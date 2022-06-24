المنامة: المجموعة الاستثمارية ديفيدند جيت كابيتال (دي جي سي ش.م.ب) مقفلة، تنهي أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية معلنة عن تحقيق صافي ارباح 23% على رأس المال بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 بنمو في نسبة الأرباح قدره 21% عن العام الماضي، مع ارتفاع نسبة الأصول بقيمة 40%. وشهد العام المالي كذلك نمو في الإيرادات وأقر مجلس الإدارة الاستمرار في توزيع الأرباح.٣

وقد قام المساهمون خلال الاجتماع بمناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة والبیانات المالیة الموحدة للمجموعة المنتهية في 31 مارس 2022، والتي شھدت ارتفاعا في الإيرادات نتيجة للتنوع المتواصل في أنشطة أعمال المجموعة. كما أعلنت المجموعة عن اتخاذ الرياض كمقر ثاني لها، وقد بدأت بالاستثمار في القطاعات الواعدة منها القطاع الطبي وقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية.

عقدت الجمعية العمومية العادية والغير عادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد طلال الزين، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم الجسمي، والعضو المنتدب السيد محمد نظام خنجي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد خالد الحمادي.

وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة ديفيدند جيت كابيتال السيد طلال الزين: " يسر المجموعة بمناسبة بلوغها العام الخامس أن تعلن عن تحقيق نجاحات بالرغم من التحديات والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، وبينما تظل أوضاع السوق مليئة بالتحديات، إلا أننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصا متاحة للخوض في استثمارات واعدة وتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين".

وصرح العضو المنتدب لمجموعة ديفيدند جيت كابيتال السيد محمد نظام خنجي قائلا: ً" نحن فخورين بكل فرد من موظفي الشركة وحريصون دائما على تطوير مهارات وإمكانيات جميع منتسبيها للاستمرار في تحقيق رؤيتنا ". مؤكداً أن الشركة تسير على الطريق الصحيح في تحقيق استراتيجيتها.

وتحدث الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد خالد الحمادي قائلاً: " نحن مسرورون بالإعلان عن عام آخر من العوائد الجیدة، مع الاستمرار في إحراز وتحقیق التقدم عبر خطوط أعمال المجموعة بما یصب في مصلحة شركائنا، مشيرا الى أن نتائج المجموعة تثبت وبوضوح قوة أدائها التقني وقدرتها على الاستجابة السريعة لوضع السوق، وخاصة في الأسواق التي نرى فيها تغييرات كبيرة".

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