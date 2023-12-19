دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، عن تجاوز شحنات ترينا سولار من الوحدات قياس 210 ملم 100 جيجاواط حتى نهاية شهر نوفمبر. ويعزز هذا الإنجاز المكانة الرائدة للشركة في مجال الشحنات وإنتاج الطاقة وتوحيد أبعاد الوحدات، حيث حققت وحدات 210 ملم نجاحاً باهراً بعد طرحها في السوق عام 2020، مما يضيف نجاحاً جديداً إلى إنجازات الشركة في مجال الشحن.

وتم إنتاج وحدات ترينا سولار من الحجم الذهبي بالاعتماد على المنصة التقنية للمنتج قياس 210 ملم المتقدمة، والتي توفر مستويات عالية من الطاقة والكفاءة والموثوقية وعائد الطاقة، وتحدّ من التكلفة المعيارية للطاقة مع تغطية النماذج الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما تقدم الحلول لمحطات الطاقة المثبتة على الأرض والمنشآت السكنية والتجارية والصناعية، مما يجعلها الخيار المثالي في البيئات الصحراوية والجبلية والأراضي العشبية والمسطحات المائية والطينة وأسطح المنازل. وتجاوزت الشحنات التراكمية لوحدات ترينا سولار 170 جيجاوات بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

وتقود ترينا سولار القطاع نحو استخدام تقنية 210 ملم المتقدمة، وهي سباقة في مجال اعتماد الوحدات قياس 210 ملم. وطرحت الشركة وحدات فيرتكس قياس 210 ملم في السوق في فبراير 2020، مما مهد الطريق لتوفير منتجات عالية الكفاءة في قطاع الطاقة الكهروضوئية. كما أسست الشركة التحالف البيئي للابتكار المفتوح للخلايا الكهروضوئية بطاقة 600 واط أو أكثر؛ وربطت بين جميع مراحل سلسلة العمليات، بدءاً من سحب الكريستال والتقسيم وإنتاج الخلايا، ووصولاً إلى التعاون مع الشركاء في إنتاج الوحدات. وطرحت الشركة وحدات فيرتكس باستطاعة 670 واط؛ وفيرتكس إن باستطاعة 700 واط في عام 2021، بالاستفادة من الإمكانات القصوى لمنصة تقنية الوحدات قياس 210 ملم.

وبادرت ترينا سولار إلى توحيد أبعاد الوحدات قياس 210 ملم، كما أطلقت مبادرة مشتركة مع خمس شركات رائدة في تصنيع الوحدات الكهروضوئية في 12 ديسمبر 2023، بهدف تصنيع وحدات باستطاعة تزيد على 700 واط. وشهد شهر يوليو الماضي اتفاق تسعة من مصنعي الوحدات، بمن فيهم ترينا سولار، على توحيد أبعاد وحدات رقاقة السيليكون المستطيلة لتصبح 2382 ملم × 1134 ملم، وفقاً لأبعاد وحدات ترينا سولار قياس 210 آر. كما حددت الشركات الرائدة في تصنيع الوحدات عام 2021 أبعاد الوحدات ومواقع فتحات تثبيت الوحدات كبيرة الحجم، ولعبت ترينا سولار دوراً رئيسياً في هذا المجال، حيث تم وضع معيار المجموعة T/CPIA0003-2022. وأدى ذلك إلى الحد من تكاليف توازن النظام والتكلفة المعيارية للطاقة بشكل كبير، نظراً للتوافق الكامل بين الوحدات قياس 210 ملم والمحولات وأجهزة التعقب الشمسي.

وحظيت منتجات الوحدات قياس 210 ملم باهتمام ملحوظ في قطاع الطاقة الكهروضوئية العالمي، حيث أِشارت وكالة تريند فورس إلى اعتماد قياس هذه الوحدات، بما فيها وحدات 210 آر، في 80% من الوحدات باستطاعة تزيد على 600 واط المعروضة في أحدث الفعاليات، مثل معرض إنتر سولار أمريكا الجنوبية. كما تم عرض حوالي 46 من الوحدات باستطاعة تزيد على 700 واط، والتي تم تصنيعها وفقاً لمنصة تقنية 210 المتقدمة، خلال معارض سنيك وإنتر سولار أمريكا الجنوبية وأر إي +، وفقاً لأحد التقارير الإعلامية.

وستسهم منصة تقنية المنتج قياس 210 ملم الشاملة وغيرها في الوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والحد من التكلفة المعيارية للطاقة. وتلتزم ترينا سولار باستخدام التقنيات المتطورة ضمن قطاع الطاقة الكهروضوئية، بما ينسجم مع رسالتها الرامية إلى توفير الطاقة الشمسية للجميع.

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لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.