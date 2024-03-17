جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة النهدي الطبية ("النهدي" أو" الشركة")، شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2023م.

أبرز نتائج الربع الرابع من العام 2023م

نمت الإيرادات بنسبة 3.6% لتصل إلى 2.2 مليار ريال سعودي، مدفوعةً بالنمو الحاصل في القطاع الدوائي بنسبة 6.1% وفئة منتجات التجميل بنسبة 3.3%.

ساهمت استراتيجية الاستثمار في العروض الترويجية في فئة منتجات التجميل خلال النصف الثاني من العام 2023م في تحقيق النمو في المبيعات خلال الربع الرابع من العام 2023م، مما سيمهد الطريق لاتباع نهج مماثل مع فئات المنتجات غير الدوائية الأخرى.

تحقيق أداء قوي في المبادرات الاستراتيجية الخاصة بشركة "النهدي"، حيث ارتفعت إيرادات خدمات الرعاية الصحية بنسبة 125%، فيما حقق مجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في الإيرادات بنسبة 214%.

سجّلت الشركة صافي أرباح بقيمة 171 مليون ريال سعودي، مما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 33% على أساس سنوي، مدعومةً بزيادة في الإيرادات، وتحسن في النفقات التشغيلية بالإضافة إلى الموقف النقدي القوي.

أبرز نتائج السنة المالية للعام 2023م

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 1.1% على أساس سنوي لتصل إلى 8.7 مليار ريال سعودي.

استقر هامش الربح الإجمالي عند 40.4%، على الرغم من اتباع الشركة لاستراتيجية الاستثمار في العروض التسويقية والترويجية لدعم مبيعات المنتجات غير الدوائية خلال النصف الثاني من العام 2023م، مدعوماً بالتعويض الجزئي من خلال العملية غير المتكررة والخاصة بتحرير جزء من مخصص المخزون الاحتياطي بمبلغ 33 مليون ريال.

بلغ صافي الأرباح 893 مليون ريال سعودي، مما يعكس تحقيق هامش ربحي بنسبة 10.2%، على الرغم من قيام الشركة بالاستثمار في مبادراتها الاستراتيجية والمتمثلة في خدمات الرعاية الصحية ومجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنصات التجارة الإلكترونية.

قامت الشركة بإعادة استثمار التوفير الناتج من برامج تحسين الكفاءة التشغيلية والعوائد الناتجة من ودائع المرابحات الإسلامية الآجلة في دعم وتمويل هذه المبادرات الاستراتيجية.

أبرز الإنجازات الاستراتيجية (كما في 31 ديسمبر 2023م)

تواصل النهدي تعزيز ثقة ضيوفها بنجاحاتها المستمرة، حيث استطاعت أن تحتل الصدارة في مؤشر قيمة العلامات التجارية، محققةً المركز الثاني ضمن فئة الرعاية الصحية في قائمة "فورتشن 500" التي تشمل 26 دولة.

تم تصنيف النهدي في المركز الثاني ضمن قائمة ( Great Place To Work ) في المملكة العربية السعودية في العام 2023م، وضمن أفضل الشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا للمرة السادسة على التوالي.

) في المملكة العربية السعودية في العام 2023م، وضمن أفضل الشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا للمرة السادسة على التوالي. تتضمن شبكة النهدي أكثر من 1,120 صيدلية داخل المملكة العربية السعودية ودولة الامارت العربية المتحدة، والتي تخدم أكثر من 140 مدينة وقرية وتلبي احتياجات أكثر من 97% من السكّان.

شهدت الشركة نمواً في مبيعاتها عبر منصة التجارة الإلكترونية لتشكل ما نسبته 16% من المبيعات، مرتفعةً من مستويات 13% من مبيعات العام 2022م.

خلال العام 2023م، تمكنت النهدي من افتتاح عدد 3 عيادات جديدة في مناطق مختلفة، متضمنة مدينة جدة ومدينة مكة المكرمة ومدينة الطائف، ليصبح إجمالي عدد العيادات 6 عيادات. كما تمكن قطاع خدمات الرعاية الصحية من تحقيق نقطة التعادل الربحية، على الرغم من قيام الشركة من تشغيل العيادات الجديدة والبالغة 3 عيادات خلال العام 2023م .

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية:

في شركة النهدي، يُعد التزامنا المتواصل بإضافة النبضات في حياة ضيوفنا وتعزيز القيمة لهم ركيزةً أساسية ومستدامة في مختلف الظروف التجارية والاقتصادية. وخلال العام 2023م، أظهرت النهدي مرونة استثنائية وقدرة عالية على التأقلم في بيئة الاقتصاد الكلي المحفوفة بالتحديات والظروف غير المواتية مع احتدام التنافس عبر منصات التجارة الإلكترونية والقنوات الناشئة في جميع أنحاء المملكة. وهذا الأداء المستقر جاء مدعوماً بالتواصل المستمر مع ضيوفنا وشركائنا والأطراف ذات العلاقة من القطاع الحكومي، ومدفوعاً بالتزامنا بتعزيز الكفاءات التشغيلية وترسيخ أسسنا المتأصلة والتي ترتكز على ثقافة تحقيق الابتكار المتواصل.

لقد واجهت شركتنا جملةً من التحديات التي استدعت التدخل والمعالجة. وخلال النصف الأول للعام 2023م، شهدت مبيعات القطاع غير الدوائي تراجعاً قدره 3.5%، جرّاء الضغوط المتزايدة على الدخل القابل للإنفاق لدى المستهلكين الأفراد وتنامي التحديات التنافسية. وبناءً على ذلك، اتخذت الشركة خلال النصف الثاني من العام ذاته قراراً بالاستثمار في العروض الترويجية مستهدفةً فئة منتجات التجميل. وكانت النتيجة ملحوظة، حيث شهدت مبيعات فئة منتجات التجميل ارتفاعاً بنسبة 3.3% خلال الربع الرابع من العام 2023م.

وتظل النهدي ملتزمة بمسارها نحو إثراء تجربة الضيوف وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها. وقد استطاعت بالفعل تحسين الخدمات الصيدلانية الأساسية، حيث سجلت مبيعات القطاع الدوائي نمواً بنسبة 3.5% على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة مساهمة إيرادات المنتجات العلامات الخاصة بالنهدي وعلامات الاستيراد المباشر الـ 13%. وتواصل النهدي تعزيز حضورها في مجال البيع بالتجزئة عبر أكثر من 1,120 صيدلية والمنتشرة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وقد شهدت أعمال التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً بنسبة 25.6% على أساس سنوي لتساهم بنسبة 16% من إجمالي المبيعات، هذا بجانب افتتاح عدد 8 صيدليات جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 15 صيدلية. كما تم افتتاح عدد 3 عيادات جديدة، ليصل مجموع عدد عيادات "النهدي كير" إلى 6 عيادات، وهو ما ساهم في زيادة في إيرادات الشركة بنسبة 106%، وقد لعبت هذه الزيادة دوراً في تحقيق نقطة التعادل الربحية على الرغم من افتتاح عدد 3 عيادات جديدة خلال العام. وقد ساعد نموذج الأعمال الجديد بأصوله ومصروفاته المبسط في تحسين استرداد المبالغ المستثمرة خلال فترات زمنية أقل. كما شهدت خدمات الاستشارات الطبية المتخصصة عن بُعد عبر المنصات الافتراضية نمواً بأكثر من 200% لتصل إلى 564,847 استشارة طبية.

ومع اختتام العام، يُسعدني أن أعلن بكل ثقة أن النهدي قد أظهرت مستويات عالية من المرونة والتي ظهرت من خلال قدرة الشركة على مواجهة التحديات قصيرة الأجل والتعامل معها بكفاءة عالية، في ظل المحافظة على رؤيتها المستقبلية المدروسة والتي مكنتها من مواصلة الاستثمار في مبادراتها الرامية إلى دعم مسيرة نموها على المدى الطويل، الأمر الذي يضمن تقديم أفضل تجربة للضيوف والمساهمين وكافة أصحاب المصلحة".

الأداء المالي (مليون ريال سعودي) السنة المالية

2023م

السنة المالية

2022م نسبة التغير الربع الرابع من 2023م الربع الرابع من 2022م نسبة التغير الإيرادات 8,713.68 8,616.19 1.13% 2,214.25 2,138.24 3.6% الربح الإجمالي 3,522.24 3,545.39 -0.65% 865.06 856.31 1.0% هامش الربح الإجمالي 40.4% 41.1% - 39.1% 40.0% - صافي الربح 892.62 887.81 0.54% 170.52 127.98 33.2% هامش صافي الربح 10.2% 10.3% - 7.7% 6.0% - العائد على الأصول 16.6% 18.0% - - - - العائد على حقوق المساهمين 36.2% 39.6% - - - - الرصيد النقدي 910 1,076 - - - -

حققت "النهدي" إيرادات بلغت 8.7 مليار ريال سعودي خلال السنة المالية 2023م، و2.2 مليار ريال سعودي خلال الربع الرابع من العام 2023م، بنسبة نمو بلغت 1.1% و3.6% على التوالي، مدفوعةً بزيادة بنسبة 3.5% في مبيعات القطاع الدوائي خلال السنة المالية 2023م ونسبة 6.1% خلال الربع الرابع من العام نفسه. في حين انخفضت مبيعات القطاع غير الدوائي بنسبة 3.5% خلال السنة المالية 2023م متأثرة بالضغوط المتزايدة على الدخل القابل للإنفاق لدى المستهلكين الأفراد والاستراتيجيات التنافسية التي يتّبعها اللاعبون الجدد عبر المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وعلى خلفية ذلك، ركزت شركة "النهدي" في النصف الثاني من العام 2023م على الاستثمار بشكل استراتيجي في العروض الترويجية في فئة منتجات التجميل، مما أسفر عن نمو بنسبة 3.3% خلال الربع الرابع على أساس سنوي.

كما سجلت "النهدي" أرباحاً إجماليةً بقيمة 3.52 مليار ريال سعودي خلال السنة المالية 2023م و865 مليون ريال سعودي خلال الربع الرابع من العام نفسه، مقارنةً بـ 3.55 مليار ريال سعودي و856 مليون ريال سعودي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال السنة المالية 2023م، استقر صافي ربح الشركة عند 893 مليون ريال سعودي، عند نفس مستوى العام الماضي، و171 مليون ريال سعودي خلال الربع الرابع من 2023م، بزيادةً قدرها 33% على أساس سنوي. وكان معدل النمو مدفوعاً بارتفاع إجمالي الأرباح، وانخفاض النفقات التشغيلية، وعوائد ودائع المرابحات الإسلامية الآجلة. وتتمتع النهدي بموقف نقدي قوي تجاوز الـ 900 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2023م مع الحفاظ على سجل خالي من الديون.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال الأستاذ محمد الخباني، الرئيس التنفيذي للمالية لشركة "النهدي":

"أظهرت السنة المالية 2023م الأسس المالية القوية التي تستند إليها "النهدي"، متمثّلة في هامش صافي ربح عند مستوى الـ 10.2%، وهامش إجمالي عند مستوى الـ 40.4% ومعدل توزيعات أرباح عند مستوى الـ 80%، والتمويل الذاتي للنمو الحاصل في مبادرات الشركة الاستراتيجية. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت المبالغ النقدية الفائضة التي تم استثمارها في ودائع مرابحة إسلامية آجلة في تحقيق دخل إضافي، مما ساهم في تعزيز ربحية الشركة".

ظّلت النفقات التشغيلية مستقرة نسبياً عند مستوى الـ 29.7% من الإيرادات، وذلك نتيجة قيام الشركة بإعادة استثمار التوفير الناتج من برامج تحسين الكفاءة التشغيلية في دعم وتمويل مبادرات الشركة الاستراتيجية. والتي شملت الاستثمار في افتتاح عدد من الصيدليات الجديدة، وتسريع وتيرة أعمال خدمات الرعاية الصحية، والتوسع في مجال البيع بالتجزئة في دولة الامارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي للشركة.

كما استمرت الشركة خلال العام الماضي على الحفاظ على مستويات ديون صفرية وتحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية، حيث بلغ النقد وما في حكمه أكثر من 900 مليون ريال سعودي. وبناءً على الأداء المالي المتميز لشركة "النهدي"، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.50 ريال سعودي لكل سهم عن النصف الأول من العام 2023م. إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على توزيع أرباح نقدية إضافية بمبلغ 390 مليون ريال سعودي (ما يعادل 3.00 ريال سعودي لكل سهم) عن النصف الثاني من العام 2023م، والتي من المقرر توزيعها خلال الربع الثاني من العام 2024م، ليصل بذلك مجموعة توزيعات الأرباح إلى مبلغ 715 مليون ريال سعودي، أي ما يمثل 80% من صافي أرباح العام 2023م. ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي تتبعها الشركة، والهادفة إلى مكافأة المساهمين على ثقتهم المستمرة في الشركة. كما سجّلت النهدي عائداً على الأصول وعائداً على حقوق المساهمين بنسبة 16.6% و36.2% على التوالي، والتي تعد ضمن أعلى المعدلات المحققة في هذا القطاع".

الأداء التشغيلي

تواصل "النهدي" التأكيد على الركائز الاستراتيجية الأربع لقيادة الشركة في رحلتها نحو الريادة في القطاع الصحي وإثراء تجارب ضيوفها:

تعزيز قطاع الخدمات الصيدلانية

نمت مبيعات القطاع الدوائي خلال السنة المالية 2023م بنسبة 3.5%، مدفوعاً بنمو مبيعات المنتجات الدوائية والتي سجّلت ما نسبته 7.1%.

انخفضت مبيعات القطاع غير الدوائي خلال السنة المالية 2023م بنسبة 3.5%. حيث قامت الشركة خلال منتصف العام الماضي بالاستثمار في العروض التسويقية والترويجية ضمن بعض فئات المنتجات غير الدوائية والتي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الرابع من العام نفسه.

سجّلت منتجات العلامات الخاصة بالنهدي وعلامات الاستيراد المباشر إيرادات بقيمة 1,116 مليون ريال سعوي خلال العام 2023م، مما يعكس ارتفاع مساهمتها لنسبة 13% من إجمالي المبيعات مقارنةً بـ 12% خلال العام الماضي.

توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة ( Omnichannel )

ارتفع العدد الإجمالي للصيدليات إلى 1,120 صيدلية، كما في 31 ديسمبر 2023م، مقارنةً ب 1,086 صيدلية خلال العام الماضي.

نمت الإيرادات من التجارة الإلكترونية ضمن قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة ( omnichannel ) بنسبة 25.6% لتصل إلى مبلغ 1,413 مليون ريال سعودي خلال العام 2023م، مما يجعلها واحدة من أبرز منصّات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

) بنسبة 25.6% لتصل إلى مبلغ 1,413 مليون ريال سعودي خلال العام 2023م، مما يجعلها واحدة من أبرز منصّات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وفرت خدمة "النهدي جلوبال" بشكل رئيسي زيادة في تنوع الأصناف المتاحة على منصة النهدي للتجارة الإلكترونية، والذي يعد مصدر جديد لتحقيق إيرادات إضافية ولتقديم مجموعة واسعة من المنتجات ذات الأسعار التنافسية وذلك من خلال تأمينها من قبل العديد من شركاء "النهدي" والمصنّعين الموثوقين من جميع أنحاء العالم.

عززت"النهدي" حضورها في دولة الإمارات وذلك من خلال افتتاح عدد 8 صيدليات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 15 صيدلية، لتتمكن من تغطية كل من: إمارة أبو ظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة عجمان، حيث نمت إيرادات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 236% خلال السنة المالية 2023م.

بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية المتكاملة ( Omnihealth )

أضافت شركة النهدي عدد 3 عيادات جديدة إلى سلسلة عيادات "النهدي كير" خلال العام 2023م، ليصل إجمالي العيادات الحالية إلى 6 عيادات.

خلال السنة المالية 2023م، سجّلت خدمات الرعاية الصحية نمواً في إيراداتها بنسبة 106% على أساس سنوي، مما ساهم في تحقيق نقطة التعادل الربحية على الرغم من افتتاح عدد 3 عيادات جديدة خلال العام.

حققت العيادات الثلاثة، التي تم افتتاحها قبل العام 2023م، مجتمعةً هامش ربح صافي بأكثر من 10%، حيث قامت الشركة خلال العام 2023م بتحديث نموذج أعمال العيادات، ما أدى إلى تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبالتالي تحسين قدرة الشركة على استرداد المبالغ المستثمرة خلال فترات زمنية أقل.

تواجد عيادات "النهدي كير"، والمتضمن الافتتاحات الجديدة في كل من مدينة جدة ومكة والطائف، قد مكن الشركة من تغطية المدن الرئيسية التي تخدم ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، وكذلك المجتمعات التي تخدمهم.

في عام 2023م، ارتفع عدد الاستشارات الطبية المتخصصة عن بُعد من خلال المنصات الرقمية التي تقدمها "النهدي" بأكثر من 200% ليصل إلى 564,847 (مقارنة بـ 276,389 في عام 2022م)، كما قدمت الشركة خدماتها من الرعاية الصحية لـ 14,310 ضيف خلال العام 2023م (مقارنة بـ 3,230 ضيفاً في عام 2022م)، مما يمثّل زيادة قدرها 443%.

تطوير القدرات الأساسية لدعم استراتيجيات الشركةا

قدمت شركة النهدي أكثر من 500 ألف ساعة تدريبية على مدار العام 2023م، وقد تم تخصيص 300 ألف ساعة منها لتدريب الصيادلة.

حافظت "النهدي" على شراكاتها الاستراتيجية مع عدد 24 جامعة في جميع أنحاء المملكة، لتوفير أكثر من 2,000 فرصة تدريبية لأبناء وبنات الوطن من طلاب كليات الصيدلة خلال العام 2023م.

خلال العام 2023م، بلغت نسبة توطين الوظائف الجديدة في الشركة أكثر من 91%، حيث حققت نسبة الكوادر النسائية 40% في الوظائف الإدارية، كما أن 50% من العدد الإجمالي والبالغ 361 للصيادلة السعوديين الذين تم تعيينهم حديثاً كانوا من النساء.

تم تصنيف النهدي في المركز الثاني ضمن قائمة ( Great Place To Work ) في المملكة العربية السعودية في العام 2023م، وضمن أفضل الشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا للمرة السادسة على التوالي.

) في المملكة العربية السعودية في العام 2023م، وضمن أفضل الشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا للمرة السادسة على التوالي. تم إطلاق برنامج The Road to Efficiency Excellence program ( R2E ) بالتعاون مع شركة استشارات عالمية، بهدف تحسين ورفع الكفاءة التشغيلية لترشيد النفقات.

( ) بالتعاون مع شركة استشارات عالمية، بهدف تحسين ورفع الكفاءة التشغيلية لترشيد النفقات. خدمة "النهدي جلوبال"، تعد الأولى من نوعها وذلك من خلال الاستفادة من أول منطقة جمركية حرة في المملكة العربية السعودية، والتي تقع في مركز التوزيع الذكي"إمداد اللوجستي".

تماشيًا مع تنظيمات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، ونظيرتها في الإمارات العربية المتحدة، أطلقت النهدي برنامجاً متكاملاً لتعزيز الوعي بأمن المعلومات وخصوصية البيانات "حماية".

استثمرت النهدي خلال العام 2023م في منصة التجربة الرقمية ( DXP ) عبر تفعيل استخدام البيانات والتحليلات لمنح الضيوف تجربة مخصصة لهم إثراءً لتجربتهم.

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