حديد الإمارات أول شركة مصنّعة في دولة الإمارات تحصل على شهادة الأيزو (ISO 56002:2019) في نظام إدارة الابتكار

أبوظبي، الإمارات: أعلنت مجموعة حديد الإمارات أركان، أكبر شركة وطنية مُدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد، عن تحقيق مكاسب مالية بقيمة 220 مليون درهم خلال العام 2021 تماشياً مع استراتيجية المجموعة الهادفة إلى تعزيز قيم الابتكار في صميم أعمالها وأنشطتها مع إيجاد أفضل الحلول التي تعزز قدرتها على مواكبة الاحتياجات المستقبلية.

وتتبنّى حديد الإمارات ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والابتكار، حيث ساهمت حلول وأفكار الموظفين المبتكرة من خلال برنامج التحول المؤسسي "نماء" في تحقيق وفورات بقيمة 220 مليون درهم عقب تنفيذ سلسلة من التحسينات والتطورات عبر آليات وعمليات الإنتاج. فضلاً عن ذلك، أصبحت حديد الإمارات في شهر فبراير 2020 أول مصنّع للحديد في العالم ودولة الإمارات يحصل على شهادة الأيزو (ISO 56002:2019) في إدارة الابتكار، تكريماً لجهود الشركة ومساعيها المبذولة في اعتماد أحدث الحلول التكنولوجية والتزامها بأفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد. وخلال السنوات الماضية، حصلت حديد الإمارات على ثلاث براءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وكان آخرها بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: "تزامناً مع احتفالاتنا باليوم العالمي للابتكار والإبداع، تجدد مجموعة حديد الإمارات أركان التزامها وحرصها على ترسيخ ممارسات الابتكار والإبداع في صميم أعمالها، إيماناً منها بأهمية دوره في دفع عجلة التنمية الصناعية بدولة الإمارات وبما يضمن تحقيق نمو مستدام على الأجل الطويل. ومن هذا المنطلق، تكرّس حديد الإمارات لجنةً علميةً وفريق عمل متخصص في الابتكار لدعم جهودها في تسريع وتيرة مساعيها نحو دمج ثقافة البحث والتطوير عبر كافة وحدات الأعمال مع مواصلة التعاون مع المؤسسات الخارجية لإحراز المزيد من الإنجازات والنجاحات العملية. وتتماشى خططنا نحو التحوّل الرقمي مع تطلعات الثورة الصناعية الرابعة، هدفاً إلى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمُعزز، وبالتالي الارتقاء بكفاءة عملياتنا عبر كافة أنشطتنا ومن ثمّ تحقيق مكاسب مالية".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز ARKAN) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والبلوك والأنابيب وغيرها من مواد البناء التي تساهم في تعزيز قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة.

وتعتبر المجموعة كذلك أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. وتعد المجموعة أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وتنضوي مجموعة حديد الإمارات أركان تحت مظلة الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ وبذلك تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد دقامسه

رئيس قسم الإعلام والإتصال

حديد الإمارات

هاتف محمول: 0564144143

البريد الإلكتروني: Mohammad.daggamseh@emiratessteel.com