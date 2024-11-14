مدينة الكويت: أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 22.1 مليون دينار كويتي (72.5 مليون دولار امريكي) خلال التسعة أشهر من العام 2024، بربحية 77.84 فلس (0.26 دولار امريكي) للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 21.4 مليون دينار كويتي (70.2 مليون دولار أمريكي) بربحية 75.46 فلس (0.25 دولار امريكي) للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.3%.

وبلغت حقوق المساهمين 240.6 مليون دينار كويتي (788.2 مليون دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2024 بالمقارنة مع 236.3 مليون دينار كويتي (774 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2023 بزيادة مقدارها 4.3 مليون دينار كويتي ونسبتها 2%، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية التسعة أشهر من العام الحالي 845 فلساً بالمقارنة مع 833 فلساً كما في 31 ديسمبر 2023.

هذا وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين 678.6 مليون دينار كويتي (2.2 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 604.7 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة مقدارها 73.9 مليون دينار كويتي (242.2 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 12.2%.

وبلغ ربح صافي الاستثمار بالإضافة إلى إيرادات الفوائد وحصة من أرباح شركات زميلة 43.7 مليون دينار كويتي (143 مليون دولار امريكي) عن التسعة أشهر من العام 2024 بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة مع 39.7 مليون دينار كويتي (130.2 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ مجموع الأصول 1.20 مليار دينار كويتي (3.94 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2024 بالمقارنة مع 1.18 مليار دينار كويتي (3.85 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2023 بزيادة مقدارها 27 مليون دينار كويتي (88.4 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 2%.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ خالد سعود الحسن: "تعكس نتائج التسعة أشهر من العام الحالي قوة مجموعة الخليج للتأمين ونموها المتواصل وسلامة تقديرها في اتخاذ المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها علاوة عن قدرتها على الحفاظ وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. ويتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا، الأردن ومنطقة الخليج)، وذلك بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تعتمد على التحوّل الرقمي على مستوى عملياتنا وقنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى التي تصب جميعها في تعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأضاف "لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الثقة التي يضعها العملاء الكرام بإدارة المجموعة وخدماتها، وأيضاً بفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة فيرفاكس والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير، والشكر موصول أيضاً لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي".

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