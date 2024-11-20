- المشروع يهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير وتعزيز استهلاك الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية

- من المتوقع أن يخفض المشروع الانبعاثات الكربونية بواقع 1,481,100 طناً، مما يدعم مساعي إزالة الكربون في قطاع معروف بكثافة استهلاك الطاقة

وقّعت "إنجي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول وخدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة "أسمنت الجوف" (AJCC) لتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 22 ميجاواط، في منشأة الأسمنت التابعة لـ "أسمنت الجوف" والواقعة جنوب محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية. أقيم حفل التوقيع اليوم في المنشأة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية. ويلعب هذا المشروع الاستراتيجي دوراً أساسياً في تعزيز أهداف الطاقة المتجددة المحددة ضمن رؤية السعودية 2030، ودعم خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز تبني الطاقة المستدامة في القطاع الصناعي.

وبفضل خبرة "إنجي" في حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ستعمل المنشأة كنظام متكامل مصمم لتلبية احتياجات الطاقة الفريدة لدى شركة "أسمنت الجوف". وتمتد محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مساحة 420 ألف متر مربع، وستتيح توليد كمية جيدة من الطاقة في الموقع، مما يتيح إزالة الكربون من العمليات التشغيلية لشركة "أسمنت الجوف" وخفض بصمتها الكربونية على مدار فترة العقد والممتدة إلى 25 عامًا. وإذ يدعم هذا المشروع التزام شركة "أسمنت الجوف" بالاستدامة، فإنه يعزز في الوقت ذاته الأهداف البيئية الأشمل للمملكة العربية السعودية.

ويتضمن نهج "إنجي" الجاهز للطاقة الشمسية الكهروضوئية تطوير وتصميم وبناء وتملك وتشغيل منظومة الطاقة الشمسية، مع تركيبها على الأسطح أو الأراضي القريبة لتعزيز جانبي الكفاءة والاستدامة. وبموجب اتفاقية شراء الطاقة، ستشتري "أسمنت الجوف" كامل إنتاج الكهرباء بسعر ثابت، مما يتيح التنبؤ بتكاليف الطاقة والاستقلال عن المصادر التقليدية.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال بيير شيرون، المدير التفيذي لحلول الطاقة، منطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة إنجي : "تماشياً مع الرؤية المستقبلية للمملكة، يشرفنا أن نتعاون مع شركة ’أسمنت الجوف‘ لإزالة الكربون من عملياتها التشغيلية. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بتعزيز حلول الطاقة المستدامة والمرنة في دول مجلس التعاون الخليجي".

من جانبه قال عبد الكريم محمد النهير، الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت الجوف": "نفخر في شركة ’أسمنت الجوف‘ بأن نرسي مثالاً يحتذى في تبني الممارسات المستدامة داخل القطاع الصناعي في المملكة. وتمثل شراكتنا مع ’إنجي‘ خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر الحد من الانبعاثات الكربونية وتبني حلول الطاقة المتجددة. ومن خلال دمج محطة الطاقة الشمسية البالغة قدرتها 22 ميجاواط في عملياتنا التشغيلية، فإننا لا نعزز مرونة الطاقة فحسب، بل نؤكد أيضاً التزامنا بالمسؤولية البيئية من أجل ضمان مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية".

وبفضل إدارة شركة "إنجي" لجميع جوانب تصميم المشروع وأدائه وصيانته، يمكن لشركة "أسمنت الجوف" التركيز على عملياتها الأساسية مع الاستفادة من موثوقية وكفاءة تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي توفرها الأولى. وتعكس هذه الشراكة التزام "إنجي" بتحويل مشهد الطاقة في المنطقة، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي من خلال حلول الطاقة المتجددة المبتكرة.

نبذة عن شركة إنجي السعودية

تتواجد شركة إنجي في المملكة العربية السعودية منذ 20 عاماً. وتطور "إنجي" أنشطتها بالشراكة مع الجهات السعودية الفاعلة في مجال إنتاج الطاقة، وتحلية مياه البحر، وتبريد المناطق، وخدمات تعزيز كفاءة الطاقة. يعمل لدى الشركة حوالي 2000 موظف، وهي تولد 7.6 جيجاواط من الطاقة بما يعادل 8% من القدرة المركبة في المملكة العربية السعودية؛ و1.820 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، أي ما يعادل أكثر من 15% من إنتاج السوق.

نبذة عن شركة "إنجي"

"إنجي" هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات منخفضة الكربون. وتطمح الشركة بشكل دؤوب، من خلال موظفيها وعملائها وشركائها وأصحاب المصلحة الذين يبلغ عددهم 97 ألف، إلى تسريع وتيرة التحوّل نحو اقتصاد قائم على خفض انبعاثات الكربون، وذلك عبر الحدّ من استهلاك الطاقة وابتكار الحلول الصديقة للبيئة. وتسعى "إنجي" من خلال رؤيتها ورسالتها إلى إيجاد التوازن الأمثل بين الأداء الاقتصادي القوي والأثر الإيجابي على أفراد المجتمع والبيئة، وفقاً لمجالات عملها الرئيسية (الغاز والطاقة المتجدّدة والخدمات) لتزويد عملائها بحلول تنافسية. وقد بلغ حجم إيراداتها 82.6 مليار يورو في عام 2023. شركة "إنجي" مدرجة في بورصتي باريس وبروكسل (تحت الرمز ENGI) وفي المؤشرات المالية الرئيسية (مؤشر "كاك 40"، مؤشر "يورو نكست 100"، مؤشر "إف تي إس إي يورو 100"، مؤشر "إم إس سي آي" أوروبا) والمؤشرات غير المالية (مؤشر "دي جي إس آي وورلد"، مؤشر "يورو نكست فيجيو آيريس – أوروبا 120 / فرنسا 20، مؤشر "إم إس سي آي إي إم يو" المدقّق على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤشر "إم إس سي آي" أوروبا "إي إس جي يونيفيرسال سيليكت"، "ستوكس الأوروبي 600 إي إس جي- إكس").

-انتهى-

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