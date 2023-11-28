تحت عنوان الفرص المتكاملة للجميع.

انطلاقة مهنية جديدة للجميع قبل بداية العام الجديد.

القاهرة: أعلنت جوبزيلا للاستشارات العامة عن استعداداتها لإطلاق ملتقى توظيفها السنوي السابع لها والذي يضم عدد كبير من الشركات لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل فى ظل وجود العديد من الأنشطة المصاحبة وذلك يوم السبت الموافق23 ديسمبر، في الحرم اليوناني " The Greek Campus " في التحرير.

يجمع ملتقى توظيف جوبزيلا عشرات الشركات بآلاف الباحثين عن عمل، ليجد كلٌ منهم فرصته الأفضل.

وفي هذا العام، ملتقى جوبزيلا التوظيفي السابع يأتي بعدد أكبر من الفرص المتنوعة، مع شركات في مختلف المجالات، وفرص لدعم الأعمال والمنتجات المحلية أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، صرّح السيد نادر البطراوي، المدير التنفيذي لشركة جوبزيلا أنّه يريد دعم وتشجيع الصناعات المحلية المصرية، في إطار الدعم الواسع للعلامات التجارية المحلية لتستقطب جمهور أكبر وتتوسع بما يناسب الإقبال المتزايد حالياً. وبناءً عليه تقوم جوبزيلا بعرض خصم 20% للشركات المصرية 100% للمشاركة في الملتقى التوظيفي السابع، لتمنح بذلك هذه الشركات دفعة أقوى للظهور وتعريف المجتمع المصري بها، مع جذب وتعيين العمالة المناسبة لزيادة الإنتاجية.

وخلال السنوات الماضية، كان ملتقى جوبزيلا في كل عام يعمل على منح الشركات ميزة المساهمة المجتمعية البارزة من خلال نشر التوعية للشباب والباحثين عن عمل، المشاركة في ورش العمل المفيدة، إظهار علاماتهم التجارية بشكل أكبر، وبالطبع استقطاب أكبر عدد من الأفراد المناسبين للوظائف المختلفة والاحتفاظ بمخزون علاقات واسع مع مرشحين مؤهلين قد تحتاجهم الشركات في المستقبل.

وتخطط جوبزيلا في العام السابع لتسخير جميع الخبرات التي اكتسبتها في السنوات الماضية لجعل هذا الملتقى متكاملاً من نواحٍ عدّة، حيث يعملون على تجهيزات المكان بشكل يبرز كل شركة ويمنحها الصورة الأمثل، كما يجذبون فئات أكبر من المواهب الشابة، بداية من الطلاب وحديثي التخرج ووصولاً لمختلف المستويات الوظيفية والإدارية.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من شكل للمشاركة في الملتقى التوظيفي، وهذا التنوع صمم ليناسب الشركات والعلامات التجارية المختلفة مهما كان حجمها.

تتوفر سنوياً في ملتقى جوبزيلا نحو 3000 آلاف وظيفة في مجموعة من أكبر الشركات، ويتوقع أن يتجاوز عدد الشركات هذا العام 40 شركة. ولا تقتصر الفرص على الوظائف فقط، ملتقى جوبزيلا السابع يُعد حدثاً متكاملاً يجمع بين فرص التعارف المهنية، ورش العمل المتنوعة التي يقدمها عدد من الخبراء في مجالات مختلفة، فرص للتدريب في العديد من الشركات، مراجعة السير الذاتية وتقديم الاستشارات المهنية، وبالطبع البحث عن وظائف والقيام بمقابلات عمل فورية.

سيتاح لحاضرين ملتقى جوبزيلا السابع وظائف في مختلف المجالات في شركات عديدة، قد يكون أبرزها بنك HSBC وشركة Sunrise و Alumil Misr و Intelica.

كان من المعتاد أن يضم الملتقى في كل عام فقرات ترفيهية مميزة لتضيف روح المرح وسط الفعاليات المهنية المستمرة على مدار اليوم، كما شاهدنا في السنوات السابقة، أما هذا العام الملتقى التوظيفي السابع استبدال الجانب الترفيهي بجانب توعوي أكثر لنشر الوعي لدى الحضور من الشباب وممثلي الشركات المختلفة.

#بياناتشركات

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