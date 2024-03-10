الإمارات العربية المتحدة، دبي: بلغ صافي الدخل الذي حقّقته شركة حياة للفنادق في الربع الرابع من عام 2023 نحو 26 مليون دولار، فيما بلغ صافي الدخل الذي حقّقته على مدار العام بأكمله 220 مليون دولار، متجاوزاً بذلك صافي الدخل المتوقّع. في المقابل، بلغ صافي الدخل المعدل للفترة نفسها 68 مليون دولار في الربع الرابع و276 مليون دولار للعام بأكمله.

وبلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 241 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023 و1.03 مليار دولار للعام بأكمله، متجاوزةً بذلك القيمة المتوقّعة لعام 2023.

وشهدت إيرادات الغرف المتوافرة القابلة للمقارنة على مستوى النظام في الربع الرابع من عام 2023 زيادة بنسبة 9.1%، فيما شهدت زيادة بنسبة 17.0% على مدار العام بأكمله، وذلك مقارنة بالفترات عينها من عام 2022، متجاوزة بذلك القيم المتوقّعة للعام بأكمله.

وقال مارك إس هوبلامازيان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة حياة للفنادق: «سطّر الربع الرابع من عام 2023 ختاماً حافلاً لعام زاخر بالتحول، حيث أظهر تقدماً مستمرّاً نحو تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية وزيادة أرباحنا. وتجاوز نمو إيرادات الغرف المتوافرة لدينا الحد الأعلى لنطاقنا التوجيهي، في حين حافظ نمو صافي الغرف لدينا على ريادته للقطاع للسنة السابعة على التوالي. وقد أسهم ذلك بالتالي في بلوغنا مستوى قياسياً من الرسوم، وتحقيقنا أعلى تدفق نقدي حر في تاريخ حياة. لقد أعدنا 500 مليون دولار إلى مساهمينا وحققنا مزيجاً من الأرباح الخفيفة للأصول يبلغ نحو 76% على مدار العام بأكمله، وهو ما يؤكد تنفيذنا الناجح لاستراتيجيتنا».

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