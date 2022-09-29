الشركة المتخصصة في تكنولوجيا المستقبل شاركت في الجلسات الحوارية واستعراض تجارب الميتافيرس المبتكرة

دبي: أعلنت شركة "بدو" الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال تقنيات الميتافيرس والويب 3 والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعاونها مع مؤسسة دبي للمستقبل لدعم منظومة عالم الميتافيرس والتكنولوجيا المستقبلية خلال ملتقى دبي للميتافيرس، الذي تختتم فعالياته يوم الخميس 29 سبتمبر 2022.

واستعرض الملتقى أبرز الفرص الاقتصادية الواعدة في عالم الميتافيرس، وأهمية إنشاء بنية تحتية رقمية تدعم جهود التحول العالمية نحو الاقتصاد الرقمي، بما يعزز مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة عالمياً.

واستضاف الملتقى خبراء إقليميين وعالميين لمناقشة مستقبل عالم الميتافيرس وإيجاد الفرص الجديدة وإنجاز التطبيقات المحتملة في هذا المجال، بما يتيح استكشاف سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الرئيسية بهدف بناء مستقبل أفضل وتحسين جودة حياة البشرية جمعاء.

وشارك أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بدو"، في جلسات حوارية ضمن الملتقى"؛ بينما تولى ميشا حنين، الشريك المؤسس لشركة "بدو" وخبير الرؤى المستقبلية، الإشراف على جلسة حوارية حول موضوع التوافقية. وبالإضافة إلى الجلسات الحوارية التفاعلية، استعرضت "بدو" مشروع الميتافيرس 2117 الذي أطلقته مؤخراً، والهادف إلى بناء عالم ميتافيرس يستقطب 100 مليون مستخدم خلال السنوات العشر القادمة، من خلال التركيز على تطوير جميع جوانب العالم الافتراضي المتعلقة بالمجتمع واحتياجات المستخدمين والمنظمات المستقلة اللامركزية.

وتخطط "بدو" لإصدار رموز غير قابلة للاستبدال وإعادة البيع لتكون بمثابة تذاكر لحضور الملتقى، والتي يمكن للضيوف استخدامها لحضور الملتقى سنوياً وتخولهم للحصول على العديد من المزايا في المستقبل.

وقال أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بدو": "تركز قيادة دولة الإمارات بشكلٍ كبير على أحدث التقنيات اللازمة لخوض تجارب غامرة في عالم الميتافيرس. ويسرّنا التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في إطار ملتقى دبي للميتافيرس، لنعم جهود دولة الإمارات في إطلاق الإمكانات الكاملة لابتكارات عالم الميتافيرس، وإرساء بيئاتٍ رقمية ذات أثر إيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات".

ويأتي مشروع الميتافيرس 2117 من "بدو" بالانسجام مع أهداف ملتقى دبي للميتافيرس، الذي يسعى إلى فهم تأثير عالم الميتافيرس على الحياة البشرية، واستكشاف كيفية الاستفادة من منتجاته وتطبيقاته، وتحديد أفضل الطرق للاستفادة من الفرص التي يوفرها الميتافيرس في مختلف القطاعات الاستراتيجية على صعيد الشركات والحكومات والدول.

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نبذة عن شركة «بدو- BEDU»

«بدو- BEDU» هي شركة مقرها في دبي ورائدة في المجال الرقمي وحلول الجيل الثالث للويب «ويب 3»، «وميتافيرس» و«بلوكتشين» ورموز «NFT» غير القابلة للاستبدال. يساعد موظفونا الذين يمتلكون عقودًا من الخبرة الدولية في العمل مع الحكومات والعلامات التجارية والشركات، العملاء على الإبحار في المستقبل الرقمي، وذلك عبر مجالَيْن اثنين في قطاع الاعمال، يتمثل أولهما في "مختبرات بدو – BEDU Labs" الذي يوفر حلولاً وخدمات متكاملة للعملاء الراغبين بالدخول في الصفوف الأمامية لعالم الجيل الثالث للويب والانتفاع من مميزات أصول «NFT» الرقمية، وحماية الأصول الرقمية للمبدعين الرقميين، بينما يتمحور الثاني حول "عالم بدو - BEDU World "، وهي رؤية الشركة التي تتمثل في تمكين الحكومات والمؤسسات والأفراد وبناء اقتصاد رقمي قائم على تقنية الـ «ميتافيرس».