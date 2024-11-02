مستوى قياسي للإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وبنسبة نمو بلغت 10% على أساس سنوي، في ظلّ مواصلة ارتفاع الطلب على الأصول التجارية والصناعية عالية الجودة

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بالنمو القوي للإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية في المجموعة

نمو صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 943 مليون درهم إماراتي، نتيجةً للأداء القوي ضمن قطاعات الأعمال كافة

ارتفاع التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 20% على أساس سنوي لتتخطى 1.2 مليار درهم إماراتي

استثمارات إستراتيجية في الأصول التجارية والصناعية بقيمة إجمالية تتجاوز 2.7 مليار درهم إماراتي في عام 2024، بما يعكس رؤية المجموعة الرامية إلى تعزيز مسيرة نموها المستدام وأدائها القوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM"، "الشركة" أو "المجموعة")، التي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية في دبي، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام والربع الثالث المنتهيين في 30 سبتمبر 2024.

وحققت المجموعة أداءً قوياً على المستويين المالي والتشغيلي، إذ سجّلت زيادة في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 10% على أساس سنوي لتتخطى 1.7 مليار درهم إماراتي، ونمواً بنسبة 23% على أساس سنوي في صافي الأرباح لتصل إلى 943 مليون درهم إماراتي. وقد سجلت مجموعة تيكوم كذلك بفضل الطلب القوي من العملاء الحاليين والجدد أداءً فصلياً قياسياً، حيث نمت إيراداتها خلال فترة الربع الثالث بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 611 مليون درهم إماراتي، كما ارتفع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 340 مليون درهم إماراتي.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، أشار عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إلى أنّ أداء المجموعة القياسي في الأشهر التسعة الأولى والربع الثالث من العام الجاري يعكس التزامها الراسخ بتحقيق نمو مستدام ومواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات، وذلك عبر الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية بفضل تنافسية قطاع الأعمال في دبي وقدرته الكبيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية من حول العالم.

وقال عبدالله بالهول: "حققنا خلال هذه الفترة نمواً ملحوظاً على صعيد الإيرادات والربحية، مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة على مستوى محفظة المجموعة من الأصول التجارية والصناعية والأراضي المخصصة للتأجير. ويأتي هذا الأداء تأكيداً على دور مجموعة تيكوم المحوري في استقطاب أهم وأبرز الشركات العالمية والإقليمية ضمن ستة قطاعات حيوية. وقد ساهمت الإدارة المالية الحكيمة والمبادرات الاستباقية الرائدة لترشيد النفقات في إحراز هذه النتائج القياسية وتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين".

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2024:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتتجاوز 1.7 مليار درهم إماراتي، وهو مستوى قياسي تسجله المجموعة خلال تسعة أشهر، مدفوعةً باستقطاب عملاء جدد وارتفاع معدلات الإيجار وتسجيل معدلات إشغال مرتفعة ضمن قطاعات الأعمال كافة . ارتفعت معدلات الإشغال ضمن أصول المجموعة التجارية والصناعية من 88% إلى 94% على أساس سنوي، في حين بلغت معدلات إشغال الأراضي 90% في نهاية سبتمبر 2024، مدفوعةً بالطلب المستمرّ على المساحات المكتبية المتميّزة من فئة الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وحدات التخزين والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل مكانة دبي وجهة عالميةً مفضلةً لأبرز الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. ارتفع عدد العملاء بنسبة 9% ليصل إلى أكثر من 11,800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، حيث تواصل مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم استقطاب عملاء جدد من كبرى الشركات العالمية الرائدة على غرار "هايسنس" و"أوزون للأدوية" . بلغ معدل احتفاظ مجموعة تيكوم بعملائها في القطاعين التجاري والصناعي 90% و95% على التوالي لغاية 30 سبتمبر 2024، بما يؤكد على القيمة الاستثنائية التي تضيفها المجموعة لعملائها ونجاحها على مرّ السنين في تخطّي توقعات العملاء .

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي، مع توسّع هامش هذه الأرباح بنسبة 2% ليصل إلى 79% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بتحسّن في الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية للمجموعة بما يتوافق مع إستراتيجية المجموعة لتعزيز الكفاءة على كافة المستويات .

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 943 مليون درهم إماراتي، بما يعكس الأداء المالي الإيجابي للمجموعة ضمن قطاعات الأعمال كافة، حيث ساهم قوة قطاع الأعمال في دبي على جذب المزيد من المستثمرين في مواصلة نمو الطلب على الأصول التجارية والصناعية المتميّزة .

ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 20% على أساس سنوي لتتخطى 1.2 مليار درهم إماراتي، ويُعزى ذلك إلى تحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى محفظة أعمال المجموعة لتحقيق نتائج إيجابية .

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من العام 2024

سجلت الإيرادات نمواً بنسبة 12 % على أساس سنوي لتصل إلى 611 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، محققة بذلك مستويات فصلية قياسية تُعدّ الأعلى بالنسبة لها على صعيد نتائج الربع الثالث، وذلك بفضل الركائز الاقتصادية القوية في دبي وقدرة المجموعة على تلبية الطلب المتزايد على الأصول التجارية والصناعية في دبي .

% على أساس سنوي لتصل إلى 611 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، محققة بذلك مستويات فصلية قياسية تُعدّ الأعلى بالنسبة لها على صعيد نتائج الربع الثالث، وذلك بفضل الركائز الاقتصادية القوية في دبي وقدرة المجموعة على تلبية الطلب المتزايد على الأصول التجارية والصناعية في دبي سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 500 مليون درهم إماراتي، في حين ارتفع هامش هذه الأرباح إلى 82% في الربع الثالث من العام 2024، بما يعكس نمواً قوياً في الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية .

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 340 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة العمليات وترشيد النفقات التشغيلية، فضلاً عن خفض التكاليف المالية بفضل تدابير إدارة النقد الرشيدة التي اعتمدتها المجموعة خلال هذه الفترة .

التقدّم المحرز على صعيد الاستثمارات الإستراتيجية

أنجزت مجموعة تيكوم استثمارات إستراتيجية بقيمة 2 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لغاية 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك استحواذها على مجموعة أراضٍ صناعية إضافية بمساحة 13.9 مليون قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية، ومبنيين قائمين مخصّصين للمساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى، وإطلاقها كل من المرحلة الثالثة من مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت والمرحلة الثانية من حي دبي للتصميم. وتأتي هذه الاستثمارات انسجاماً مع خارطة طريق مجموعة تيكوم لتحقيق النمو المستدام، من خلال عمليات استحواذ إستراتيجية مدروسة وتطوير أصول تجارية ذات الجودة العالية. وقد عزّزت مجموعة تيكوم استثماراتها عبر استحواذها على مجمّع "أوفيس بارك"، والذي بدأت عملية الاستحواذ عليه خلال الربع الثالث من العام، لتصل بذلك القيمة الإجمالية للاستثمارات الإستراتيجية لمجموعة تيكوم في الأصول التجارية والصناعية إلى 2.7 مليار درهم إماراتي في عام 2024.

وتواصل مجموعة تيكوم تنفيذ مشاريعها التطويرية المقرّرة ضمن مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لها، علماً أنّ المرحلة الثانية من مركز الابتكار، والتي تمّ تأجير مساحاتها بالكامل، ستبلغ مرحلة الإنجاز النهائي بحلول الربع الأول من العام 2025. ومن المقرّر أيضاً إنجاز المرحلة الثانية من وحدات التخزين والخدمات اللوجستية في مجمّع دبي للعلوم خلال الربع الأول من العام 2025. وقد أطلقت مجموعة تيكوم كذلك أعمال التشييد التمهيدية في المرحلة الثالثة من مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت والمرحلة الثانية من حي دبي للتصميم.

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