في إطار استعداداتها النهائية لتشغيل محطة الركاب بالقريات، أتاحت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، شراء تذاكر السفر عبر قطار الشمال من وإلى محطة القريات اعتباراً من اليوم الأثنين الموافق 21 مارس، فيما ستنطلق أولى رحلات القطار إلى القريات في 31 من مارس الجاري، لتغطي الرحلة ما مسافته 1215 كيلو متراً بين الرياض والقريات.

وأكدت "سار" أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع موعد تدشين محطة القريات المحدد في الـ 30 من مارس الجاري، حيث سيتم إقامة حفل التدشين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، وبحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة شركة (سار) المهندس صالح الجاسر.

يذكر أن محطة القريات تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة تشغيل قطار الشمال للركاب، والتي توليها "سار" أهمية خاصة بالنظر للدور المحوري للمحطة، وما سوف تسهم به على صعيد تسريع مهام الربط الإقليمي والدولي، وتوفيرها في الأن ذاته دعماً لوجستياً ستنعكس آثاره على مجمل منظومة النقل في المملكة.

ودعت "سار" عملائها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.

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