أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – "ضمان"، عن استئناف ساعات العمل الاعتيادية في فروعها اعتباراً من 22 يناير 2025، ويشمل ذلك فرع الشركة الرئيسي بأبوظبي وفرع المصفح والعين، التي ستستقبل المتعاملين من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً يوم الجمعة، على أن تغلق الفروع أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد التمديد المؤقت لساعات العمل في فروع "ضمان" في الشهرين الماضيين لمواكبة الارتفاع بمستويات الطلب خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين.

كما دعت الشركة متعامليها للاستفادة من منصاتها الرقمية للحصول على خدماتها، إذ يمكن الحصول على هذه الخدمات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقي "ضمان" وثقة للهواتف الذكية، مما يوفر على المتعاملين الحاجة لزيارة فروع الشركة لإتمام معاملاتهم.

-انتهى-

#بياناتشركات