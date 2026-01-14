الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "ميراك كابيتال"، شركة استثمار سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية، عن قيادة جولة استثمارية مرحلة البذرة (Seed) بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي (ما يعادل 600 ألف دولار أمريكي تقريباً) في استوديو خسوف، وهو استوديو متخصص في تطوير ألعاب عالية الجودة للحاسوب الشخصي وأجهزة الألعاب المنزلية والواقع الافتراضي.، ويتخذ الإمارات العربية المتحدة مقراً له.

وتم تنفيذ هذا الاستثمار من خلال صندوق ميراك لقطاع الألعاب الإلكترونية، ضمن برنامج يُنفَّذ بالشراكة مع صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تمكين الجيل الجديد من شركات تطوير الألعاب، ودعم الاستوديوهات الناشئة في مراحل نموها الأولية، بما يسهم في بناء منظومة ألعاب سعودية تنافسية على الصعيد العالمي.

سيدعم هذا الاستثمار خطط استوديو خسوف للنمو والتوسع، تزامناً مع نقل مقر عملياته إلى المملكة، بما يعزز مساهمته في تطوير قطاع الألعاب المحلي، ويحقق مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً رائداً في مجال الترفيه التفاعلي وتطوير الألعاب.

وفي هذا السياق، قال عبدالإله الشريف، تنفيذي أول للمال الجريء في ميراك كابيتال: "يمثل استوديو خسوف نموذجاً لمطوري الألعاب ذوي التوجه العالمي الذين نسعى إلى دعمهم من خلال صندوق ميراك لقطاع الألعاب الإلكترونية. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بدعم الاستوديوهات المحلية والدولية التي تمتلك قدرات إبداعية وتقنية قوية، وتلتزم ببناء وتوسيع عملياتها داخل السعودية. ونسعى من خلال تمكين الفرق المبدعة مثل خسوف، إلى تسريع تطوير ملكيات فكرية في قطاع الألعاب قادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب المساهمة في نمو منظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة".

يُشار إلى أن استوديو خسوف تأسس عام 2020، ويعمل على تطوير ونشر ألعاب عالية الجودة تركز على السرد القصصي وطُوّرت خصيصاً لمنصات الحاسوب الشخصي وأجهزة الألعاب والواقع الافتراضي.

وقد أطلق الاستوديو لعبته الأولى الحائزة على جوائز مرموقة BOX to the BEAT VR عالمياً، ويعمل حالياً على تطوير ملكيتين فكريتين أصليتين هما The Panic Pit وGlitch Core، وهي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول بنمط Roguelite (ألعاب قائمة على التكرار والتحدي) مع تركيز قوي على اللعب الجماعي.

وإلى جانب تطوير ألعابه الأصلية، يقدم استوديو خسوف خدمات في مجال الواقع الافتراضي ضمن قطاع الألعاب وخارجه، وذلك يشمل التجارب التفاعلية، والمحاكاة، والحلول التعليمية للعملاء.

من جانبه، قال أحمد النتشه، المؤسس والرئيس التنفيذي لاستوديو خسوف: "يشكل استثمار ميراك كابيتال نقطة تحول بارزة في مسيرة الاستوديو، إذ يفتح أمامنا آفاقاً جديدة لتحقيق طموحاتنا، إلى جانب دعم تأسيس مقرنا الدائم في المملكة العربية السعودية. كما أن الشراكة مع جهة استثمارية رائدة مثل ميراك كابيتال تمنحنا القدرة على التوسع بثقة، ونشر ألعاب أصلية مطوّرة محلياً نفتخر بها في مختلف الأسواق العالمية".

يُذكر أن ميراك كابيتال أطلقت في عام 2024 صندوقاً ومسرعة أعمال بقيمة 306 ملايين ريال سعودي، لدعم استوديوهات الألعاب ذات الإمكانات العالية، وتمكينها من تطوير ألعاب وملكيات فكرية أصلية، وبناء قيمة محلية مستدامة في المملكة.

نبذة عن ميراك كابيتال

شركة ميراك كابيتال هي شركة استثمارية سعودية ذات استراتيجيات استثمار متعددة، تركز على الاستثمار في فرص نوعية عبر مختلف المراحل الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية. تعمل الشركة بترخيص من هيئة السوق المالية. كما تدير أصولًا تتجاوز 3 مليارات ريال سعودي من خلال 10 صناديق استثمارية تغطي مختلف الاستراتيجيات الاسثمارية منها؛ رأس المال الجريء، الملكية الخاصة، التمويل الائتماني، والمشاريع الخاصة. وتعتمد ميراك في نهجها الاستثماري على فهم عميق للتكنولوجيا، وتحليل عميق للأسواق، وقدرة عالية على استشراف الاتجاهات المستقبلية، مما يمكّنها من تحديد الفرص الاستثمارية المتوافقة مع دورات تبنّي التقنيات والتحولات الهيكلية في مختلف القطاعات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

تعمل الشركة بالشراكة مع مؤسسين وشركات ذات رؤية تقود مسارات التحول، وتفتح آفاقًا لأسواق جديدة، محققةً نموًا مستدامًا لمستثمريها. كما تتبنى ميراك نهجًا استثماريًا نشطًا في خلق القيمة، من خلال دعم شركات محفظتها عبر تعزيز أطر الحوكمة، وتطوير الكفاءات التشغيلية، وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي، بما يمكّنها من التوسع بشكل مدروس وصولًا للريادة في القطاع.

نبذة عن استوديو خسوف

استوديو خسوف هو استوديو مستقل لتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية، تأسس في عام 2020. ويعمل الاستوديو على تطوير ملكيات فكرية أصلية، مع تركيز خاص على سرد القصص، وتصميم أنظمة اللعب، واستخدام التقنيات التفاعلية، عبر منصات الحاسوب الشخصي وأجهزة الألعاب والواقع الافتراضي. وإلى جانب تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً، وشراكات تطوير مع أبرز مزوّدي التقنيات في القطاع، يعمل استوديو خسوف على تطوير ونشر ألعابه الخاصة، إلى جانب تقديم تجارب واقع ممتد (XR) عالية المستوى، وحلول المحاكاة، والحلول التعليمية لشركائه في مختلف القطاعات. وتركز الرؤية طويلة الأمد للاستوديو على تطوير ألعاب أصلية قادرة على المنافسة عالمياً، والمساهمة في بناء منظومة مستدامة لتطوير الألعاب في المنطقة.

