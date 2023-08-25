منح عقد بقيمة 39 مليون درهم وبيع 80% من وحدات المشروع

[دبي – الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت ماج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين "بلاس سفن" Plus Seven ومنحها عقداً قيمته 39 مليون درهم لبناء مشروعها "ماج 22"، وهو عبارة عن مجمع سكني فاخر في مدينة محمد بن راشد بمنطقة ميدان، يتوقع اكتماله في الربع الأخير 2024.

ويضم المشروع الذي تبلغ تكلفته 110 ملايين درهم، 22 وحدة تاون هاوس من غرفتين وثلاث غرف، يركز تصميمها على الخطوط الواضحة والاهتمام بالتفاصيل. ويوفر التصميم الذي يعتمد على المخططات المفتوحة للوحدات، المساحات الواسعة بلمسات معاصرة لضمان الراحة للسكان، مثل التراسات المظللة على السطح. ومن جهة أخرى، صممت مساحات المعيشة الخارجية لخلق انسيابية بصرية لاستمرار تدفق الألوان من الخارج إلى داخل المنازل. ويتيح الفناء الداخلي المميز والمزيّن بشجرة الزيتون العديد من مصادر الضوء الطبيعي لغرفة النوم الرئيسية.

ويضمن ماج 22 لقاطنيه حياة هادئة في دبي على مقربة من حياة المدينة الشهيرة بحيوتها وعلى خلفية أفق دبي الرائع. ويتبوأ المشروع موقعاً استراتيجياً قرب داون تاون دبي وخور دبي ومنطقة دبي للتصميم والعديد من المشاريع الفاخرة التابعة لمجموعة ماج، بما في ذلك كيتورا ريزيرف وكيتورا ريزورت، علماً أنه تم بيع 80% من الوحدات في هذا المشروع حتى الآن.

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