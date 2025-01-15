دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي ش.م.ع ("البنك")، أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، حيث حقق أداءً قوياً مدفوعاً بنجاح رحلة التحول النوعية التي يخوضها، وتركيزه المستمر على الابتكار وتحسين تجربة العملاء.

حقق البنك أرباحاً بلغت 222.7 مليون درهم قبل الضريبة، مسجلاً نمواً كبيراً بنسبة 30% على أساس سنوي وهو إنجاز بارز للبنك. في حين قفزت الإيرادات الإجمالية بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 703 ملايين درهم، وذلك بفضل نمو حجم الأعمال، والمكاسب التي حققها البنك جراء تسوية عدد من القضايا العالقة.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 20.9 مليار درهم بنمو بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، بينما حققت ودائع العملاء نمواً لافتاً بنسبة 22% على أساس سنوي، مما عزز السيولة وحسّن نسبة القروض إلى الودائع التي ارتفعت إلى 89%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة كفاية رأس مال البنك إلى 17.7%، ما يعكس مستوى المرونة المالية العالية للبنك وقدرته على مواصلة النمو المستقبلي.

وجاء الأداء المالي القوي بعد تنفيذ المتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان، مما ساهم في تعزيز جودة أصول البنك.

وساهم تعزيز كفاءة التكاليف والإدارة القوية للميزانية العمومية في زيادة الهوامش الربحية، وأثمرت تسوية القضايا العالقة عن تحسين جودة الأصول. ونجح البنك من خلال هذه الجهود، بجانب محفظة حلوله المالية المبتكرة، في ترسيخ مكانته كشريك مالي موثوق به في دولة الإمارات.

وعلّق السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي على النتائج المالية القوية للبنك، قائلاً: "تشكل نتائجنا المالية لعام 2024 شهادة ملموسة على الخطوات النوعية التي قطعناها لتعزيز مكانتنا في السوق، كما يعكس هذا الإنجاز مستوى التفاني والجهود الدؤوبة لفرقنا التي تبذل كل جهد ممكن لتقديم حلول تركز على العملاء كأولوية وتعزز القيمة المقدمة لهم".

وأضاف: "من خلال توسيع أصولنا وزيادة إيراداتنا وتعزيز كفاءة العمليات عبر تبني تقنيات التحول الرقمي، نجحنا في وضع أسس صلبة لمواصلة تحقيق النمو المستدام. وكان عام 2024 عاماً مفصلياً بالنسبة للبنك، حيث تمكنّا من تسوية عدد من القضايا العالقة منذ فترة طويلة، إلى جانب التحسينات الكبيرة التي نفذناها للارتقاء بجودة الأصول. ويشكل مركزنا المالي القوي منصة مهمة للمضي قدماً في رحلة النمو مستقبلاً".

واختتم قائلاً: "يواصل البنك التجاري الدولي المضي بخطوات ثابتة لتحقيق المزيد من النمو والحفاظ على هذا الزخم القوي عبر الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز محفظة حلوله ومنتجاته، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر مع التركيز على العملاء كأولوية أساسية لكل قرار يتخذه".

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