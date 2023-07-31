مشروعها السادس الذي تُطلقه في النصف الأول من 2023

(دبي): أطلقت «سمانا للتطوير العقاري»، والتي تُعد واحدة من أسرع الشركات العقارية نمواً في دبي، اليوم مشروعها السكني «كاليفورنيا» بُكلفة 215 ملايين درهم. ويُعد هذا هو أول مشروع تُطلقه الشركة في منطقة «الفرجان»، والتي تترأسها شركة التطوير العقاري الكبرى «نخيل العقارية»، كونها المطور الرئيسي للمنطقة.

يشهد الطلب على العقارات في دبي في الوقت الحالي اتجاهاً صعودياً إلى حد كبير، الأمر الذي وضع المدينة الحضرية الكبيرة في صدارة أفضل الأسواق العقارية على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن بلغت القيمة الإجمالية لسوق العقارات في دبي 11.3 مليار درهم «3.1 مليار دولار»، متجاوزة هونغ كونغ ونيويورك.

ويتكون مشروع «كاليفورنيا» من طابق أرضي+ منصة+ 10 طوابق علوية+ سطح، ويأتي ترتيبه السادس ضمن المشروعات الجديدة التي أطلقتها «سمانا للتطوير العقاري» خلال النصف الأول من عام 2023. وتهدف «سمانا» لإطلاق 12 مشروعاً بحلول نهاية العام. ويتسم المشروع الجديد بكونه مستوحى من نمط الحياة النابض بالحيوية في ولاية «كاليفورنيا»، وأسلوب الحياة السائد في الولاية، والذي ينعكس في تصميم المشروع، مميزاته ووسائل الراحة فيه. وقد استقطب المشروع المشترين على نحو سريع، إذ بيع بنسبة 90٪ في غضون أيام قليلة.

علق عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، على المشروع الجديد قائلاً: «تحظى مفاهيم «سمانا» الجديدة وتصاميمها المستوحاة من المنتجعات والجزر بانتشار جيد من جانب مشتري العقارات، وخاصة من أوروبا والمملكة المتحدة الذين يمثلون 50٪ من مستثمري «سمانا». وبالإضافة إلى ذلك، فثمّة عوامل رئيسية أخرى تُساهم في تعزيز المعاملات العقارية في دبي، وهي تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات والتي تبلغ مدتها 10 سنوات، التعافي السريع من جائحة «كوفيد -19»، نجاح «اكسبو 2020 دبي»، وفوز الإمارات بحق استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «Cop28» في نهاية العام الجاري».

وأضاف عمران: «وهناك أيضاً الاتجاه الاستثماري الجديد الذي يساهم أيضًا في ارتفاع الطلب على عقارات دبي، والذي يتمثل في انخفاض قيمة الدولار الأمريكي- بنسبة 3.3٪ في النصف الأول من عام 2023- الأمر الذي جعل الدولار في متناول المشترين من الدول الأوروبية الذين اكتسبت عملاتهم قيمة مقابل الدولار».

مشروع «كاليفورنيا» من «سمانا»:

تبلغ كلفة مشروع «كاليفورنيا» 215 ملايين درهم، ويمتد على مساحة 2.54000 قدم مربع، ويشمل 178 شقة. وتتضمن وحدات المشروع 60 شقة استوديو مع حمامات سباحة خاصة، و 76 شقة بغرفة نوم واحدة مع حمامات سباحة خاصة، و 32 شقة تتكون كل واحدو منها من غرفتي نوم، و10 شقق دوبلكس بغرفتي نوم.

تعكس وسائل الراحة والميزات في مشروع «كاليفورنيا» من «سمانا» أسلوب الحياة الشائع في ولاية «كاليفورنيا» الأمريكية. ويشمل ذلك حوضاً سباحة ترفيهيًا كبيرًا، مسبحًا رئيسيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، مسبحًا للأطفال، منصة رش للأطفال، وساونا وغرفة بخار، جاكوزي، شلال، مضمار للركض، ملعب تنس بالسطح العلوي، ملعب للبادل، صالة عرض سينمائي مكشوفة في الهواء الطلق، ومنطقة مُخصصة للشواء.

ومن المقرر تسليم المشروع في ديسمبر 2025.

بيوت العُطلات من «سمانا»:

تتيح «سمانا للتطوير العقاري» لمشتري عقاراتها وتُسهل لهم تحويل شققهم إلى بيوت للعُطلات «شُقَق مخدومة» وتأجيرها من الباطن للسياح والزوار. ويُفيد هذا التسهيل كلا من مالك البيت في تحقيق دخل إضافي والمستأجر في توفير فاتورة الإقامة بفندق باهظ الكُلفة. وعلاوة على ذلك، تضمن «سمانا» لمشتريها تحقيق عائدات ايجارية تنافسية تكاد تصل نسبتها إلى 24% عند تحويل شققهم إلى بيوت للعُطلات.

جدول للسداد على مدى8 سنوات:

تبدأ أسعار الشقق في مشروع «كاليفورنيا» من «سمانا» من 749.000 درهم «203.920 دولار». وتتيح إدارة المشروع للسكان خطة للسداد على مدى ثماني سنوات. ومن شأن هذا الجدول أن يجعل خيارات السداد في متناول قُدرات المشترين للمرة الأولى.

منطقة «الفرجان»:

تُعد «الفرجان» منطقة سكنية شعبية في دبي، وتتميز بكونها نابضة بالحياة، يرأسها المطور الرئيسي، وهو شركة «نخيل العقارية». تقع منطقة «الفرجان» بين شارع الشيخ زايد «إي 11» وشارع الشيخ محمد بن زايد «إي 311». ويفتخر مجتمع منطقة «الفرجان» بتمتعه بشبكة مشتركة من الطرق والمرافق السكنية. ويستفيد سكان المنطقة من المسارات المرتبطة المخصّصة للدراجات والتي تمر عبر مشروعي «ديسكفري جاردن» و«فيلات جاردن فيو» (جزء من جبل علي) و«الفرجان»، مما نتج عنه تزويد سكان المنطقة بمسار للدراجات يمتد بطول 40 كم. وتوجد في منطقة «الفرجان» محطة مترو «الفرجان»، وهي إحدى محطات المترو السبع على مسار 2020.

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