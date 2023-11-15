إيرادات التأمين تبلغ 604.7 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار أمريكي)

مدينة الكويت - أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 21.4 مليون دينار كويتي (69.3 مليون دولار امريكي) خلال التسعة أشهر من العام 2023، بربحية 75.47 فلس للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 22.3 مليون دينار كويتي (72 مليون دولار أمريكي) بربحية 78.43 فلس للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته 3.8%.

ويأتي هذا الانخفاض الطفيف بعد تسجيل انخفاض قيمة في استثمار المجموعة في شركات زميلة وتسجيل انخفاض قيمة في مجموعة محتفظ بها لغرض بيع شركة تابعة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد نتائج التسعة أشهر لعام 2023 وفترات المقارنة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي الجديد رقم 17 (عقود التأمين) حيث قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية المجمعة وإعادة إدراج فترات المقارنة وعرضها وفقاً لهذا المعيار المحاسبي.

وبلغت حقوق المساهمين 229.5 مليون دينار كويتي (742.5 مليون دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2023 بالمقارنة مع 228.6 مليون دينار كويتي (739.8 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 0.8 مليون دينار كويتي ونسبتها 0.4%، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية التسعة أشهر من العام الحالي 809 فلسا بالمقارنة مع 804 فلساً كما في 31 ديسمبر 2022.

هذا وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين 604.7 مليون دينار كويتي (1.956 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 585 مليون دينار كويتي (1.893 مليار دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة مقدارها 19.7 مليون دينار كويتي (63 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 3%.

وبلغ ربح الاستثمار 25.7 مليون دينار كويتي (83.1 مليون دولار امريكي) عن التسعة أشهر من العام 2023 بزيادة نسبتها 16.2% بالمقارنة مع 22.1 مليون دينار كويتي (71.5 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ مجموع الأصول 1.23 مليار دينار كويتي (3.99 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2023 بالمقارنة مع 1.14 مليار دينار كويتي (3.7 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 89 مليون دينار كويتي (289 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 8%.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين السيد خالد سعود الحسن: "تعكس نتائج التسعة أشهر من العام الحالي قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنويع مصادر دخلها والأساسيات التي تمكنها من حماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها وهي مصر والجزائر وتركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي، وذلك بتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى وتعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأضاف: "لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضاً لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي".

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