعزيز حياتها المهنية ضمن مراسم خاصة أقيمت في فندق Waldorf Astoria DIFC في دبي .

برنامج iStar هو مبادرة فريدة توفر تطوراً مهنياً استثنائياً من شأنه أن يساعد الإماراتيين الطموحين في تحقيق تطلعاتهم المهنية. ويتيح للطلاب الذين يتم اختيارهم التمتع ببرامج تدريب رفيعة المستوى وتجارب عملية على أرض الواقع لمدة تصل إلى 6 أشهر، مما يوفر لهم فرصاً فريدة لاكتساب مهارات وقدرات وخبرات مهنية نوعية تحت دعم وإشراف مدراء ومختصين.

ومن خلال هذا البرنامج، يعمل المتدربون عن كثب مع مهنيين آخرين من مختلف أقسام مجموعة قرقاش، وأداء مهام مختلفة تصقل مهاراتهم، إلى جانب الحصول على تقييم أداء دوري وجلسات توجيهية للحصول على ملاحظات إرشادية للارتقاء بأدائهم.

شهد الحفل، حضور ومشاركة السيد شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، وموظفي مجموعة قرقاش، بالإضافة إلى خريجي “iStar” من الدفعات السابقة .

وقام السيد شهاب قرقاش بتسليم شهادات التخرج لـ 3 خريجين متفوقين في البرنامج. وتقدم الخريجين بمشاركة تجاربهم في خطاب مؤثر يعكس مدى نجاح رحلتهم المهنية.

وقال السيد شهاب قرقاش في كلمته في الحفل أمام الحضور: "يمثل هذا اليوم إنجازاً كبيراً في التزامنا بتعزيز التوطين في المجموعة. حيث يتماشى برنامج “iStar” للخريجين مع رؤية حكومة دولة الامارات في زيادة نسبة الكفاءات الإماراتية الشابة في القطاع الخاص. ونحن نسعى دائما لجذب وتنمية واحتضان المواهب الإماراتية في مختلف قطاعات المجموعة." وأكد على أهمية الإستثمار في مجال التدريب لإعداد المواهب والمهارات الإماراتية وضمان أن تكون مجهزة ومستعدة بالشكل الكامل للانتقال لصفوف القوى العاملة.

منذ إطلاق برنامج iStar في عام 2018 ، استمر البرنامج في رحلة نمو ملحوظة. حتى الآن، استقبل البرنامج حوالي100 متدرب. وقد حقق البرنامج معدل احتفاظ بنسبة 95 % من خريجي “iStar” الدفعتين الرابعة والخامسة، مما يشكل إنجازاً كبيراً يشير إلى مستقبل واعد ومشرق لهذه المبادرة.

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عن مجموعة قرقاش:

تأسست مجموعة قرقاش في عام 1918 وأصبحت واحدة من أبرز المؤسسات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل مجموعتها العديد من العلامات التجارية العالمية المشهورة والتي تعمل في أربعة مجالات رئيسية وهي: السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولا ت والمشروبات. منذ تأسيسها في عام 1998 ، نمت شركة الخدمات المالية التابعة لمجموعة قرقاش، ضمان للاستثمار، إلى أن أصبحت واحدة من أبرز شركات الخدمات المالية غير المصرفية مع سجل حافل من الأداء والخبرة.