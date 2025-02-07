دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لشركة هيونداي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 22% في مبيعات سيارات السيدان في الإمارات خلال عام 2024، مدعوماً بعمليات الإطلاق الاستراتيجية للمركبات، وشراكات الأساطيل، والتركيز على الاستدامة والابتكار.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بمجموعة متنوعة من الطرازات التي تلبي احتياجات العملاء، سواء الأفراد أو الشركات، ورسّخت عبره هيونداي الإمارات مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع السيارات في الإمارات، عاكسةً، في الوقت نفسه، التزام العلامة بالابتكار والجودة والموثوقية.

وساهمت سانتافي الجديدة كلياً بشكل كبير في تعزيز حصة هيونداي في السوق الإماراتية، حيث نجحت في جذب العملاء الذين يبحثون عن التطور والأداء المتميز. كما حظيت سيارة ستارجيزر الجديدة باستحسان واسع من السائقين والعائلات في المناطق الحضرية بفضل تصميمها العملي وتركيزها على سهولة الاستخدام اليومي. علاوةً على ذلك، أسهمت الميزات المحدَّثة والتصميم العصري لطراز توسان الجديد من هيونداي في توسيع قاعدة عملاء هذه المركبة التي لا تزال تلقى رواجاً كبيراً في سوق الإمارات.

من جهة أخرى، كانت محفظة هيونداي الإمارات من سيارات السيدان أيضاً محركاً لهذا النمو، حيث برزت نماذج مثل أكسنت، وأزيرا، وأزيرا هايبرد، وإلنترا هايبرد. وشهدت أزيرا، على وجه الخصوص، زيادة ملحوظة في المبيعات بنسبة 30%، مما عزز مكانتها كخيار رائد في قطاع السيارات الفاخرة.

وحول هذه الإنجازات، قال سليمان الزبن، رئيس هيونداي الإمارات: "يعكس النمو القوي في مبيعات سيارات السيدان التزام هيونداي الإمارات بتقديم سيارات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد نجاح نماذجنا الهجينة والكهربائية، إلى جانب الأداء المتميز لسيارات السيدان، على قوة تشكيلتنا وتركيزنا على الابتكار والاستدامة والموثوقية. نحن نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم عبر تلبية متطلبات العملاء من الأفراد ومشغلي الأساطيل على حد سواء".

وقد لعب تركيز العلامة التجارية على الاستدامة والابتكار دوراً حيوياً في هذا النمو، إذ ساهمت سيارة سوناتا هايبرد، التي تم تجديدها في عام 2023، بشكل كبير في نمو الأسطول، لا سيما في قطاع سيارات الأجرة. في حين تواصل أيونيك 5 وأيونيك 6 تجسيد التزام هيونداي الإمارات بتطوير السيارات الهجينة والكهربائية. وتعكس هذه التطورات قدرة هيونداي على مواكبة تطلعات العملاء المتطورة، والمواءمة مع أهداف الاستدامة العالمية.

وقد عززت الشراكات الاستراتيجية مكانة هيونداي كشركة رائدة في مجال التنقل المستدام، حيث توسعت مجالات تعاونها مع جهات رائدة في جميع أنحاء الإمارات، بما يشمل: شركة تاكسي دبي، ومواصلات الإمارات، وشركة الغزال للمواصلات، وشركة تواصل للمواصلات، ومؤسسة تاكسي عجمان، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة. علاوة على ذلك، ساهمت هيونداي في برنامج الحافلات الخضراء في أبوظبي عبر تسليم حافلتين تعملان بخلايا وقود الهيدروجين إلى مركز النقل المتكامل، مما يؤكد التزامها بتعزيز حلول التنقُّل الخالي من الانبعاثات.

ولطالما كان ضمان الشركة المصنعة لمدة 5 سنوات ركيزة أساسية في استراتيجية هيونداي الإمارات لمشاركة العملاء، فقد أدى إلى تعزيز الثقة وتحفيز عمليات الشراء المتكررة. ويؤكد هذا النهج تفاني الشركة في تقديم أعلى معايير الجودة والموثوقية، وترسيخ مكانتها بين المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد أثمرت جهود هيونداي الإمارات في توفير قيمة استثنائية للعملاء، وساهمت في تحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مستقبل مستدام ومترابط من خلال الدمج بين التكنولوجيا المتطورة والاستراتيجيات التي تركز على العملاء. وتلتزم الشركة في عام 2025 بمواصلة الاستثمار في الابتكار والاستدامة والتحالفات الاستراتيجية؛ لترسيخ ريادتها في سوق الإمارات.

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