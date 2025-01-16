إبرام شراكة استراتيجية مع "كاندي" لتقديم خدمات الوساطة الحصرية لمشروع "بوتيغا نوفي"

صالح طباخ:

دبي مدينة ذات إمكانيات لا حصر لها تدعم نمو الشركات العقارية

إتاحة خيارات مرنة بما في ذلك التمويل الجماعي للاستثمار في المشروع

دبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة الأندلس، الرائدة في مجال التطوير في إمارة دبي، عن إطلاق مشروع مساكن بوتيغا نوفي الفاخرة في دبي التي تجسد للحياة الفاخرة على الطراز الإيطالي بتكلفة استثمارية 210 ملايين درهم.

وتمتد هذه التحفة المعمارية على تسعة طوابق، مصنوعة بالكامل من مواد إيطالية رائعة، تعكس قمة التصميم الإيطالي الحديث.

ويقع مشروع "بوتيغا نوفي" في منطقة مجان متعددة الاستخدامات والنابضة بالحياة في دبي لاند، فيما يعد السكان بأسلوب حياة من الفخامة التي لا مثيل لها.

وأبرمت "مجموعة الأندلس" شراكة استراتيجية مع شركة الوساطة العقارية الرائدة "كاندي" والتي ستقدم خدمة الوساطة حصريًا لمشروع "بوتيغا نوفي".

وتعتبر الخبرة الكبيرة لدى "كاندي" أمرًا بالغ الأهمية في مواءمة المشروع مع المشترين والمستثمرين المميزين الذين يقدرون مساحات المعيشة الراقية.

وتعليقًا على المشروع، قال صالح طباخ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأندلس للتطوير العقاري: " سعيدون يإطلاق مشروع (بوتيغا نوفي) الرائد الذي يجسد التزامنا الدائم بإنشاء علامة تجارية متميزة مرادفة للحياة الفاخرة المتطورة، فنحن ملتزمون بتقديم مفاهيم مبتكرة من شأنها أن تضع معيارًا جديدًا في سوق العقارات في دبي".

وأكد طباخ، أن مشروع "بوتيغا نوفي" يقدم فرصًا استثمارية استثنائية للعملاء، مع إتاحة خيارات مرنة بما في ذلك التمويل الجماعي، لإشراك مجموعة أوسع من المستثمرين الذين يرغبون في أن يكونوا جزءًا من هذا المشروع الفاخر.

وذكر طباخ أن دبي لم تعد تنافس على مستوى الأسواق المحلية والإقليمية بل تنافس الأسواق العالمية، مضيفا أنه بعد جائحة كورونا تغير نوع المستثمرين وطبيعتهم لتصبح جاذبة بشكل أوسع لفئة الأثرياء.

وكشف طباخ، عن أن جاذبية دبي تعد عاملا أساسيا لنجاح ونمو القطاع العقاري، مؤكدًا على قوة اقتصاد الإمارة والذي يعتبر جاذبا جدا للاستثمار العالمي، هذا بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة والتي تجعل المرافق ذات المستوى العالمي من دبي مثالية للعيش والأعمال.

وأشار طباخ إلى التنوع الثقافي وأسلوب الحياة النابض بالحياة في دبي يسهم في جذب جمهورًا دوليًا كبيرًا، مضيفا "في نفس الوقت لا يمكن أن نغفل دور السياسات والتشريعات الداعمة كذلك التحركات الحكومية التي تعزز السياسات التجارية وإطلاق الأعمال الجديدة بما يحافظ على مكانة دبي كمركز مالي عالمي".

وأفاد طباخ، بأن القطاع العقاري أيضا يستفيد من السياحة المستدامة والفعاليات المستمرة طوال العام التي تشتهر بها دبي.

وأضاف صالح طباخ، أن دبي مدينة ذات إمكانيات لا حصر لها وتتميز باقتصادها الديناميكي وثرائها الثقافي الذي يدعم نمو الشركات العقارية، لافتًا إلى أن "مجموعة الأندلس" تستفيد من الاستثمار في دبي بفضل إمكانات الإمارة وسعيها الدائم لتعزيز مكانتها العقارية العالمية بالفخامة والإبداع.

نبذة عن "مجموعة الأندلس" للتطوير العقاري:

تأسست مجموعة الأندلس للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، في عام 2019 بهدف جذب استثمارات ومحافظ مالية من المملكة العربية السعودية، للاستثمار العقاري والتجاري والخدمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونجحت الشركة في جذب عدد من المستثمرين السعوديين المساهمين، وقامت بتطوير أول أعمالها، وهو مجمع "الأندلس كورت يارد" للتسوق في إمارة دبي.

وتضم الشركة عددًا من الشركات المختصة في التطوير العقاري، والصيانة، وإدارة الأصول، والاستثمار التجاري، ومحلات التجزئة، والاستثمارات العامة، والتمويل العقاري.

كما تعمل "مجموعة الأندلس"، في مجال المطاعم، والحصول على "حقوق الامتياز" من مطاعم عالمية، إلى جانب إدارة الأصول التي تطورها، وتوفير معظم الخدمات الإدارية والهندسية والتجارية داخليًا.

ومع إرث من التميز في تطوير العقارات، تواصل "مجموعة الأندلس"، صياغة تجارب معيشية لا مثيل لها. وتتميز مشاريعها بجودتها العالية وتصميمها المبتكر والتزامها بالفخامة.

نبذة عن صالح طباخ:

يشغل صالح طباخ، الذي يمتلك خبرة واسعة في السوق العقارية تمتد إلى 18 عامًا، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأندلس في دبي، منذ شهر نوفمبر 2020 وحتى الآن.

وشغل منصب مستشار الرئيس التنفيذي ورئيس التجارة والتطوير والعمليات في شركة "ماج للتطوير العقاري" بين 2019 و2020، وعضو مجلس مجموعة "جيرسون ليرمان" الاستشارية ومقرها مدينة نيويورك بين 2016 و2021، والرئيس التنفيذي لشركة "دلتا الدولية" العقارية بين 2014 و2019، ومدير عام الشرق الأوسط في مجموعة الامتياز المتحدة بين 2013 و2014.

وتولى عدة مناصب في مجموعة دبي للعقارات على مدى عشر سنوات شملت: رئيس العمليات التجارية بين 2010 و2012، ومدير التسويق والاتصال بين 2009 و2010، ومسؤولًا تنفيذيًا أول للتسويق والاتصالات بين 2007 و2009، وتنفيذي الممتلكات بين 2006 و2007. وساهم خلالها في مشاريع مهمة مثل مشروع "جميرا بيتش ريزيدنس"، "الخليج التجاري"، "شروق وغروب مردف"، مشروع "ليان" و"الواحة" في دبي لاند، و"بوابة الخيل" و"ذا فيلا".

وقام صالح طباخ، بالإشراف والمساهمة في أكثر من 18 مشروعًا عقاريًا مهمًا في إمارة دبي، وساهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في إطلاق مبادرات، أهمها مبادرة التمويل الجماعي والملكية الجماعية، وغيرها من المبادرات المهمة.

وبدأ مسيرته المهنية في مجال مواد البناء، حيث عمل في قسم الدعم الفني والتقني في مصانع "دهانات ناشيونال" بين 2003 و2006.

وهو حاصل على ماجستير في تطوير الأعمال عام 2015 من "الجامعة المفتوحة" في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة المخاطر في عام 2010 من جامعة برادفورد، وبكالوريوس في ريادة الأعمال عام 2003 من جامعة غرينتش في ذات الدولة.

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