جنيف: وصل صافي الأرباح إلى 223.8 مليون فرنك سويسري في عام 2023، بزيادة قدرها 6.4% من 210.4 مليون فرنك سويسري في عام 2022

 بلغ الربح التشغيلي لبنك يونيون بانكير بريفيه قبل الضريبة 269.2 مليون فرنك سويسري، مما يعكس زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بالرقم الذي سُجّل في السنة السابقة والبالغ 241.2 مليون فرنك سويسري

 ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 1.1% لتصل إلى 1.227 مليار فرنك سويسري

 بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 140.0 مليار فرنك سويسري

 بلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال 28.9%

حافظ بنك يونيون بانكير بريفيه على ثبات قيمة الأصول التي يديرها بالفرنك السويسري، حيث بلغت 140.0 مليار فرنك سويسري (بعدما كانت 140.4 مليار فرنك سويسري في نهاية عام 2022). وقد أدى الارتفاع الكبير لقيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية، ولا سيما الدولار الأمريكي، إلى إلغاء تماماً النتائج الإيجابية لمكاسب تأثير السوق البالغة 7.6 مليار فرنك سويسري وصافي الأموال الجديدة البالغة 2.9 مليار فرنك سويسري. أما قيمة أصول البنك المُدارة بالدولار الأمريكي فارتفعت بنسبة 9.7%، لتصل إلى 166.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 151.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022.

حقق البنك دخلاً إجمالياً قدره 1.227 مليار فرنك سويسري، مرتفعاً بنسبة 1.1% عن 1.213 مليار فرنك سويسري المسجلة في عام 2022. وقد شهد عام 2023 تباطؤاً في صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة -7.2%، ويعزى ذلك إلى انخفاض نشاط الوساطة بين العملاء الأفراد وتراجع أرباح عمليات التداول )بما في ذلك العملات الأجنبية( بنسبة -11.5%. ومع ذلك، تم تعويض هذا التباطؤ بصافي دخل الفوائد القوي، حيث زاد بمبلغ 81.1 مليون فرنك سويسري (+ 25.3%) مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة مؤخراً.

أما النفقات التشغيلية فقد حافظت على استقرارها عند 832.8 مليون فرنك سويسري، بزيادة طفيفة تبلغ 0.8%، حيث تم تخصيص هذه المبالغ في مجالات عديدة، بما في ذلك التوظيف والاستثمارات في التكنولوجيا. وحقق البنك أرباحاً تشغيلية قوية بلغت 269.2 مليون فرنك سويسري، مرتفعةً بنسبة 11.6% عن 241.2 مليون فرنك سويسري المسجلة في عام 2022.

وبلغ صافي أرباح البنك 223.8 مليون فرنك سويسري عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 6.4% عن 210.4 مليون فرنك سويسري في العام السابق. وقد نتج عن ذلك تحسناً طفيفاً في نسبة تكلفة التشغيل إلى الإيرادات، لتصل إلى 67.9% (مقارنة بـ 68.1% لعام 2022).

وفي ظل ميزانية عمومية مستقرّة عند 37.4 مليار فرنك سويسري في أواخر ديسمبر 2023، يتمتع بنك يونيون بانكير بريفيه بالوسائل والقدرات اللازمة لمواصلة تنفيذ خطته التنموية الداخلية والخارجية. إذ ارتفعت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال للبنك لتبلغ 28.9% (مقارنة بـ26.7% في نهاية عام 2022) وتبقى هذه النسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب بموجب لوائح هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية واتفاقيات بازل 3. أما قدرة بنك يونيون بانكير بريفيه على الوفاء بالتزاماته المالية قصيرة الأجل، والتي تتجلى في نسبة تغطية السيولة قصيرة الأجل البالغة 313.9%، وقرار وكالة موديز الإبقاء على تصنيف الودائع طويلة الأجل Aa2، فتشير إلى متانة المركز المالي لبنك.

وفي هذا الإطار، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك يونيون بانكير بريفيه، السيد غي دي بيتشيوتو قائلاً: "بالرغم من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الصرف، ومع أكثر من نصف أصول عملائنا مقومة بالدولار، تمكّنا من تحقيق نتائج قوية، ما يعكس قدرتنا على التوسع والنمو على المستوى الدولي. بالتوازي، تبقى جهودنا موجّهة بشكل أساسي لكي نقدم لعملائنا، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، أفضل منتجات وخدمات إدارة الاستثمار في جميع أنحاء العالم. وحفاظاً على هذه الرؤية، قمنا بتعزيز فريقنا في عام 2023 من خلال استقطاب كفاءات جديدة في كل من آسيا وسويسرا، كما استثمرنا بشكل كبير في تطوير قدراتنا لإدارة المحافظ. وفي حين يُتوقع أن يبقى العام 2024 متقلباً، نثق بأن تفاني فرق العمل وطابع عروضنا الفريد سيساعدان في ترسيخ بصمتنا في الأسواق التي نوليها أهمية."



#بياناتشركات

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

برنارد شوستر أودري بيرلادين

رئيس مجموعة الاتصالات (الناطق الرسمي) رئيس العلاقات الإعلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

E-mail: bernard.schuster@ubp.ch E-mail: audrey.berladyn@ubp.ch

معلومات عن بنك (يونيون بانكير بريفيه)

يُصنّف بنك يونيون بانكير بريفيه كأحد أبرز البنوك الخاصة الرائدة في سويسرا وأحد أكبر البنوك من حيث حجم رأس المال، حيث تبلغ نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال 28.9 %. وهو بنك متخصص في مجال إدارة الثروات للعملاء، سواءً الثروات الخاصة أو ثروات المؤسسات. يقع مقر يونيون بانكير بريفيه الرئيسي في جنيف، ويعمل به 2094 شخصاً في أكثر من عشرين موقعاً حول العالم، وبلغ إجمالي قيمة الأصول الخاصة بالعملاء الخاضعة للإدارة

140.0 مليار فرنك سويسري من الأصول الخاضعة للإدارة (الأرقام حتى 31 ديسمبر 2023).

www.ubp.com