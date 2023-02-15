دبي : أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

يعكس إجمالي الدخل المعدل بعد استبعاد حصة الشركة الناتجة من عمليات التخارج والمكاسب ذات الصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي ورسوم انخفاض القيمة لمرة واحدة في السنة السابقة وبعض البنود الغير المتكررة لمرة واحدة.

وتعليقاً على أداء الشركة، أكد السيد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، "أن أمانات مستمرة في العمل وفقاً إلى استراتيجيتها المعتمدة في عام 2020، مع تحقيق المزيد من النمو في الربح المعدل للشركة بعد الأداء المالي القياسي في عام 2021. ومن الجدير بالذكر أن الشركة أبرمت 9 صفقات استثمارية خلال العامين الماضيين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم إماراتي، حيث نتج عن هذا الأداء تعزيز محفظة شركة امانات الاستثمارية لتضم شركات رائدة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نتطلع دائماً إلى الاستمرار في خلق قيمة للمساهمين، وذلك من خلال توسيع منصاتنا، والزيادة في تحقيق الدخل المستقبلي، مع ضمان الاستمرارية في توزيع الأرباح . وفي ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 100 مليون درهم إماراتي (4 فلس للسهم)، 88٪ من الربح العائد لمساهمي الشركة.”

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي لأمانات، "بأن محفظة أمانات الاستثمارية تتألف من منصات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكل منها قائمة على استراتيجية نمو واضحة وخطط مدروسة لزيادة تحقيق الدخل والتخارج بنجاح منها. إن منصة الرعاية الصحية مستمرة في النمو والمضي قدماً في الوصول إلى ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال التوسع في زيادة عدد الأسرة التشغيلية بما يعادل 700 سرير بحلول عام 2024، حيث تقدر الزيادة في السعة التشغيلية بنسبة 65٪، بينما نواصل في زيادة نمو منصة التعليم من خلال مزيج من عمليات الاستحواذ المتتابعة ونمو الشركات الحالية. ومن الجدير بالذكر أن التوسعات في شركة تنمية الإنسان والتي تم الاستحواذ عليها حديثاً هي قيد التنفيذ، حيث سينتج عنها مراكز إضافية في المملكة العربية السعودية، وذلك، بالتوازي مع تقييم ودراسة فرص توسع إقليمية. ونحن ماضون قدماً في خطتنا لتعزيز النمو وذلك من خلال الاستمرار في السعي وراء المزيد من عمليات الاستحواذ والفرص الاستثمارية وعمليات الدمج بين منصاتنا وتوسيع نطاقها وتحقيق التكامل بينها، مع التركيز على الاستمرار في بناء قيمة مستدامة وتعزيز العوائد للمساهمين."

نظرة على النتائج المالية خلال عام 2022

بلغ إجمالي الدخل 181.8 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 371.0 مليون درهم إماراتي في عام 2021. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الدخل المعدل (بعد استبعاد أرباح بيع ومردود أنشطة الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال العام السابق) بنسبة 16٪. خلال عام 2022، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 14٪ ليسجل 117.4 مليون درهم

إماراتي في عام 2022، مقابل 103.4 مليون درهم إماراتي في عام 2021 مع نمو بنسبة 23٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. من جانب آخر بلغ صافي الربح 114.2 مليون درهم إماراتي مقابل 280.8 مليون درهم إماراتي في عام 2021، التي شهدت تسجيل أرباح ومكاسب عن صفقة تخارج الشركة من بعض استثماراتها التابعة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية "مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC)، وهو ممزود رائد في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى "شركة سكون العالمية القابضة" (سكون)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وما بعد الإصابات الحادة وخدمات الرعاية الطبية المنزلية، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك "المستشفى الملكي التخصصي"، وهي مستشفى تقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقاً لأرقى المستويات العالمية وتقع في مملكة البحرين. ويأتي ذلك إلى جانب الأصول العقارية التابعة "لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل محفظة أمانات بقطاع التعليم شركة "نما القابضة"، وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، و"جامعة ميديلسكس دبي"، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية. و"شركة تنمية الإنسان" الرائدة قي تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث تنفرد بتقديم باقة من أفضل الخدمات التعليمية والرعاية الطبية وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم. وتمتلك أمانات أيضًا حصة صغيرة في "بيجين" وهي شركة تعليمية مقرها الولايات المتحدة، إلى جانب الأصول العقارية "لمدرسة نورث لندن كوليجييت"(NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

للتواصل مع علاقات المستثمرين عبد الرحمن السويدي رئيس قسم علاقات المستثمرين

☎9999 330 4 971+ investor.relations@amanat.com *

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.amanat.com