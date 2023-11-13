نمو صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 62% في الربع الثالث ونمو الأصول تحت الإدارة بنسبة 23% للتسعة أشهر الأولى من 2023

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

ارتفع صافي الربح الموحد العائد للمساهمين بنسبة 62%، مسجلاً 545 ألف دينار بحريني (1.4 مليون دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع 336 ألف دينار بحريني (891 ألف دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي. وترجع الربحية المتحققة بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات من الرسوم، وصافي إيرادات الاستثمار خلال الربع الثالث، و ذلك على الرغم من تراجع أداء الأسواق الإقليمية والعالمية . هذا وبلغت ربحية السهم الواحد في الربع الثالث من العام 1.27 فلس بحريني مقارنة مع 0.80 فلس بحريني للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2022، وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين في الربع الثالث من عام 2023 ما قيمته 524 ألف دينار بحريني (1.4 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 183 ألف دينار بحريني (485 ألف دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 186%.

وسجلت سيكو 2.2 مليون دينار بحريني (5.8 مليون دولار أمريكي) صافي ربح موحد عائد للمساهمين لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بانخفاض نسبته 23% من 2.8 مليون دينار بحريني (7.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2022، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات من الرسوم والعمولات. هذا وبلغت ربحية السهم الواحد 5.05 فلس بحريني لفترة التسعة أشهر من عام 2023 مقارنة مع 6.67 فلس لنفس الفترة من عام 2022، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين لفترة التسعة أشهر من عام 2023 ما قيمته 2.1 مليون دينار بحريني (5.7 مليون دولار أمريكي)، مقابل 2.5 مليون دينار بحريني (6.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعادل تراجعًا بنسبة 13%.

بالنسبة إلى إجمالي حقوق الملكية العائد للمساهمين، فقد بلغ 68.0 مليون دينار بحريني (180.5 مليون دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 70.0 مليون دينار بحريني (185.6 مليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2022، بما يمثل انخفاضاً بنسبة 3%. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى استحواذ البنك خلال الفترة على أسهم خزينة بقيمة 1.9 مليون دينار بحريني (5.0 مليون دولار أمريكي).. وبلغ إجمالي الموجودات 371.3 مليون دينار بحريني (984.8 مليون دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33% من 280.0 مليون دينار (742.7 مليون دولار أمريكي) تم تسجيلها في نهاية عام 2022.

وشهدت فترة التسعة أشهر ارتفاع صافي إيرادات الاستثمار بنسبة 298% ليصل الى 2.8 مليون دينار بحريني (7.4 مليون دولار أمريكي) من 697 ألف دينار (1.8 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب الأداء القوي للمحفظة الاستثمارية لسيكو في الربع الثالث من العام. من ناحية أخرى، سجل صافي الإيرادات من الرسوم 5.4 مليون دينار بحريني (14.3 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 7.2 مليون دينار بحريني (19.1 مليون دولار أمريكي) منخفضه 25% لنفس الفترة من عام 2022، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الأداء بما يعادل 2 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2022 عن 2023. كما بلغت إيرادات الوساطة والإيرادات الأخرى 1.5 مليون دينار (3.8 مليون دولار) للتسعة أشهر الأولى من 2023، أي بانخفاض بنسبة 25% من 1.9 مليون دينار (4.8 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي حيث شهدت الأسواق في المنطقة انخفاضاً ملحوظاً في قيمة التداول بالمقارنة مع العام السابق.

وقد ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة لدى سيكو (شاملة التمويلات) بنسبة 23% بقيمة 400 مليون دينار بحريني (1.1 مليار دولار أمريكي) ليصل إلى 2.2 مليار دينار بحريني (5.8 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع 1.8 مليار دينار بحريني (4.8 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2022.

وتعليقاً على أداء سيكو خلال التسعة أشهر من عام 2023، صرح السيد عبدالله كمال، رئيس مجلس إدارة سيكو قائلا: "واصلت سيكو بثبات الاتجاه التصاعدي لنمو الأصول تحت الإدارة، إلا أن تبعات رفع أسعار الفائدة المتتالية أثرت سلباً على أداء أسواق الأسهم والسندات وأنشطة بعض خطوط الأعمال الرئيسية. كما حققنا تقدماً ملموساً في تنفيذ خططنا الاستراتيجية والتي شملت أعمالنا في البحرين والسعودية والإمارات، وإطلاق صناديق استثمارية جديدة، وخدمات مصرفية مالية مبتكرة، بالإضافة إلى حلول الاستثمار والادخار للشركات والمؤسسات في المنطقة."

من جانبها، قالت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "شهد الربع الثالث من العام تحسناً في الأداء مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، على الرغم من النظرة التشاؤمية التي سادت الأسواق خلال نفس الفترة، حيث واصلت خطوط الأعمال الرئيسية تحقيق نتائج إيجابية والاستمرار في تنويع الفرص الاستثمارية للعملاء

كما واصلت المحافظ والصناديق التفوق على المؤشرات المعيارية، بالإضافة إلى ارتفاع الأصول تحت الإدارة إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يبرهن على فعالية استراتيجياتنا الاستثمارية والتزامنا الراسخ بقواعد الاستثمار المنضبط لتحقيق أفضل أداء على المدى المتوسط والطويل. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية كمستشار مالي ووكيل الاستلام لشركة دلة البركة في عرض التخارج الطوعي لمساهمي مجموعة البركة و المستشارالمالي لشركة الخليج للتأمين لعرض الاستحواذ الجزئي على 10% من اسهم المجموعة العربية للتأمين ، إلى جانب صفقات أخرى متوقع الإعلان عنها في الشهور القادمة."

تجدر الإشارة إلى أن الأداء الراسخ لسيكو قد أهلها للحصول على العديد من الجوائز المرموقة خلال الفترة، بما في ذلك جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" ضمن جوائز أفضل البنوك الاستثمارية في العالم 2023 من جلوبال فاينانس، وذلك للعام الرابع على التوالي. كما حصدت جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين"، و"أفضل بنك في مجال التنويع والشمولية في البحرين" ضمن جوائز يوروموني 2023. بالإضافة إلى ذلك، حصد البنك جائزة "أفضل استراتيجية لصندوق أدوات الدخل الثابت لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (لمدة سنة واحدة) 2023 ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتواصل سيكو تعزيز مكانتها باعتبارها الوسيط الرائد في البحرين، والأكثر نشاطاً في صنع السوق على مدى 25 عاماً متتالياً، مع الاستحواذ على 45% من إجمالي حصة السوق لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

سيكو مدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول SICO-C. يتوفر البيان الصحفي والمجموعة الكاملة للبيانات المالية على الموقع الإلكتروني لكل من سيكو وبورصة البحرين.

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 6 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبو ظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى سيكو كابيتال المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوق يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 150 موظفاً متميزاً عبر المجموعة.