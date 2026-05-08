التمويل المقدّم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك ستاندرد تشارترد يغطّي أكثر من ثلثي الكلفة الإجمالية للمشروع، ليسهم بإضافة 300 ميجاواط من طاقة الرياح لمنطقة بخارى

الرياض، المملكة العربية السعودية : وقّعت شركة أكوا، المدرجة في السوق المالية السعودية، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى، اتفاقيات تمويل بقيمة 226 مليون دولار أمريكي لمشروع محطة الرياح باش 2 البالغة قدرتها 300 ميجاواط في أوزبكستان، وذلك خلال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي للعام 2026

تم إبرام هذه الاتفاقيات مع ثلاثة من أبرز المقرضين الدوليين، وهم بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك ستاندرد تشارترد. وتغطي القيمة الإجمالية لاتفاقيات التمويل، البالغة 226 مليون دولار أمريكي، أكثر من ثلثي الكلفة الإجمالية لمشروع المحطة

وتعليقاً على توقيع الاتفاقيات الجديدة، صرّح الدكتور سمير سرحان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا قائلًا

إن مشاركة بنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك ستاندرد تشارترد في تمويل مشروع واحد في آسيا الوسطى تعكس الثقة الدولية المتنامية في سجل أكوا وإنجازاتها الفعلية على الأرض، وفي مسار الإصلاحات في أوزبكستان. ومن خلال مشروع باش 2 وقدرته البالغة 300 ميجاواط، سنواصل تزويد شبكة الكهرباء بطاقة نظيفة تخدم مئات الآلاف من المنازل على مدى الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، بما يعكس التزامنا طويل الأمد بالمناطق التي نعمل فيها

يوجد مشروع باش 2 في منطقة غيجدوفان من إقليم بخارى، وسوف يوسّع محفظة الطاقة النظيفة في جمهورية أوزبكستان من خلال زيادة توليد الطاقة المتجدّدة ودعم جهود تنويع مزيج الطاقة. وتعزيزاً لمحطة الرياح المجاورة باش 1، يُمثل المشروع عنصراً أساسياً في مجمّع أكبر نطاقاً للطاقة المتجدّدة يجري تطويره في المنطقة

وبموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان (NEGU)، من المتوقع أن تبدأ محطة باش 2 عملياتها التجارية في النصف الثاني من العام 2027. وبمجرّد تشغيله، سوف يزوّد المشروع أكثر من 336 ألف منزل بالكهرباء، ويسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 475 ألف طن سنوياً، ما يدعم جهود أوزبكستان لتحقيق أهدافها المتعلقة بمزيج الطاقة للعام 2030

وتعكس حزمة التمويل الثقة الكبيرة للمقرضين في إصلاحات قطاع الطاقة في أوزبكستان، والجدوى الاقتصادية للمشروع، وسجّل شركة أكوا الحافل بالإنجازات من حيث جودة تنفيذ المشاريع في جميع أنحاء آسيا الوسطى، حيث تُعدّ الشركة أحد أكبر المستثمرين من القطاع الخاص في مجالات توليد الطاقة المتجدّدة والمياه والهيدروجين الأخضر

عن شركة أكوا

أكوا (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 110 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 455 مليار ريال سعودي (121 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 96 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص

