العارضي: مشروع استراتيجي يتمتع بأسس عميقة وله دور كبير في الحلول المناخية

البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها ستنضم إلى كونسورتيوم، عبر منصة انفستكورب للبنية التحتية، يضم شركة "أوراسكوم كونستراكشون" (قائدة الكونسورتيوم) وشركة "ماتيتو" التي تعمل على تطوير مشروع واسع لمعالجة مياه البحر ونقل المياه في أبو ظبي. ويهدف المشروع الاستراتيجي، الذي تترأسه "أدنوك" وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى توفير إمدادات مياه مستدامة لعمليات "أدنوك" البرية.

يتم تمويل المشروع الجديد من خلال شركة ذات أغراض خاصة وفق نموذج التشييد والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 30 عامًا. وتمتلك "أدنوك" و"طاقة" حصة مشتركة تبلغ 51% في الشركة ذات الأغراض الخاصة، وتتشارك منصة انفستكورب للبنية التحتية و"أوراسكوم كونستراكشون" و"ماتيتو" في امتلاك الحصة المتبقية البالغة 49% (16.3% لكل منها).

تم منح المشروع لشركتي "أوراسكوم كونستراكشون" و"ماتيتو" في مايو 2023، وقد حقق بالفعل إغلاقًا ماليًا في سبتمبر 2023. وتجري حالياً أنشطة الهندسة والمشتريات والبناء، ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في يونيو 2026.

قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب: "انه مشروع استراتيجي رئيسي لانفستكورب، يعكس التزامنا بتنويع محفظتنا الاستثمارية نحو استثمارات ذات أساسيات قوية ودور فاعل في الحلول المناخية. في سعينا على للانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة وأكثر اخضرارًا، تعمل انفستكورب بنشاط على زيادة حصتها في مشاريع إزالة الكربون ذات الإمكانات العالية، مستفيدة من تجربتها على مدى عقود كشريك استثماري استراتيجي، يتمتع بخبرة عالمية ومعرفة عميقة في البحث عن أفضل الفرص للمستثمرين".

يأتي استثمار انفستكورب في اعقاب عدد من المبادرات التي تهدف الى معالجة تغيير المناخ والتي تسلط الضوء على التزام الشركة بالاستدامة. فقد أعلنت انفستكورب في وقت سابق من هذا الشهر عن إطلاق منصة جديدة للاستثمار في حلول المناخ. وستستفيد المنصة من الشبكة العالمية للشركة وخبرتها القطاعية العميقة لتحديد فرص استثمار رأس المال الخاص في الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات والتكنولوجيا التي تدعم إزالة الكربون ومعالجة آثار تغير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انفستكورب راعٍ لمؤتمر قمة المناخ (COP28) في أبو ظبي و"أسبوع أبو ظبي للاستدامة"، حيث تضطلع بدور رئيسي في المناقشات المتعلقة بأهمية دور الرساميل الخاصة في تمكين الشركات من تحقيق أهدافها المناخية ولعب دور نشط في صنع مستقبل أكثر استدامة.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العائدات المطلقة، حصص في الشراكات العامة، البنى التحتية وإدارة أصول التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها مع نمو أعمال شركاتنا من خلال استثمارات منضبطة، فريق عمل متميّز، وجودنا الدولي ونهجنا المبتكر.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح مستثمرينا وشركائنا. ونهدف للقيام باستثمارات مستدامة في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم.

يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكور نحو48 مليار دولار أميركي. تملك انفستكورب حالياً 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويعمل في الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية في مكاتبها.

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