ارتفاع صافي الإيرادات من الرسوم بنسبة 57%، وزيادة في الإيرادات الاستثمارية بمعدل ضعفين تقريبا

المنامة، مملكة البحرين : أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2022.

ارتفع صافي الربح الموحد العائد للمساهمين بنسبة 81% في الربع الأول من عام 2022 ليصل الى 20.2 مليون دينار بحريني (5.83 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 221. مليون دينار بحريني (3.23 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من العام الماضي. كما ارتفعت ربحية السهم الواحد 5.22 فلس بحريني في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنة مع 3.13 فلس بحريني للسهم الواحد لنفس الفترة من العام الماضي. وسجل إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين زيادة بنسبة 70% في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 48.2 مليون دينار بحريني (6.57 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 1.46 مليون دينار بحريني (3.86 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي.

كما حافظ إجمالي حقوق الملكية العائد للمساهمين على مستواه عند 19.69 مليون دينار بحريني (183.52 مليون دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2022 مقارنة مع 68.87 مليون دينار بحريني (182.67 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021.

وقد ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 12% ليصل إلى 294.54 مليون دينار بحريني (781.28 مليون دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2022 مقارنة مع 263.52 مليون دينار (699 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021. وتُعزى الزيادة في اجمالي موجودات سيكو إلى زيادة قيمة الأوراق المالية المشتراة وفق اتفاقيات إعادة الشراء، بالإضافة إلى زيادة أذونات الخزينة والأرصدة النقدية الأخرى خلال هذه الفترة.

لقد جاءت هذة النتائج لتعكس تفوق سيكو في تحقيق أداء قوي في جميع أنشطة أعمالها المتنوعة. حيث سجلت سيكو نمواً بنسبة 87% في صافي الايرادات الاستثمارية لتصل الى 2.19 مليون دينار بحريني (5.80 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 1.17 مليون دينار (3.11 مليون دولار) في الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2021. ويعكس هذا الأداء القوي قدرة سيكو على الاستفادة من التنوع في أصول محفظتها الاستثمارية. كما نجحت سيكو أيضاً في استرداد مليون دينار بحريني (2.7 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة من أحد الاستثمارات التي كان قد تم شطب قيمتها في وقت سابق.

وقد ساهم الأداء القوي لأسواق الأسهم الإقليمية، إلى جانب العائدات العالية التي حققتها جميع الصناديق ومحافظ العملاء تحت الإدارة في تحقيق زيادة بنسبة 57% في صافي الايرادات من الرسوم لتصل إلى 1.49 مليون دينار بحريني (3.96 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 953 ألف دينار (2.53 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحققت الايرادات من الوساطة والإيرادات الأخرى 821 ألف دينار بحريني (2.18 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2022، مقارنة مع 745 ألف دينار (1.98 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2021. وأخيراً، بلغ صافي الدخل من الفوائد ما قيمته 539 ألف دينار (1.43 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2022، بزيادة بنسبة 33% من 405 ألف دينار (1.07 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة لدى سيكو (شاملة التمويلات) بنسبة 9% ليبلغ ما قيمته 1.9 مليار دينار بحريني (4.9 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2022، مقارنة مع 1.7مليار دينار بحريني (4.5 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2021. بينما ارتفع صافي الأصول تحت الإدارة (باستبعاد التمويلات) بنسبة 8% ليبلغ ما قيمته 1.7 مليار دينار بحريني (4.5 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2022، مقارنة مع 1.5 مليار دينار بحريني (4.1 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2021. ويرجع النمو في الأصول تحت الإدارة إلى نمو أصول الصناديق المدارة من قبل سيكو و الحصول على المزيد من التفويضات الإضافية من العملاء الى جانب النمو في قاعدة العملاء، فضلا عن استمرار سيكو في التفوق في أداء الاصول تحت الإدارة.

من ناحية أخرى، شهدت الأصول المحتفظ بها لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية التابعة لسيكو زيادة بنسبة 2% لتصل إلى 3.2 مليار دينار بحريني (8.4 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2022 مقارنة مع 3.1 مليار دينار (8.2 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2021.

وفي تعليقه على أداء سيكو خلال الربع الأول من 2022، قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة: "استهلت سيكو هذا العام بتحقيق نتائج قوية، لتؤكد مرة أخرى قدرتها على مواجهة التحديات العالمية والخارجية في ظل ما تتمتع به من سمعة مرموقة راسخة باعتبارها مزوداً رائداً للخدمات المالية في المنطقة. وتستمد سيكو قوتها و قدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف من تنوع خدماتها عبر مختلف أنشطة الاعمال وتواجدها الإقليمي الراسخ. نشعر بالفخر والاعتزاز من قدرة سيكو على تقديم خدمات تعتبر الأفضل في فئتها لعملائها، مع تحقيق قيمة مستدامة للجميع."

من جانبها، أضافت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة: "بالرغم من تزايد حدة المخاطر السياسية العالمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، فإن سيكو نجحت في استغلال تنوع خطوط أعمالها للاستفادة من نشاط السوق المتزايد وتحقيق نتائج إيجابية في الإيرادات والأرباح. وأشعر بالفخر خاصة للتقدم الذي شهدته أعمال شركة سيكو كابيتال، في ظل جهودنا الحثيثة لترسيخ تواجدنا وتعزيز خدماتنا في المملكة العربية السعودية. لقد نجحت الشركة في الاستفادة من نشاط السوق الرائج في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها الدور الذي قام به فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية كمستشار مالي حصري لشركة إنوفا السعودية للرعاية الصحية لبيع 75% من أسهمها. من ناحية أخرى، وقع صندوق سيكو السعودية ريت اتفاقية للاستحواذ على عقار تجاري جديد في الرياض بقيمة 448 مليون ريال سعودي، في إطار مساعي الصندوق نحو تنويع محفظته الاستثمارية بما يتوافق مع استراتيجيته الجديدة. وأخيراً، نواصل جهودنا الدؤوبة لتعزيز ريادتنا في السوق المحلي باعتبارنا الوسيط الأكبر من حيث حجم التداولات، مع حرصنا على تطوير منصة التداول الرقمي SICO LIVE،" كما أضافت السيدة نجلاء الشيراوي.

تجدر الإشارة إلى أن سيكو قد استهلت عام 2022 بالفوز بالعديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل بنك استثماري في البحرين ضمن جوائز أفضل البنوك الاستثمارية في العالم 2022 من جلوبال فاينانس، وذلك للعام الثالث على التوالي. كما حافظت سيكو على مكانتها باعتبارها الوسيط الاول في مملكة البحرين مع الإستحواذ على 54% من إجمالي حصة السوق للربع الأول من 2022، وصانع السوق الأكثر نشاطاً على مدى 24 عاماً متتالية، إضافة إلى تصنيف سيتي واير ضمن قائمة أفضل 15 من مدراء الصناديق المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي و حصولها على تصنيف AAA لشهر مارس 2022.

سيكو مدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول SICO-C. يتوفر البيان الصحفي والمجموعة الكاملة للبيانات المالية على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين و مملوكتين لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى امتلاك سيكو على حصة الأغلبية في سيكو كابيتال المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.