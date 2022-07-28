ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي بنسبة 23% ليصل إلى 701 مليون درهم للنصف الأول من العام 2022 على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس تحسن أداء الاعمال.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2022:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، إلى جانب الإجراءات المنضبطة لإدارة التكلفة

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

ارتفعت التكاليف بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية

انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسن أداء الأعمال

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

ارتفع صافي الربح بنسبة 23% ليصل إلى 701 مليون درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول والذي ترافق مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة

بلغ صافي هامش معدل الربح 2.92% وذلك في أعقاب ارتفاع معدلات الربح في النصف الأول من العام 2022

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه

حقق إجمالي الأصول نمواً قوياً بنسبة 14% ليصل إلى 74 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022

بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 47 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 11% عن نهاية العام 2021

بلغت ودائع المتعاملين 54 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 15% عن نهاية العام 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع

جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.1% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120%

رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.2% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.3%، مركز رأس المال القوي للمصرف

بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

يسرنا الإعلان عن النتائج المالية القوية النصف سنوية التي حققها الإمارات الإسلامي، حيث نما صافي أرباح المصرف خلال فترة الستة أشهر الأولى ليصل إلى 701 مليون درهم .

لقد اكتسب أداؤنا القوي زخما من ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وارتفاع تمويلات العملاء، مما يعكس المناخ الاقتصادي الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تمكنا أيضاً من الاستفادة من الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر بفضل الاقتصاد القوي.

إنه من دواعي سرورنا تقديم الدعم في عمليات الاكتتاب في الطرح العام الذي أطلقته "تيكوم" و"هيئة كهرباء ومياه دبي" في سوق دبي المالي، وذلك من خلال تمكين المتعاملين الرئيسيين من المشاركة والاستفادة من عمليات الإدراج البارزة هذه من خلال دورنا كمصرف استلام. ونظراً لكوننا مصرف رائد في الدولة، وباعتبارنا لاعباً بارزاً على المدى الطويل في القطاع المصرفي في المنطقة، فقد كان من دواعي سرورنا أيضاً دعم خطط قيادتنا الرشيدة لإدراج الكيانات الحكومية في سوق دبي المالي، مما يدعم أداء وقوة أسواق رأس المال في الدولة.

إننا نفخر بدورنا كلاعب رئيسي في قطاع الصيرفة الإسلامية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سنواصل التزامنا بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

يواصل صندوق الإمارات الإسلامي الخيري دعم مختلف القضايا الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساهمات والتبرعات الخيرية.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

"خلال النصف الأول من عام 2022، نما إجمالي أصول الإمارات الإسلامي بنسبة 14٪ ليصل إلى 74 مليار درهم، مما يعكس دعمنا لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة القوي.

لقد كان الإمارات الإسلامي من أوائل المصارف الإسلامية الذي يدمج الابتكار الرقمي في عملياته، ولايزال تركيزنا على مشاريع التحول الرقمي يعود علينا بمكاسب قيّمة من حيث ولاء المتعاملين وزيادة حصتنا في السوق. في النصف الأول من عام 2022، قمنا بتحسين قنواتنا الرقمية وعروضنا عبر عدة جوانب، بما في ذلك تحويل أجهزة الصراف الآلي/أجهزة الإيداع الآلي وإضافة مزايا جديدة إلى خدماتنا المصرفية عبر تطبيق "واتساب".

إن تقديم تجربة متعاملين متميزة يأتي في صميم نهج عملنا. ونحن نفخر دائماً بتمسكنا بأعلى مستويات الامتياز في خدمة المتعاملين، حيث وضعنا معايير جديدة للخدمات المصرفية الإسلامية القائمة على الابتكار في المنطقة.

قمنا بتوسيع عروض منتجاتنا من خلال إطلاق حساب إماراتي للتوفير العائلي وحساب إماراتي للأعمال وحساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير. كما نواصل الاستثمار في التقنيات الجديدة وتحسين عروضنا لنصل إلى شريحة أوسع من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة."

#بياناتشركات

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و190 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي القوي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد حصد المصرف الجائزة المرموقة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020" خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي 2021" التي تقدمها مجلة "وورلد فاينانس"، كما حصل المصرف على جائزة "أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" وذلك تقديراً لالتزامه تجاه الرقمنة والخدمات المتميزة، علاوة على ذلك، نال المصرف جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي"، إضافةً إلى حصول المصرف على جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر " وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إنترناشيونال فاينانس 2021".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

هاتف: 971 4 4397430

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

إبراهيم سويدان

نائب رئيس أول - رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

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