المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، عن حصوله مؤخرًا على شهادة الأيزو 22301:2019 المرموقة لإدارة استمرارية الأعمال (BCM) من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وذلك بعد خضوعه لإجراءات التدقيق واستيفاءه جميع المتطلبات المعيارية واجتياز عملية التدقيق بنجاح.

شهادة الآيزو 22301:2019 هي شهادة معترف بها دوليًا كمعيار للتميز في إدارة استمرارية الأعمال، وقد تم منحها لخليجي بنك في إطار حرصه على تبني أفضل المعايير العالمية لضمان استمرارية سير العمل وسعيه الدائم لتطبيق أفضل الممارسات التي تمكنه من ضمان استمرار الأعمال والجاهزية للتصدي للمخاطر المحتملة والاستدامة في تقديم الخدمات المصرفية، وتحديدًا في توفير التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

وتعكس هذه الشهادة أيضًا حرص خليجي بنك على تنفيذ إطار قوي لضمان عدم انقطاع الخدمات أثناء الاضطرابات أو الأزمات غير المتوقعة، وتسلط الضوء على التزام البنك بالموثوقية التشغيلية وإدارة المخاطر والتميز في خدمة العملاء، في حين تضمن أن خدماته المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ستظل في متناول عملائه الكرام ويمكن الاعتماد عليها حتى في الظروف الغير متوقعة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد الكريم محمد الزكري، رئيس إدارة المخاطر في خليجي بنك، بالقول: "نحن مسرورون بالإعلان عن حصول خليجي بنك بنجاح على شهادة الآيزو 22301:2019 لإدارة استمرارية الأعمال. يؤكد هذا الإنجاز التزامنا تجاه التميز في تقديم خدمات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. إنه انعكاس لالتزامنا بتقديم حلول مالية متواصلة لعملائنا الكرام مع الحفاظ على أعلى معايير المرونة التشغيلية وخدمة العملاء."

وأضاف: "يلتزم خليجي بنك بالابتكار والنهج الذي يركز على العملاء. ومع حصوله على هذه الشهادة، يعزز البنك مكانته كمؤسسة رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، مع الحفاظ على التركيز على تلبية الاحتياجات المختلفة والمتطورة لعملائه. كما تؤكد على جاهزية البنك على التكيف والاستجابة للظروف غير المتوقعة، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية مصالح عملائه."

خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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