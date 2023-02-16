بغداد، العراق: ارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بشكل كبير بنسبة بلغت 227٪ في يناير 2023 مقارنة بديسمبر 2022، ليصل إلى 38.9 مليون دولار أمريكي،وأظهر حجم التداول الشهري زيادة بنسبة 48.4٪ أيضاً.

وارتفع مؤشر الربيع للوساطة بسوق الأوراق المالية في العراق بنسبة 5.0٪، في يناير 2023، بسبب ارتفاع أسعار أسهم جميع الشركات في المؤشر، باستثناء شركة بغداد للمشروبات الغازية (-6.7٪)، التي لها الوزن الأكبر في المؤشر.

وسجّل قطاع البنوك أعلى حصة في حجم التداول بنسبة 72.4٪ ، يليه قطاع الصناعة بنسبة 12.4٪، وقطاع الاتصالات بنسبة 4.4٪، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.9٪، وقطاع الزراعة بنسبة 3.7٪، وقطاع الخدمات بنسبة 3.0٪. وانخفضت حصة الأجانب في إجمالي حجم التداول بشكل طفيف من 4.5٪ في يناير 2022 إلى 4.4٪ في يناير 2023.

وحققت شركة المنصور للصناعات الدوائية أعلى زيادة بين شركات المؤشر بنسبة +41.8٪، تلاها المصرف الأهلي العراقي بنسبة +19.1٪، وانخفض المؤشر بنسبة 5.0٪ بالدولار الأمريكي، بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي (IQD) مقابل الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد إيجابي آخر، ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة في يناير الماضي، منها 24 شركة ارتفعت بأكثر من 5٪، بينما ارتفعت 15 شركة بأكثر من 10٪. وارتفعت الشركة العراقية

للأعمال الهندسية (IIEW) بنسبة + 87.0٪ خلال الشهر، تلاها فندق السدير الذي ارتفع بنسبة 60.0٪.

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