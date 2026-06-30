تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 894 مليون درهم استناداً إلى سعر شراء مسبق

يُتوقّع أن تسهم المجموعة الجديدة والوحدات الـ56 التي استحوذ عليها الصندوق مؤخراً في مجمّع "غاردن فيو فيلاز" المجاور، مجتمعةً، في تحقيق إيرادات إضافية تُقدَّر بنحو 75 مليون درهم بعد بلوغ مرحلة الاستقرار التشغيلي

يواصل "مساكن دبي ريت" تقييم فرص استثمارية واعدة ذات قيمة مضافة ضمن محفظة مشاريع "دبي القابضة" السكنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن "مساكن دبي ريت"، أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن استحواذه على 220 وحدة من فئة التاون هاوس ضمن مجمّع قرية جبل علي وإضافتها إلى محفظته الاستثمارية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته للنمو وفق التزاماته المُعلنة، مما يوسِّع حضوره ضمن قطاع الأصول السكنية الفاخرة في إمارة دبي.

وتتألف المجموعة الجديدة التي تضم 220 وحدة تاون هاوس من وحدات بفئتي بثلاث وأربع غرف نوم، مما يعزز تنوع الخيارات والمساحات المتاحة ضمن مجمّع سكني مخصص للعائلات في موقع استراتيجي متميّز. وتوسع صفقة الاستحواذ، بقيمة 894 مليون درهم1وفق اتفاقية شراء مسبق، حجم محفظة الصندوق من الأصول السكنية الفاخرة والمُدرّة للدخل المتكرر.

وبهذا الاستحواذ، يرتفع إجمالي الوحدات السكنية التي ضمّها "مساكن دبي ريت" إلى محفظته خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 276 وحدة، مما يُجسّد استمرار التنفيذ الفعلي لخط النمو المُلتزَم به. ومن المتوقع أن تسهم وحدات التاون هاوس الـ220 في قرية جبل علي ووحدات "غاردن فيو فيلاز" الفاخرة الجديدة في تحقيق إيرادات إضافية تُقدَّر بنحو 75 مليون درهم بعد بلوغ مرحلة الاستقرار التشغيلي، بما يدعم مسار نمو الصندوق على المدى المتوسط.

يواصل "مساكن دبي ريت" تقييم فرص استثمارية واعدة ذات قيمة مضافة ضمن محفظة مشاريع "دبي القابضة" السكنية، تشمل مشروع "لانتانا هيلز" في "مجمع دبي للعلوم"، ووحدات جديدة في "دبي وورف"، إلى جانب مجمّع من الوحدات السكنية المستقلة للعائلات ضمن "مجمّع ذا إيكرز" في منطقة دبي لاند. وتظل هذه الفرص قيد التقييم وفق السياسة الاستثمارية للصندوق واستراتيجية محفظته والعوائد المستهدفة طويلة الأجل.

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يُعدّ "مساكن دبي ريت" (سوق دبي المالي: DUBAIRESI) أكبر صندوق استثمار عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويشمل محفظة واسعة ومتنوعة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، وذلك تحت إدارة شركة "دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري".

وبصفته صندوقاً رائداً والأول من نوعه في المنطقة متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية، يمتلك ويدير مساكن دبي ريت، من خلال شركة محفظته "دبي ريزيدنشال ش.ذ.م.م"، 22 مجمعاً متكاملاً يضم أكثر من 35,900 وحدة سكنية تخدم أكثر من 140,000 مقيم، وتمتد عبر أربعة قطاعات رئيسية هي المجمعات السكنية الفاخرة، والمجمعات السكنية المتكاملة، والمجمعات السكنية الاقتصادية، والمجمّعات السكنية للشركات. ويركز الصندوق على تحقيق دخل مستقر من خلال محفظة متنوعة للتأجير السكني وإدارة منضبطة للأصول، بما يتيح للمستثمرين الانكشاف على سوق التأجير السكني في دبي.

لمعرفة المزيد عن "مساكن دبي ريت"، يُرجى زيارة: https://dubairesidential.ae/en/investor-relations/overview

أبرز مزايا الوحدات الإضافية:

استحوذ الصندوق على 220 وحدة من فئة التاون هاوس ضمن مجمّع قرية جبل علي، تتألف من 80 وحدة بثلاث غرف نوم و140 وحدة بأربع غرف نوم. ويتميّز المشروع بقربه من شارع الشيخ زايد و"ابن بطوطة مول".

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