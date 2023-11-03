حققت المؤسسة أرباح مميزة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 بقيمة 1.07 مليار درهم إماراتي (بزيادة قدرها 7.5%)

بن شعفار: نحن على ثقة في مقدرتنا على مواصلة تحقيق النمو المستدام والأرباح في الأشهر المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث سجلت أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.07 مليار درهم إماراتي وإيرادات 2.27 مليار درهم إماراتي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

نمو استثنائي مدعوم بمحركات أساسية

خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 2.99 مليار درهم إماراتي (من أكتوبر 22 إلى سبتمبر 23) مقارنة بـ 2.73 مليار درهم إماراتي (من أكتوبر 21 إلى سبتمبر 22)، بنموًا مميزاً بلغت نسبتة 9.5%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.45 مليار درهم (من أكتوبر 22 إلى سبتمبر 23) مقارنة بـ 1.32 مليار درهم (من أكتوبر 21 إلى سبتمبر 22)، بنسبة نمو 9.5%.

خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.5% و 7.5% على التوالي. وارتفع صافي الربح الأولي خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 6.1% ليصل إلى 777 مليون درهم إماراتي. ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد سجلت «إمباور» صافي ربح بلغ 685 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمر2023.

وكانت «إمباور» قد قامت بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم إماراتي على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2023، وبذلك تكون «إمباور»، قد التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي

وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام تخطط المؤسسة بمواصلة توزيع الأرباح المستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

وتعود نتائج النمو الإستثنائي خلال الربع الثالث من هذا العام، إلى الأداء الإيجابي للقطاع العقاري والى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات «إمباور» لتبريد المناطق ومشاريعها الرائدة بمواقعها المميزة وجهودها المستمرة لتوسيع خدمات تبريد المناطق لتشمل مشاريع جديدة.

خلق فرص استثمارية

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: “تواصل المؤسسة توسيع عملياتها، والاستثمار في محفظة أصولها، وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد في سوق تبريد المناطق في دبي”. وأوضح أن نتائج الربع الثالث من عام 2023 تبشر المساهمين بأرباح مستدامة على المدى الطويل، وتترجم بقوة وعودها التي قطعتها لهم في الحفاظ على أداء مهني ومالي متصاعد ومزدهر ومستدام، يعود بفوائد جمّة عليهم وعلى إقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على إختلاف انشطتها وتنوع أعمالها.

وأكد بن شعفار على أن أسواق المال والمساهمين ومن قبلهم المتعاملين يلمسون تحرك «إمباور» على أكثر من صعيد، بدءاً من ترسيخ صدارتها لأسواق تبريد المناطق عالمياً، مروراً بتأكيد مقدرتها الفائقة على تلبية الطلب على خدمات تبريد المناطق بمعايير تفوق نظيرتها العالمية مهما كان حجمه أو توقيته أو موقعه الجغرافي في دبي، حيث تبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80%.

إنجازات المؤسسة خلال الربع الثالث من عام 2023

خلال الربع الثالث من عام 2023، حققت «إمباور» إنجازات مهمة في عملياتها وأنشطتها ومن أبرزها إكمال المؤسسة عملية الاستحواذ على حق تشغيل أصول تبريد مطار دبي الدولي بدءاً من 5 يوليو 2023. كما أرست «إمباور» مجموعة عقود لتشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد ولتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بتبريد المناطق في منطقة جميرا بطاقة تبريدية إجمالية تصل الى 48,000 طن تبريد، وذلك لخدمة المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة بما تضمه من أيقونات سياحية ومشاريع مختلفة كبرج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي ومدينة جميرا ليفينج ومدينة جميرا وفندق النسيم جميرا وغيرها.

وأضافت «إمباور» أنه ما يقارب اثني عشر مبنى جديدًا التحق بمحفظتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، 70% منها مباني سكنية، و20% تجارية، و10% مباني متعددة الاستخدامات. كما قامت «إمباور» بتزويد العديد من المشاريع الأيقونية في دبي بخدماتها المستدامة كـ "ون زعبيل"الذي يعد الأعجوبة المعمارية والهندسية المميزة على مستوى العالم والذي انهت المؤسسة حديثاً تزويد المرحلة النهائية منه بخدمات تبريد المناطق بالإضافة الى برج «إس» التابع لشوبا العقارية إحدى المشاريع السكنية الفاخرة الذي يقع على شارع الشيخ زايد وغيرها من مشاريع ضخمة. كما وقعت الشركة ما يقارب 25 اتفاقية جديدة مع أصحاب المباني لتزويد مشاريعهم بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، مما أدى إلى إضافة ما يقارب 26,000 طن تبريد إلى السعة التعاقدية للشركة. كما شهد الربع الثالث زيادة 22% في التسجيلات الالكترونية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 إذ تم تسجيل 6,911 طلب جديد من المستخدمين النهائيين، مما يشير إلى تزايد الطلب على خدمات «إمباور».

وتقديراً لالتزام «إمباور» ببناء محطات صديقة للبيئة، حصدت محطة زعبيل لتبريد المناطق شهادة التصنيف الذهبي من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بعدما اجتازت محطة "زعبيل" بنجاح معايير ومقاييس "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)" المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لترسخ المؤسسة هويتها وجهودها الرائدة في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية.

محفزات قوية للنمو

وأكدت «إمباور» أن الزيادة الملحوظة في الطلب على خدماتها، وتبنيها نموذج عمل مستدام، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مشاريع مختلفة في دبي، كان بمثابة حافز قوي لنجاح أعمالها، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات والأرباح، إذ أن هدف المؤسسة هو تعزيز قدرتها الإنتاجية والتشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.

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نبذة عن «إمباور»

تأسست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع، «إمباور» في عام 2003 بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، بهدف تقديم خدمات تبريد المناطق ذات المستوى العالمي إلى دبي والمنطقة. تركز الأنشطة الرئيسية لإمباور على توفير خدمات تبريد المناطق بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكات التوزيع المرتبطة بها، بالإضافة إلى إنتاج وبيع التجهيزات والأنابيب العازلة.

بدأت «إمباور» عملياتها بمحطة واحد مؤقتة تخدم مركز دبي المالي العالمي (الحي المالي في دبي)، وبمرور عقد من الزمن نمت «إمباور» بشكل كبير وأصبحت تقدم خدمات تبريد المناطق لمشاريع كبرى ومتنوعة في إمارة دبي لتصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث السعة.

تقدم «إمباور» خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية ونخلة جميرا وأبراج بحيرات جميرا وميدان وواجهة ديرة المائية وبلو واترز ومجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي ومجمع دبي لاند السكني وغيرها من مشاريع ضخمة.