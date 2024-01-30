من المقرّر اكتمال المبنى الحديث منخفض الارتفاع في الربع الثالث من عام 2024

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أنجزت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، 23% من أعمال البناء في مشروع عزيزي فيستا في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق السكنية تميزًا في دبي، ومن المقرر اكتمال المشروع في الربع الثالث من عام 2024.

وبفضل إجمالي القوى العاملة في الموقع والتي تبلغ 255 عاملاً؛ تشهد أعمال الإنشاءات وتيرة متسارعة، لتصل نسبة الإنجاز في الأعمال الهيكليّة إلى 59%، وفي أعمال الطابوق إلى 17%، فيما تمّ إنجاز ما نسبته 8% من أعمال التكسية الداخليّة، و2% في التشطيبات الإجماليّة. ويتألف المشروع من استوديوهات وشقق بغرفة واحدة وغرفتين.

وتعقيباً على ذلك؛ أكّد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، أنّ التقدّم الملحوظ في مشروع فيستا يعدّ مؤشراً على مدى حرص الشركة على تخطي الجداول الزمنية المقرّرة للتسليم. وقال: "إن التزامنا المستمر بالتميز، من خلال توظيف التقنيات المتطورة والتركيز على التعاون الاستراتيجي مع الشركاء، يُساهم في وضع معايير جديدة للجودة والكفاءة. ومع اقترابنا من موعد الانتهاء المتوقع للمشروع في الربع الثالث من عام 2024، يظل التزامنا الثابت بتعزيز المجتمعات النابضة بالحياة والمزدهرة التي تعزز حياة المقيمين لدينا راسخاً. وسيوفر مشروع فيستا ملاذاً هادئاً للعائلات والأفراد بعيدًا عن صخب المدينة".

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات خارج المدينة، وعلى بعد مسافة مريحة بعيداً عن الصخب، ونظراً لسهولة الوصول إلى العديد من الوجهات المهمة في الإمارة، تعد مدينة دبي للاستوديوهات أحد أسرع المراكز التجارية نمواً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ونقطة جذب عصرية للإبداع الفني.

وتم بناء هذا المشروع للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة من موقع إكسبو على شارع حصة قرب شارع الشيخ محمد بن زايد. وتعد مدينة دبي للاستوديوهات موقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه من المناطق المختلفة.

وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغير ذلك الكثير. وتشمل مناطق الجذب الرئيسية القريبة من هناك دبي أوتودروم، ونادي إلس، ونادي دبي للبولو والفروسية، واستاد دبي الدولي، وأكاديمية دبي لكرة القدم، وسبورتس بارك، وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة، و"آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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