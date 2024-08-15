المنامة، البحرين، استكمالًا لإطلاق شركة ماستركارد بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين لتحدي ماستركارد للشمول المالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار "الحلول من أجل المستقبل"، أعلن الشركاء عن بدء المرحلة الثانية من البرنامج حيث سيتم إشراك 21 من طلبة الجامعات في مملكة البحرين في جلسات عملية تحت إشراف الخبراء، لمساعدتهم في تطوير وصقل 13 من الحلول المبتكرة. . ويقام البرنامج بالشراكة مع شبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية "بنفت"، وصندوق العمل "تمكين"، ومبادرة "ستارت أب بحرين"، بهدف تطوير أفكار مبتكرة وحلول رائدة تستفيد من الشمول المالي للتصدي لتحديات التنمية التي تعيق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر أغسطس في مركز الأعمال البحريني "ديوان هب" (Diwan Hub) بتنظيم صندوق العمل (تمكين) ومؤسسة ستارت أب البحرين وإدارة سبرينغ ڤنچر سرڤسز .(Spring Venture Services)، ويضم برنامجًا متكاملًا صُمم خصيصًا لإعداد المشاركين وتنمية مهاراتهم ومعارفهم في الشمول المالي، ومساعدتهم في ربطها بحلولهم المقترحة، فضلًا عن تمكينهم من التعمق في أهداف التنمية المستدامة وأبرز مسرعات تحقيقها، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم في الشمول المالي، والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ومساعدتهم في ربطها بحلولهم المقترحة.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج خبراء مرموقين في مجالات التنمية المستدامة والخدمات المالية والتكنولوجية الحديثة والرقمنة وريادة الأعمال من قبل الشركاء الأساسيين، لتشجيع المشاركين على تطوير مهارات التفكير الإبداعي والنقدي، وإلقاء الضوء على أفضل التجارب وقصص النجاح البحرينية الرائدة في البنية التحتية المالية الرقمية، إلى جانب مشاركة خبراء من شركاء المعرفة، مثل مصرف البحرين المركزي، وشركة ممتلكات ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين إلى جانب بنك البحرين الوطني، وشركة "إس تي سي باي"، وبنك "إلى"، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

كما يعتبر البرنامج التدريبي محطة مرحلية تهيئ المتأهلين للخوض في الجولة النهائية على هامش مؤتمر "مستقبل التكنولوجيا المالية 2024" Bahrain Fintech Forward، حيثالتي سيستعرض خلالها الطلبة المشاركين من خلاله أفكارهم على لجنة تحكيم عالية المستوى تضم نخبة مرموقة من الخبراء الدوليين؛ مما سيتيح لهم فرصة متميزة للاستفادة من الملاحظات، وجذب الاستثمارات المحتملة، وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.

ويعتبر تحدي ماستركارد مبادرة مهمة على طريق التحضيرات لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل والمزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22-23 سبتمبر 2024، ويؤكد على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب البحريني وتسخيرها لتمكينهم من طرح أفكارهم المبتكرة والمساهمة في بناء عالم أفضل وأكثر شمولاً للجميع.

نبذة عن ماستركارد

ماستركارد، المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MA) وموقعها الإلكتروني، هي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في مجال حلول الدفع. وتسعى ماستركارد لربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يسهل الوصول إليه من قبل الجميع، وذلك من خلال جعل المعاملات آمنة، سهلة، ذكية ومميزة. وباستخدام البيانات والشبكات الآمنة، وبناء الشراكات القوية، وروح الحماس التي تميزها، تساهم ماستركارد في تمكين الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وتشكل معايير التميز جوهر ثقافة ماستركارد، وتُوجّه كل خطواتها ومبادراتها داخل وخارج الشركة. ومع شبكة اتصالها الواسعة التي تشمل أكثر من 210 دولة ومنطقة، تُساهم ماستركارد في بناء عالم مستدام يقدم فرصاً لا حصر لها للجميع.

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