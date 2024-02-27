زيادة إجمالي الإيرادات إلى 119 مليون درهم إماراتي من 103 ملايين درهم إماراتي في عام 2022

مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح بقيمة 0.60 درهمًا للسهم الواحد عن السنة المالية 2023

بلغ صافي أرباح الرمز 40 مليون درهم، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي

دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الرمز ش.م.ع(ALRAMZ:UH) ، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت صافي ربح قدره 40 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 22%. عن العام المنصرم، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 119 مليون درهم، مقارنة بـ 103 ملايين درهم في عام 2022.

النتائج المالية

صافي الأرباح ايرادرات التمويل الايرادات 40 مليون 46 مليون 119 مليون زيادة 22% على اساس سنوي زيادة 57% على اساس سنوي زيادة 15% على اساس سنوي

ارتفاع صافي الأرباح: سجلت شركة الرمز صافي ربح قدره 40 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% عن العام المالي السابق، وهو دليل على الأداء القوي للشركة ونجاحها الاستراتيجي.

نمو الإيرادات: بلغ إجمالي الإيرادات للسنة المالية 119 مليون درهم إماراتي، ما يدل على تقدم في تحقيق الإيرادات ويُظهر قدرة الشركة المستمرة على التأقلم مع التقلبات السوقية.

نمو دخل التمويل: شهد صافي دخل التمويل للشركة نمواً بنسبة 57% ليصل إلى 46 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً بزيادة الطلب في سوق هامش الأوراق المالية وقرارات الاستثمار الاستراتيجية.

وتحدث محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب للمجموعة، عن إنجازات العام قائلاً: «كان تركيزنا هذا العام على استثمار الفرص المتاحة في السوق بانضباط، وذلك في ظل بروز تحديات فيصلية في أسواق المال وسعيًا لتحقيق التزاماتنا نحو إيرادات مستدامة. لقد حافظنا على موقفنا الثابت بشأن تبني منظور استراتيجي طويل المدى لأسواق رأس المال، مع حرصنا المستمر على الالتزام بأعلى المعايير الدولية والمهنية. ضمنا عوائد جيدة لمساهمينا مع الاستمرار في الاستثمار في خططنا التنموية والحفاظ على ممارسات إدارة المخاطر فعّالة. تم توجيه جهودنا الإستراتيجية نحو تعزيز منتجاتنا وخدماتنا، وتنويع مصادر الإيرادات، وتسريع تحولنا الرقمي.

ويؤكد هذا الأداء مرونة الرمز وقدرتها على التكيُّف، مما يعزز مكانتنا في السوق مع التزامنا بالأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز تطوير منتجاتنا المالية وتنويع الإيرادات المستدامة بما يواصل دفع نجاحنا".

النتائج التشغيلية

شهد هذا العام علامة فارقة لشركة الرمز، حيث حققت تقدمًا كبيرًا في مجموعة من المجالات التشغيلية:

تنويع القوى العاملة أصول العملاء استقطاب العملاء 30% 39% 6.659 ارتفاع على اساس سنوي ارتفاع على اساس سنوي ارتفاع 226% على اساس سنوي

استقطاب العملاء: ساهمت مبادراتنا في تعزيز قاعدة عملائنا بشكل كبير، حيث سجلت إضافة 6,659 عميلًا جديدًا، ما يمثل زيادة بنسبة 226% عن العام السابق البالغ 2,045 عميلًا. ويصاحب هذه الزيادة ارتفاع في أصول العملاء بنسبة 39%، مما يدل على فعالية استراتيجياتنا والثقة العميقة التي يضعها عملاؤنا في خدماتنا.

في إطار التحول الرقمي وتحديث التكنولوجيا، حققنا تقدمًا ملحوظًا في تحسين تجربة العملاء وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق عبر منصتنا الشاملة للتداول. تقدم هذه المنصة الابتكارية تجربة متكاملة للعملاء، من مرحلة الإعداد وحتى إجراء المعاملات التجارية كل ذلك في إطار تجربة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام. لقد نجحنا في توسيع نطاق وصولنا ليشمل أسواقًا جديدة، مما يفتح آفاقًا أمام عملائنا لتنويع محافظهم الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز منصتنا بتجربة تداول استثنائية غير مسبوقة في المنطقة، تشمل أدوات وميزات حصرية مصممة لتعزيز قدرات المستخدمين من خلال التحليلات الدقيقة والشاملة والبيانات الفورية واستراتيجيات التداول المعدة خصيصاً لكل عميل. هذه الخصائص الفريدة لمنصتنا التجارية تعكس التزامنا بتقديم بيئة تداول رائدة تتوافق مع الاحتياجات المتجددة لعملائنا.

الموارد البشرية وإدارة المواهب: لقد حققنا تطورات جوهرية في تعزيز التنوع في مكان العمل، حيث تجاوز تمثيل الإناث 32% ، كما ارتفعت نسبة تنوع الجنسيات داخل فريقنا ما يناهز 30%. إن جهودنا المستهدفة في التطوير الوظيفي واكتساب المواهب لم تسهل فقط قدرًا أكبر من التنقل الداخلي ولكنها تجاوزت أيضًا توقعات التوطين بنجاح، مما يظهر تفانينا في تعزيز قوة عاملة مختصة وشاملة.

التوجه الاستراتيجي

قال ظافر سحمي الأحبابي، رئيس مجلس الإدارة، في تعليقه على نتائج العام: "بينما نستعرض العام الماضي ونتطلع إلى المستقبل، يظل التزامنا بخلق قيمة لمساهمينا ثابتًا وجوهريًا في كل قرار نتخذه. ندرك أن نجاحنا لا يُقاس فقط بإنجازاتنا المالية، بل أيضًا بالاستدامة والمسؤولية في خضم التطور المستمر لأسواق المال."

وفقا لهذه الرؤية، لقد كنا ملتزمين بتنفيذ استراتيجيتنا بانتظام، وتعاملنا بحذر مع التحديات واستفدنا من الفرص التي تتوافق مع أهدافنا طويلة الأمد. إن مسارنا نحو تطوير نموذج أعمال مستدام ممهد بدمج نهجنا التطلعي والممارسات المبتكرة، يضمن تكيفنا مع التغيرات الحالية ومتطلبات المستقبل.

أحد مجالات التركيز الرئيسية كان استثمارنا في الابتكار والتطوير وتقديم الخدمات الرقمية. فعالم التمويل يعتمد بشكل متزايد على البيانات والتكنولوجيا، ومن خلال استغلال قوة التحليل الكمي، نسعى إلى البقاء في طليعة المنافسة، واتخاذ قرارات مبنية على المعرفة وتعود بالفائدة على شركائنا وتعزز مكانتنا في السوق.

يسعدنا أن نعلن عن الإصدار القادم من ميزات التطبيق الجديد لمنصة التداول الخاصة بنا. تم تصميم هذا التطبيق لتزويد عملائنا بأداة أكثر سهولة وكفاءة وقوة لإدارة استثماراتهم. ومن خلال الاستثمار في تطويره، فإننا لا نسعى فقط لتحسين خدماتنا، بل نعزز أيضًا التزامنا بالابتكار والتميز في كل ما نقوم به.

رحلتنا نحو نموذج أعمال مستدامة مستمرة، وسنظل ملتزمين بها. الاستثمارات التي قمنا بها في الابتكار وتطوير قدراتنا على التحليل الكمي تعد خطوات حاسمة في هذه الرحلة. ونحن نعتقد أنه من خلال الاستمرار في التركيز على هذه المجالات، فإننا لن نخلق قيمة للمساهمين فحسب، بل سنبني أيضًا أساسًا قويًا للمستقبل.

أعرب عن تقديري للإدارة والموظفين في شركة الرمز لجهودهم والتزامهم ومساهماتهم الهامة في إنجازاتنا المشتركة. علاوة على ذلك، أتقدم بخالص الشكر لأعضاء مجلس إدارتنا على توجيهاتهم الاستراتيجية ودعمهم الثابت، اللذين كانا محوريين في توجيه مؤسستنا نحو إنجازاتها. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عميق امتناني للرؤية الاستراتيجية والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، وأتوجه بكل التقدير والاحترام والشكر لثقتهم الغالية وتوجيهاتهم الحكيمة ودعمهم المستمر الذي يشكل لنا دافعًا قويًا نحو تحقيق الأهداف والتطلعات".

نبذة عن مجموعة الرمز

تأسست شركة الرمز في العام 1998، وهي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وكذلك سلطة دبي للخدمات المالية. تقدم الرمز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إدارة الأصول وتمويل الشركات والوساطة المالية والتداول بالهامش وصناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الطرح العام والأبحاث المالية.

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