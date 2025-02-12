بلغت إيرادات الشركة 2.20 مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى تسجيل هامش أرباح معدّل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) بقيمة 484.3 مليون دولار امريكي مما أسفر عن هامش EBITDA قوي بنسبة 22.0 %. .

مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى تسجيل هامش أرباح معدّل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( ) بقيمة 484.3 مليون دولار امريكي مما أسفر عن هامش قوي بنسبة 22.0 . بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 158.8 مليون دولار أمريكي.

مليون دولار أمريكي. افتتحت "أمريكانا للمطاعم" 213 مطعماً جديداً ليبلغ إجمال عدد المطاعم الجديدة 2,590 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

أبوظبي والرياض: أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي وشركاتها التابعة ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222) و(المدرجة في "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، اليوم، عن نتائجها المالية للأشهر الاثني عشر المُنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. وتمكنت الشركة، وسط التطورات التي شهدتها الأسواق من إظهار مرونة مالية وتشغيلية استثنائية.

"أمريكانا للمطاعم" تجاوزت التحديات بقوة ثابتة وتركيز ووضوح للأهداف

خلال السنة المالية 2024، سجّلت شركة "أمريكانا للمطاعم" إيرادات بلغت 2.20 مليار دولار، بانخفاض قدره 9 % مقارنة بالعام السابق. رغم الدعم الناتج عن افتتاح المتاجر الجديدة، تأثر نمو الإيرادات بانخفاض المبيعات المماثلة نتيجة الوضع الجيوسياسي الإقليمي وضعف الطلب الاستهلاكي في بعض الأسواق، فضلا عن التقلبات التي شهدتها أسعار صرف العملات الأجنبية.

كما سجلت الشركة تعافياً تدريجياً على مدار العام، مدعوماً بالمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التفاعل مع العملاء من خلال ابتكار المنتجات الجديدة، والأنشطة الترويجية المُستهدفة، وتوسيع الأصول الرقمية لتعزيز تجربة العملاء وراحتهم وتعزيز التواصل مع المجتمع.

في الربع الرابع من العام 2024، حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 14.1% على أساس سنوي، ونمواً بنسبة 26.3% على أساس سنوي في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم، مما يعكس التقدم المستمر في تعافي أعمالها. باستثناء مخصصات الرسوم الاستثنائية البالغة 3.8 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023 و مخصصات انخفاض القيمة البالغة 12.6 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024 ، ارتفع صافي الدخل بنسبة 47.6% على أساس سنوي.

كذلك واصلت الشركة توسيع شبكة المتاجر بفتح 213 متجرًا جديدًا، مما يعكس ثقتها في الإمكانات السوقية على المدى الطويل في أسواق عملياتها.

ظلت هوامش الربح الإجمالية قوية، بدعم من الأسعار المواتية للسلع الأساسية، والاستراتيجيات الفعالة في عمليات التوريد وإدارة الإيرادات، بالرغم من إطلاق العروض الترويجية القيمة لتعزيز زخم المعاملات.

وأعلنت شركة "أمريكانا للمطاعم" أن الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 484.3 مليون دولار أمريكي ، مما أدى إلى تحقيق هامش بنسبة 22 %. وانخفضت الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.1% مقارنة بالعام 2023، متأثرة بتراجع الإيرادات، وزيادة تكاليف التوصيل المنزلي، التي تأثرت بإرتفاع حصة التوصيل المنزلي في مزيج قنوات البيع.

بلغ صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) 158.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 38.8% على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الأرباح المُعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وزيادة رسوم الاستهلاك بسبب افتتاح متاجر جديدة وتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أنفقت الشركة 115.3 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية، والتي تمثل 5.2% من إجمالي الإيرادات، مما سهل افتتاح 213 مطعم جديد. أدى هذا التوسع إلى زيادة إجمالي عدد المتاجر إلى 2,590 بنهاية العام 2024، في 12 سوقًا.

وفي يناير 2025، وسعت الشركة حضورها في سلطنة عُمان من خلال الاستحواذ على أعمال بيتزا هت من مجموعة كيمجي رامداس. من خلال هذا الاستحواذ، الذي يشمل 46 متجراً لبيتزا هت في عُمان، زادت أمريكانا للمطاعم شبكتها من مطاعم بيتزا هت عبر عدد من الأسواق في المنطقة إلى 456 متجراً، مما رسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع مطاعم البيتزا.

توقعات توزيعات الأرباح والتزام الشركة تجاه المساهمين

تجدد "أمريكانا للمطاعم" التزامها بتقديم القيمة لمساهميها، حيث أعلنت، تماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 127.0 مليون دولار (ما يعادل 0.01512 دولار لكل سهم). ويخضع هذا التوزيع لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي، الذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا.

استدامة الاستقرار المالي

حافظت "أمريكانا للمطاعم" على ميزانيتها العمومية القوية، مع ووضع نقدي متين ومع عدم وجود أي رافعة مالية مما يعكس الإدارة المالية الحكيمة وكفاءة التشغيل. وفي العام 2024، أبلغت الشركة عن تدفقات نقدية حرة معدّلة تبلغ 94.8 مليون دولار، ومعدل تحويل نقدي بواقع 34.8 %.

توقعات الإدارة

بالنظر الى المستقبل، فإن الشركة تتوقع استمرار التعافي بدعم من الزخم الإيجابي الذي شهده الربع الرابع من العام 2024، حيث يستمر التركيز على استعادة مستوى التعاملات وزيادة متوسط مشتريات العملاء. كما تلتزم الشركة بتعزيز توسعها الاستراتيجي في الأسواق وانتشارها في المنطقة من خلال استكشاف فرص النمو. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل أمريكانا للمطاعم على دفع الابتكار في المنتجات لتطوير عروضها الأساسية واستهداف جذب العملاء خلال أوقات مختلفة من اليوم، إلى جانب التركيز المستمر على الريادة الرقمية. نظرًا للتطورات في البيئة الضريبية، يُتوقع أن تتأثر الربحية نتيجة تطبيق ضريبة الشركات في الأسواق الرئيسية.

مؤتمر صحفي عبر الهاتف لمناقشة الأرباح

من المقرر عقد مؤتمر صحافي عبر الهاتف لمناقشة الأرباح، تليها جلسة أسئلة وأجوبة، وذلك يوم الخميس 13 فبراير 2025 الساعة 17:00 (بتوقيت منطقة الخليج) / 13:00 (بالتوقيت الصيفي البريطاني) / 8:00 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وسيتم استضافة المكالمة من قبل أماربال ساندو (الرئيس التنفيذي) وهارش بانسال (لرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو) وسونيكا ساهني (مديرة قسم علاقات المستثمرين). يمكن للأطراف المهتمة بالمشاركة في هذا المؤتمر عبر الهاتف التسجيل هنا.

نبذة عن أمريكانا للمطاعم:

تعد أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان. وكان الإدراج التاريخي المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية في العام 2022 أول إدراج من نوعه في المنطقة.

وتُعد أمريكانا للمطاعم اليوم صاحبة الامتياز الإقليمي الحصري وشركة رائدة في مجال الأطعمة والمشروبات مع تراث عريق وانتشار واسع وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز، وتمتلك محفظة متنوعة من العلامات التجارية التي تغطي نطاق تناول الطعام خارج المنزل بالكامل بدءًا من مطاعم الخدمات السريعة الرئيسية ومطاعم الوجبات السريعة العادية ومحلات وجبات المتعة الخفيفة والمقاهي . وتتضمن محفظة الشركة العديد من العلامات التجارية العالمية، تشمل كي إف سي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم وبيتس كوفي وومبي وتي جي آي فرايديز وكوستا كوفي وباسكن روبنز. وتوفر أمريكانا للمطاعم منصة رقمية تركز على العملاء تتضمن 17 تطبيقاً فائقاً، حيث تتيح للعملاء تجربة العلامات التجارية والوجبات العالمية المفضلة في أي وقت وفي أي مكان وبالطريقة التي يفضلونها.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة www.americanarestaurants.com :

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